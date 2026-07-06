GTA-Fan hat etwas bei den Kämpfen in GTA 5 schmerzlich vermisst und hofft, dass GTA 6 das endlich wieder besser macht

Hand aufs Herz: Wann habt ihr in GTA 5 freiwillig die Waffen weggesteckt und euch auf eine gepflegte Schlägerei eingelassen? Der Nahkampf erfüllte zwar seinen Zweck, besonders viel Tiefe steckte allerdings nicht dahinter. Ein paar Schläge, Tritte und Ausweichmanöver reichten in der Regel aus, um Gegner auf den Boden zu schicken. Dabei hatte Rockstar bereits Jahre zuvor gezeigt, dass selbst ein GTA deutlich mehr aus seinem Nahkampfsystem machen kann.
San Andreas hatte verschiedene Kampfstile
Auf Reddit erinnert ein Spieler an ein Feature aus GTA: San Andreas, das in späteren Teilen der Reihe wieder verschwunden ist.
In Los Santos, San Fierro und Las Venturas gab es jeweils ein Fitnessstudio, in dem CJ unterschiedliche Kampfstile lernen konnte. Neben Boxen standen auch Kampfkünste und Kickboxen zur Auswahl.
Einige NPCs beherrschten diese Kampfstile ebenfalls. Dadurch konnten Schlägereien je nach Gegner etwas unterschiedlich ablaufen und die verschiedenen Regionen bekamen zusätzliche Eigenheiten.
Der Fan hätte sich ein ähnliches System auch für GTA 5 gewünscht. Statt die Kampfstile an Städte zu binden, hätten beispielsweise unterschiedliche Gruppierungen ihre eigenen Techniken verwenden können.
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Straßengangs könnten sich anders prügeln als Mitglieder von Merryweather oder speziell ausgebildete Soldaten. Dadurch wäre zumindest nicht jede Schlägerei nach wenigen Sekunden nach demselben Muster abgelaufen.
GTA 6 muss nicht einmal weit zurückblicken
Für GTA 6 müsste Rockstar allerdings nicht einfach das alte System aus San Andreas zurückbringen.
Mit Red Dead Redemption 2 hat das Studio längst gezeigt, wie deutlich besser Nahkämpfe in einem modernen Open-World-Spiel funktionieren können.
Arthur Morgan kann Schläge blocken, kontern, Gegner packen und mit seiner Umgebung interagieren. Schlägereien wirken dadurch deutlich wuchtiger und weniger vorhersehbar als noch in GTA 5.
Verschiedene Kampfstile wie in San Andreas wären dabei nur die Kirsche auf der Torte. Schon ein Nahkampfsystem auf dem Niveau von Red Dead Redemption 2 würde dafür sorgen, dass wir in GTA 6 vielleicht nicht bei jeder Gelegenheit sofort zur Schusswaffe greifen.
Wünscht ihr euch für GTA 6 ein komplexeres Nahkampfsystem oder spielt das für euch in einem GTA ohnehin nur eine Nebenrolle?
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