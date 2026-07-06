Wegen neuem EU-Gesetz: Nintendo stoppt 2027 den Verkauf der Switch 1 in Deutschland und Europa

Ende einer Ära. Die Switch 1 wird ab nächstem Jahr nicht mehr in Deutschland und Europa verkauft.

Knapp zehn Jahre nach ihrem Start wird die Switch 1 ab Februar 2027 nicht mehr in Europa und damit auch Deutschland verkauft. Das hat Nintendo offiziell angekündigt.

Demnach betrifft der Verkaufsstopp sämtliche Switch 1-Modelle, also:

Switch

Switch Lite und

Switch OLED

Auf der offiziellen Support-Seite von Nintendo heißt es:

"Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite und Nintendo Switch – OLED-Modell werden auch im Jahr 2026 weiterhin produziert und sollten das ganze Jahr über in Europa flächendeckend erhältlich sein. Ab Mitte Februar 2027, fast zehn Jahre nach der Markteinführung der Nintendo Switch im März 2017, wird Nintendo keine Hardware der Nintendo Switch-Systemfamilie mehr an den Handel liefern – insbesondere die Modelle Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite und Nintendo Switch – OLED-Modell. Der Verkauf von Nintendo Switch-Hardware im Nintendo Store wird ebenfalls Mitte Februar 2027 eingestellt."

Falls ihr also mit dem Gedanken spielen solltet, euch noch ein Exemplar aus der Switch 1-Familie zu kaufen, habt ihr in diesem Jahr noch die Gelegenheit dazu. Im nächsten Jahr wird es vermutlich ebenfalls noch möglich sein, Switch 1-Konsolen im Handel zu bekommen – durch Abverkäufe etc. – die Chancen sinken dann aber vermutlich rapide.

3:37 Nintendo Switch enthüllt - Das ist Nintendos neue Konsole

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Das ist der Grund für den Switch 1-Verkaufsstop in Europa

Die Euopäische Union hat eine neue Batterieverordnung beschlossen, die ab Mitte Februar 2027 in Kraft tritt. Diese schreibt vor, dass tragbare Elektronikgeräte einen austauschbaren Akku haben müssen, der Tausch soll zudem auch von Laien ohne Probleme durchführbar sein.

Das alles ist bei der Switch 1-Familie mit ihren festverkauten Akkus nicht gegeben. Nintendo ist die Umrüstung der alten Modelle auf einen Austausch-Akku vermutlich zu teuer, weswegen die Konsolen im nächsten Jahr in Europa nicht mehr verkauft werden.

Bei der Switch 2 ist die Sache hingegen anders gelagert. Hier hatte Nintendo Anfang Juni bereits angekündigt, ein überarbeitetes Modell mit Austauschakku auf den Markt zu bringen. Das wurde nun noch einmal bekräftigt. Neben der Konsole wird es auch neue Versionen der einzeln verkauften Joy-Con, dem Pro Controller 2 sowie den GameCube- und N64-Controllern geben.

Die Switch 1 wurde ab dem 3. März 2017 in Deutschland und Europa verkauft, zum Launch erschien unter anderem The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Die Hybrid-Konsole entwickelte sich zu einem gigantischen Erfolg für Nintendo. Bis heute hat das Unternehmen über 155 Millionen Exemplare verkauft, die Switch ist damit die zweitmeistverkaufte Videospielkonsole aller Zeiten nach der PlayStation 2 (160+ Millionen verkaufte Exemplare).