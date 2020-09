Im Nintendo eShop gibt es auch diese Woche wieder zahlreiche Spiele für die Nintendo Switch günstig im Angebot. Diese Woche sind unter anderem mit Resident Evil, Final Fantasy und Monster Hunter ein paar große Namen dabei, aber auch einen Indie-Überraschungshit gibt es günstiger. In diesem Artikel haben wir zehn der interessantesten Deals für euch herausgesucht. Wer sich lieber selbst durch die lange Liste der aktuellen Switch-Angebote wühlen will, findet diese hier:

Nintendo eShop: Zu den Angeboten für Nintendo Switch

Resident Evil

Angebot gültig bis: 1. Oktober

Resident Evil für die Nintendo Switch ist ein originalgetreues Remake des Klassikers mit neuer, zeitgemäßer Grafik, aber dem altbekannten Survival-Horror-Gameplay, das schon in den Neunzigern für zitternde Hände und Schweißausbrüche sorgte. Chris Redfield und Jill Valentine, Mitglieder der Eliteeinheit S.T.A.R.S., untersuchen Raum für Raum eine riesige, alte Villa und treffen dabei auf jede Menge unliebsamer Überraschungen. Eigentlich lautet ihr Auftrag, ihre verschwundenen Kameraden zu finden, aber schon bald geht es ums eigene Überleben.

Resident Evil statt 19,99€ für 12,99€ im Nintendo eShop

Final Fantasy VII

Angebot gültig bis: 30. September

Mit der Switch-Version von Final Fantasy 7 bekommt ihr den vollständigen Rollenspiel-Klassiker in einer leicht überarbeiteten Version mit ein paar kleinen, aber nützlichen Verbesserungen. So habt ihr nun beispielsweise die Möglichkeit, auf euren Reisen zufällige Kampfbegegnungen zu vermeiden, um keine Zeit zu verlieren. Final Fantasy 7 dreht sich um die Rebellengruppe Avalanche, die den Kampf gegen die finsteren Machenschaften eines riesigen Konzerns aufnimmt. Als ehemaliger Elitesoldat Cloud Strife schließen wir uns dem Widerstand an.

Final Fantasy VII statt 15,99€ für 7,99€ im Nintendo eShop

Untitled Goose Game

Angebot gültig bis: 7. Oktober

Das Indie-Spiel Untitled Goose Game war einer der großen Überraschungshits des letzten Jahres. Es handelt von einem hübschen, kleinen Dorf voller friedliebender Bewohner, die einfach nur ihrem Alltag nachgehen wollen, dabei aber von einer fiesen, von Menschenhass getriebenen Gans terrorisiert werden. Wir übernehmen dabei die Kontrolle über diese Gans. Unsere Aufgabe ist es also, das Dorf zu erkunden, die Bewohner zu erschrecken und ihnen einen Streich nach dem anderen zu spielen, um ihr Leben so schwer wie möglich zu machen.

Untitled Goose Game statt 19,99€ für 14,99€ im Nintendo eShop

Monster Hunter Generations Ultimate

Angebot gültig bis: 1. Oktober

Monster Hunter Generations ist eine erweiterte und verbesserte Neuauflage des ursprünglich für den Nintendo 3DS erschienenen Action-Rollenspiels. Wie in der Monster-Hunter-Reihe üblich geht es darum, riesige Monster zu jagen und dabei Ressourcen und Ausrüstungsgegenstände zu sammeln, um es anschließend mit noch riesigeren Monstern aufnehmen zu können. So simpel das Konzept klingt, so komplex sind die vielfältigen Kampf- und Fortschrittsmechaniken. Monster Hunter Generations Ultimate ist daher kein Spiel für zwischendurch, sondern ein RPG mit Tiefgang, mit dem man durchaus 100 Stunden verbringen kann.

Monster Hunter Generations Ultimate statt 49,99€ für 15,99€ im Nintendo eShop

Just Dance 2020

Angebot gültig bis: 1. Oktober

Mit Just Dance 2020 bekommt ihr die aktuellste Version der beliebtesten Tanzspiel-Reihe gerade für knapp ein Drittel des normalen Preises. Geboten werden über 500 Songs im Just Dance Unlimited-Katalog, davon 40 neue, unter anderem von Ariana Grande, Katy Perry, Lil Nas und Panic! At The Disco. Neu ist außerdem der All-Stars-Modus, der das Beste aus zehn Jahren Just Dance in sich vereinen soll. Wie schon in den Vorgängern könnt ihr natürlich auch wieder im Koop mit Freunden tanzen.

Just Dance 2020 statt 59,99€ für 19,79€ im Nintendo eShop

Okami HD

Angebot gültig bis: 1. Oktober

Okami HD ist die Neuauflage eines zeitlos guten Klassikers für die Nintendo Switch. Das Action-Adventure versetzt uns in die Rolle der Sonnengöttin Amaterasu, die es in Gestalt einer weißen Wölfin mit dämonischen Kräften aufnimmt, welche das feudalen Japan bedrohen. Glanzstück ist dabei das kreative Gameplay: Unseren Weg bahnen wir uns, indem wir mit dem göttlichen Pinsel die Umgebung manipulieren. Auch der einzigartige Grafikstil hat viel zur Beliebtheit des Titels beigetragen.

Okami HD statt 19,99€ für 9,99€ im Nintendo eShop

Dragon's Dogma: Dark Arisen

Angebot gültig bis: 1. Oktober

Mit Dragon's Dogma bekommt ihr ein düsteres Open-World-Rollenspiel, das nicht zuletzt durch sein temporeiches Kampfsystem überzeugt. Zumeist sind wir nicht allein, sondern mit unseren Vasallen unterwegs, sodass in Gefechten mit mehreren Gegner schnell ein richtiges Kampfgetümmel entsteht. Aufgrund des hohen Schwierigkeitsgrads muss man aber auch mit ein paar Frustmomenten rechnen. In der Switch-Version ist der umfangreiche DLC Dark Arisen enthalten, in dem wir uns in finsteren Dungeons besonders harten Herausforderungen stellen.

Dragon's Dogma: Dark Arisen statt 29,99€ für 14,99€ im Nintendo eShop

LEGO Worlds

Angebot gültig bis: 28. September

LEGO Worlds kombiniert das actionreiche Gameplay der LEGO-Reihe mit der kreativen Freiheit von Sandbox-Spielen. Das gilt zumindest für den Adventure-Modus, in dem wir von einer aus LEGO-Steinen erbauten Welt in die nächste reisen und Aufträge der Bewohner erfüllen, die vom Monster verprügeln bis zum Bauen bestimmter Gebäude reichen können. Im Sandbox hingegen lassen wir unserer Fantasie freien Lauf und erschaffen die Klötzchen-Welt unserer Träume. Im Online-Multiplayer können zudem zwei Spieler die Welten des jeweils anderen erkunden.

LEGO Worlds statt 29,99€ für 14,99€ im Nintendo eShop

Resident Evil Revelations

Angebot gültig bis: 1. Oktober

Das Remake des ersten Resident Evil ist nicht der einzige Teil der legendären Horror-Reihe, den ihr gerade im Nintendo eShop günstiger bekommen könnt. Unter anderem ist auch Resident Evil Revelations um 60 Prozent reduziert. In dem zwischen Resident Evil 4 und 5 angesiedelten Spin-Off erkunden wir das angeblich verlassene Kreuzfahrtschiff "Queen Zenobia" und kämpfen schon bald um unser Überleben, wobei wir genretypisch mit einem knappen Munitionsvorrat auskommen müssen. Übrigens: Auch den Nachfolger Resident Evil Revelations 2 bekommt ihr gerade für 7,99 Euro.

Resident Evil Revelations statt 19,99€ für 7,99€ im Nintendo eShop

Mario + Rabbids: Kingdom Battle

Angebot gültig bis: 1. Oktober

Schon seit letzter Woche dabei, aber ein so gutes Angebot, dass es sich lohnt nochmal daran zu erinnern: Mario + Rabbids: Kingdom Battle gibt's 63 Prozent günstiger. In dem Crossover, in dem wir neben Mario und seinen Freunden auch die Rabbids aus dem Hause Ubisoft steuern, liefern wir uns spannende Rundentaktikkämpfe in bunter Umgebung. Unsere Mission, das Pilzkönigreich zu retten, können wir dabei nur erfüllen, wenn wir die Fähigkeiten all unserer Charaktere klug miteinander kombinieren.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle statt 39,99€ für 14,79€ im Nintendo eShop