Mein Team und ich sind uns einig: Dieses kleine Gerät ist einer der besten Handhelds, die jemals produziert wurden, und wir verbinden damit vor allem eines - jede Menge Nostalgie! Die Rede ist natürlich vom Nintendo DS Lite, den von uns wohl fast jeder in der Kindheit hatte. Für mich war es mitunter eine der ersten Berührungen mit Videospielen und man kann wohl sagen, dass mich das nachhaltig geprägt und auf die dunkle Seite des Gamings gezogen hat!

Wenn es euch genauso ergeht und ihr echt gern mal wieder eure alten Spiele daddeln würdet, ist jetzt eure Chance gekommen! Denn im MediaMarkt-Refurbished-Angebot ist der Nintendo DS Lite in den Farben Türkis und Rosa gerade stark reduziert!

Nochmal kurz vorweg: Hierbei handelt es sich um refurbished Produkte bei MediaMarkt. Unterm Strich bedeutet das, dass es sich hierbei um gebrauchte Geräte handelt. Diese werden eingeschickt, professionell geprüft, gereinigt und bei Bedarf repariert. Viele Angebote hierzu sind mit "Exzellent" oder "Sehr gut" ausgezeichnet und können absolut bedenkenlos gekauft werden! So werden aus alten Geräten neue Schätze!

Der Nintendo DS Lite – ein Stück Kindheit!

Ich hab es ja bereits kurz angeteasert, aber das Angebot zu dem DS hat einen wahren Schwall der Nostalgie bei mir und meinen Kollegen losgetreten. Egal ob epische Mario-Kart-Battles nach der Schule, Zeichnen lernen mit Art Academy oder nach der Schule nach Hause kommen und sich um die Flauschlinge bei Nintendogs kümmern - man hatte einfach endlose Möglichkeiten!

Zu meiner eigenen Schande muss ich aber gestehen, dass ich mit 18 nicht nur meinen Nintendo DS, sondern auch viele meiner Spiele verkauft habe. Warum? Ich schieb's mal auf jung und dumm. Gerade heute, wenn dann solch hitzige Konversationen aufkommen, bereue ich es fast ein wenig. Wenn es euch genauso geht, dann kommt das Angebot bei MediaMarkt umso gelegener um die Ecke! Denn wie bereits kurz erwähnt, bekommt ihr da den Nintendo DS Lite gerade in Türkis und Rosa deutlich günstiger!