Im Nintendo eShop gibt es auch diese Woche wieder eine Menge Spiele für die Nintendo Switch günstiger. Die Rabatte reichen bis zu 90 Prozent, viele gute Titel gibt es schon für ein paar Euro. In diesem Artikel haben wir euch zehn der interessantesten Deals herausgesucht. Die Übersicht über alle Angebote für die Switch findet ihr hier:

Nintendo eShop: Spiele für Nintendo Switch im Angebot

Velocity 2X

Angebot gültig bis: 22. Juli

Velocity 2X bietet eine Mischung aus Arcade-Platformer und Shoot 'em up im klassischen Arcade-Stil. Als ehemalige Testpilotin Kai Tana müssen wir feindlichen Aliens entkommen, die uns entführt und für seltsame kybernetische Experimente missbraucht haben. Glücklicherweise haben uns diese Experimente eine Menge übermenschlicher Fähigkeiten verliehen, die sich nun als hilfreich erweisen. Noch dazu steht uns der Quarp Jet mit seiner Teleportationstechnologie zur Verfügung. Zur Hälfte besteht Velocity 2X aus temporeichen Weltraumschlachten im Jet, in der anderen Hälfte infiltrieren wir zu Fuß feindliche Basen, um die Aliens dort zu treffen, wo es ihnen am meisten wehtut. In der Switch-Version sind die beiden DLCs Dual Core und Critical Urgency bereits enthalten.

Velocity 2X statt 19,99€ für 4,99€ im Nintendo eShop

Cosmic Star Heroine

Angebot gültig bis: 29. Juli

Cosmic Star Heroine ist ein klassisches rundenbasiertes Rollenspiel im Science-Fiction-Szenario. Auf den drei Planeten, die wir erkunden dürfen, treffen wir ebenso auf High Tech wie auf Magie und natürlich auch auf zahlreiche Feinde. Die mit kreativen Mechaniken ausgestatteten Kämpfe bieten taktischen Tiefgang und verlangen von uns, die Fähigkeiten unserer Gruppenmitglieder klug miteinander zu kombinieren. Zwischendurch dürfen wir unser eigenes Raumschiff ausbauen und neue Crewmitglieder rekrutieren. Die detaillierte Pixelgrafik erinnert stark an JRPGs der 16-bit-Ära, Cosmic Star Heroine verzichtet allerdings auf die damals üblichen separaten Kampfbildschirme. Neben dem stilvollen Look trägt auch der aufwendige Soundtrack viel zum gelungenen Retro-Feeling bei.

Cosmic Star Heroine statt 11,99€ für 2,39€ im Nintendo eShop

Torchlight 3

Angebot gültig bis: 21. Juli

Mit Torchlight 3 kehrt eine der beliebtesten Action-RPG-Reihen nach jahrelanger Abwesenheit zurück und bringt ein paar Veränderungen mit sich. Das typische Hack&Slash-Gameplay der ersten beiden Teile existiert zwar noch und und auch die Jagd nach immer besserer Beute nimmt wieder eine zentrale Rolle ein. Außerdem ist die Fantasy-Welt noch ebenso bunt wie früher. Neu ist hingegen, dass wir unser eigenes Fort aufbauen dürfen, was unter anderem auch der Aufwertung unserer Ausrüstung dient. Ein Highlight des Spiels sind die vier sehr unterschiedlichen Klassen, die in weitere Unterklassen unterteilt sind. Torchlight 3 lässt sich zwar gut alleine spielen, macht aber am meisten Spaß, wenn ihr euch im Koop auf Monsterjagd begebt und die Fähigkeiten der Klassen kombiniert.

Torchlight 3 statt 39,99€ für 14,79€ im Nintendo eShop

Blacksad: Under the Skin

Angebot gültig bis: 22. Juli

Blacksad spielt in einer an die 1950er angelehnten, von anthropomorphen Tieren bevölkerten Welt, in der wir die Rolle des Privatdetektivs John Blacksad übernehmen. Unsere Aufgabe besteht darin, den Tod eines Boxklubbesitzers aufzuklären. Die Spielwelt und der detaillierte Grafikstil sind die größten Stärken des Adventures. Auch der Jazz-Soundtrack trägt viel zur dichten Film-Noir-Atmosphäre bei. Das Gameplay mischt Rätsel mit Quick Time Events und Multiple-Choice-Dialogen. Die Entscheidungen, die wir hierbei treffen, bestimmen das Ende der Story. Blacksad basiert auf der gleichnamigen Comicreihe, die man aber nicht kennen muss, um in die Geschichte des Spiels einzutauchen.

Blacksad: Under the Skin statt 39,99€ für 9,99€ im Nintendo eShop

Nine Parchments

Angebot gültig bis: 23. Juli

Nine Parchments ist ein Action-Rollenspiel, das am meisten Spaß im Koop macht, sei es lokal oder online. Wir spielen eine Gruppe von bis zu vier Magie-Lehrlingen, die sich auf die Suche nach neun verschollenen Schriftrollen mit mächtigen Zaubersprüchen macht. Allerdings verfügen wir auch schon zu Beginn der Story-Kampagne über ein ansehnliches Arsenal wirkungsvoller Zauber, die verheerende Wirkung haben können, wenn wir sie nicht richtig einsetzen. Um in den Kämpfen gegen zahlreiche Monster bestehen zu können, müssen wir gut zusammenarbeiten, unsere Zauber aufeinander abstimmen und vor allem aufpassen, dass wir uns nicht versehentlich gegenseitig in die Luft jagen. Hinter Nine Parchments steht übrigens das Studio, das auch für den Koop-Hit Trine verantwortlich ist.

Nine Parchments statt 19,99€ für 4,99€ im Nintendo eShop

Serial Cleaner

Angebot gültig bis: 22. Juli

In Serial Cleaner ist es unsere Aufgabe, im Auftrag von Killern Tatorte zu reinigen und Beweise verschwinden zu lassen, und zwar während die Polizei bereits vor Ort ist und Wache hält. Aus der Top-Down-Perspektive steuern wir in dem makaberen Schleichspiel den Cleaner durch zwanzig abwechslungsreiche Levels, vom Motel über die Zeitungsredaktion bis hin zur einsamen Farm. Wir putzen riesige Blutlachen auf und schleppen sogar Leichen davon, während wir den mehr oder weniger wachsamen Blicken der Beamten ausweichen. Kämpfen und selbst zum Mörder werden können wir nicht, im Notfall müssen wir also unser Heil in der Flucht suchen und uns verstecken. Der Schwierigkeitsgrad zieht nach den ersten Levels rasch an, allzu frustrierend wird Serial Cleaner trotzdem nie.

Serial Cleaner statt 14,99€ für 2,24€ im Nintendo eShop

The Flame in the Flood

Angebot gültig bis: 22. Juli

The Flame in the Flood ist ein Survivalspiel, in dem wir als junges Mädchen in einer überfluteten Welt ums Überleben kämpfen müssen. Auf einem kleinen Boot treiben wir einen riesigen Fluss entlang durch eine hübsche und bunte, aber gefährliche Endzeitwelt. Wir versuchen, in Stromschnellen die Kontrolle zu behalten, und legen immer wieder an kleinen Inseln an, um dort in der Wildnis oder in Ruinen nach Nahrung und anderen Ressourcen zu suchen. Dabei stoßen wir allerdings auf allerlei Gefahren wie wilde Tiere. Auch Hunger, Durst, Krankheiten und Müdigkeit können uns zusetzen. Glücklicherweise haben wir mit unserem kleinen Hund einen Begleiter, der uns immer treu zur Seite steht.

The Flame in the Flood statt 14,99€ für 3,74€ im Nintendo eShop

Crypt of the NecroDancer

Angebot gültig bis: 28. Juli

Bei Crypt of the NecroDancer handelt es sich um eine Mischung aus Dungeon Crawler, Roguelike und Rhythmusspiel. Um unsere Seele zurückzuerobern, dringen wir in den Dungeon des tanzenden Totenbeschwörers ein, wo sich alles im Takt der Musik bewegen muss. Das gilt sowohl für uns selbst als auch für die zahlreichen Monster. Der Erfolg in den Kämpfen hängt also vor allem von unserem Rhythmusgefühl und dem richtigen Timing ab. Zu Beginn erfordert das ungewöhnliche Spielprinzip ein bisschen Eingewöhnung, aber schon bald lässt es uns nicht mehr los, was auch an dem sehr gelungenen, antreibenden Soundtrack liegt. Ihr könnt allein oder zu zweit im lokalen Koop losziehen. Die Switch-Version enthält auch den Amplified-DLC, den ihr auf anderen Plattformen gesondert dazukaufen müsst.

Crypt of the NecroDancer statt 19,99€ für 3,99€ im Nintendo eShop

Resident Evil Revelations 2

Angebot gültig bis: 24. Juli

Im Horrorspiel Resident Evil Revelations 2 übernehmen wir die Kontrolle über Claire Redfield und Moira Burton, die eigentlich zusammen an der Bekämpfung des Bioterrorismus arbeiten sollten. Kaum ist Moira an ihrem neuen Arbeitsplatz angekommen, wird das Büro jedoch von Bewaffneten gestürmt. Die beiden Frauen werden entführt und in ein finsteres Verlies auf einer einsamen Insel gebracht. Bei dem Versuch, von hier zu entkommen, erleben wir die für die Reihe typische Mischung aus Horror, Action und kleinen Rätseln. Die gesamte Story können wir sowohl allein als auch zu zweit im lokalen Koop spielen. Die Switch-Version bietet einige Extras: Neben zusätzlichen Inhalten wird sowohl Bewegungssteuerung als auch der Touchscreen der Switch unterstützt.

Resident Evil Revelations 2 statt 24,99€ für 7,99€ im Nintendo eShop

State of Mind

Angebot gültig bis: 24. Juli

Das vom deutschen Studio Daedalic Entertainment stammende Adventure State of Mind entführt uns in die dystopische Zukunft des Jahres 2048. Wir spielen den Journalisten Richard, der im grauen Berlin sein Dasein fristet, sowie den Autor Adam, der in der mysteriösen City 5 ein schon fast verdächtig idyllisches Leben führt. Beide haben nach einem Autounfall mit Gedächtnislücken zu kämpfen, die sie zu füllen versuchen. Dabei finden sie Hinweise auf eine weltweite Verschwörung. Die komplexe Geschichte rund um Themen wie digitale Überwachung und die Grenze zwischen Mensch und Maschine braucht ein bisschen Zeit, bis sie in Fahrt kommt, fesselt dann aber bis zum Schluss. Das Gameplay besteht aus Rätseln und kleinen Minispielen.

State of Mind statt 19,99€ für 1,99€ im Nintendo eShop