Im Nintendo eShop gibt es aktuell wieder eine ganze Menge Sonderangebote für die Nintendo Switch. Darunter befinden sich einige große AAA-Hits, aber auch viele kleinere Titel, die ihr gerade schon für ein paar Euro bekommt. In diesem Artikel stellen wir euch zehn der besten Switch-Deals vor, die der eShop aktuell für euch bereithält. Die meisten gelten bis zum 13. August, aber ein paar sind etwas länger oder auch kürzer verfügbar. Achtet deshalb auf unsere Angaben zu den einzelnen Spielen:

Monster Hunter Generations Ultimate

GamePro-Wertung: 87 Punkte

Angebot gültig bis: 13. August

Bei Monters Hunter Generations Ultimate handelt es sich um eine erweiterte und verbesserte Neuauflage des ursprünglich für den 3DS erschienenen Action-RPGs und einen typischen Teil der Monster-Hunter-Reihe. Wir jagen riesige Monster und sammeln Ressourcen, um noch riesigere Monster jagen zu können. Das ist anspruchsvoller, als es klingt, denn Monster Hunter Generations bietet komplexe Kampf- und Fortschrittsmechaniken. Da außerdem die Vielfalt an Monstern und Ausrüstungsgegenständen gewaltig ist, kann man locker über 100 Stunden auf der Jagd verbringen.

Monster Hunter Generations Ultimate statt 49,99€ für 19,99€ im Nintendo eShop

Okami HD

GamePro-Wertung: 90 Punkte

Angebot gültig bis: 13. August

Mit Okami HD bekommt ihr eine Neuauflage des zeitlos guten Klassikers, die perfekt für die Nintendo Switch umgesetzt wurde. In dem Action-Adventure bereisen wir als wiedergeborene Sonnengöttin Amaterasu in Gestalt einer weißen Wölfin eine märchenhafte Version des feudalen Japan. Dort nehmen wir es mit dämonischen Kräften auf, indem wir mithilfe des göttlichen Pinsels unsere Umgebung manipulieren. Sowohl das kreative Gameplay als auch der atmosphärische Grafikstil machen Okami HD zu einem einzigartigen Erlebnis.

Okami HD statt 19,99€ für 9,99€ im Nintendo eShop

Monster Boy and the Cursed Kingdom

GamePro-Wertung: 85 Punkte

Angebot gültig bis: 13. August

Monster Boy and the Cursed Kingdom ist ein bunter Action-Platformer, der in Zusammenarbeit mit dem Schöpfer der beliebten Wonder-Boy-Reihe entstanden ist. Als Held Jin versuchen wir, das Verfluchte Königreich zu retten. Dabei werden wir im Verlauf der Story in sechs verschiedene Tierformen verwandelt, was Fluch und Segen zugleich ist, denn mit den tierischen Gestalten sind spezielle Fähigkeiten und Handicaps verbunden. Für Abwechslung sorgen zudem neben eingestreuten Rätseln auch die vielfältigen Umgebungen, vom Wald bis zum Lava-Dungeon.

Monster Boy and the Cursed Kingdom statt 39,99€ für 17,99€ im Nintendo eShop

Dragon's Dogma: Dark Arisen

GamePro-Wertung: 82 Punkte

Angebot gültig bis: 13. August

Dragon's Dogma: Dark Arisen ist ein umfangreiches Open-World-Rollenspiel, das vor allem durch sein hervorragendes, temporeiches Echtzeit-Kampfsystem beeindruckt. Die meiste Zeit über sind wir nicht allein unterwegs, sondern werden von unseren Vasallen unterstützt, wodurch jeder Kampf sich wie eine kleine Schlacht anfühlt. Der Schwierigkeitsgrad des düsteren RPGs ist dabei ziemlich hoch, man muss sich auf den einen oder anderen Frustmoment einstellen. Die spannende Story sorgt aber dafür, dass man trotzdem stets motiviert bleibt.

Dragon's Dogma: Dark Arisen statt 29,99€ für 14,99€ im Nintendo eShop

Hand of Fate 2

Angebot gültig bis: 20. August

Hand of Fate 2 bietet dieselbe kreative Mischung aus Deckbuilder und Brawler wie der Vorgänger. Auf dem Tisch entscheiden die Karten über den weiteren Weg unseres Abenteuers. Treffen wir hier auf Feinde, werden wir in einen Echtzeit-Kampf geworfen, in dem wir uns in bester Hack-and-Slay-Manier zur Wehr setzen müssen. Im Vergleich zum ersten Teil sind diese Kämpfe deutlich spannender geraten, außerdem können wir nun Begleiter mitnehmen. Sterben wir, fangen wir wie in einem Roguelike von vorne an, schalten aber neue Karten frei.

Hand of Fate 2 statt 25,79€ für 8,51€ im Nintendo eShop

DOOM

GamePro-Wertung: 83 Punkte

Angebot gültig bis: 10. August

Die Entwickler von id Software haben mit dem Reboot der legendären Shooter-Reihe DOOM neues Leben eingehaucht, indem sie größtenteils auf alte Tugenden setzten: Harte, kompromisslose Action mit hohem Tempo und ohne viel Drumherum, das dem Gameplay im Weg stehen könnte. Das Konzept geht auf, nicht zuletzt dank tollem Treffer-Feedback und einer soliden Auswahl spektakulärer Waffen. Ein paar neue Ideen gibt es auch, beispielsweise die Glory Kills, durch die wir Gesundheit zurückgewinnen. Diese fügen sich perfekt ins Spiel ein, da sie uns erlauben, unser Dauerfeuer noch länger aufrechtzuerhalten.

DOOM statt 59,99€ für 29,99€ im Nintendo eShop

House Flipper

Angebot gültig bis: 13. August

In House Flipper kaufen wir alte Häuser, renovieren sie eigenhändig und verkaufen sie danach mit gewaltigem Profit. Weshalb das Spaß macht? Nun, zunächst mal dürfen wir uns mit gewaltigen Vorschlaghämmern an den Wänden und der Inneneinrichtung austoben und alles kaputtschlagen, was unserer Vision im Weg steht. Danach lassen wir unserer Kreativität freien Lauf und verwandeln selbst die schäbigste Bruchbude in ein gemütliches Heim. Nur in wenigen Spielen bekommt man so sehr das Gefühl, etwas geleistet zu haben.

House Flipper statt 24,99€ für 18,74€ im Nintendo eShop

Late Shift

GamePro-Wertung: 77 Punkte

Angebot gültig bis: 20. August

Bei Late Shift handelt es sich um ein Krimi-Adventure mit echten Schauspielern und aufwendig inszenierten Filmsequenzen, in dem wir durch unsere Entscheidungen die Handlung selbst bestimmen. Wir übernehmen dabei die Rolle des Mathematikstudenten Matthew Thompson, der sich mit einem Job als Wachmann sein Studium finanzieren möchte, aber mit Waffengewalt dazu gezwungen wird, ein Verbrechen zu begehen. An 180 Punkten im Spiel können wir beeinflussen, wie seine Geschichte endet.

Late Shift statt 12,99€ für 6,49€ im Nintendo eShop

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy

Angebot gültig bis: 13. August

Die Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy fast die 14 Abeneuter der ersten drei Teile der berühmten Adventure-Reihe zusammen. Als Anwalt Phoenix Wright verschaffen wir unseren unschuldigen Mandanten Gerechtigkeit. Hierzu müssen wir nicht nur im Gerichtssaal alle Register ziehen, sondern auch im Vorfeld echte Detektivarbeit leisten, indem wir Zeugen befragen, Beweise finden und aus den Indizien eine plausible Geschichte konstruieren. Unsere mit übersinnlichen Fähigkeiten ausgestattete Helferin Maya erweist sich dabei als sehr nützlich.

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy statt 29,99€ für 14,99€ im Nintendo eShop

Defunct

Angebot gültig bis: 13. August

Das Rennspiel Defunct bekommt ihr im Nintendo eShop gerade schon für knapp einen Euro. Als alter Rennroboter müsst ihr hier möglichst schnell eine endzeitliche Open World durchqueren, um rechtzeitig zu einem Raumschiff zu gelangen, das ansonsten ohne euch abfliegt. Das schafft ihr, indem ihr die Schwerkraft um euch herum manipuliert und sie erhöht, wenn es bergab geht, bzw. verringert, wenn ihr bergauf fahrt. Außerdem müsst ihr den sogenannten Enerjuice einsammeln, der euch einen zusätzlichen Geschwindigkeitsschub verleiht.

Defunct statt 14,99€ für 0,99€ im Nintendo eShop

In unseren Vorschlägen war nichts für euch dabei? Kein Problem, im Nintendo eShop findet ihr noch haufenweise weitere Angebote für die Nintendo Switch. Hier geht's zur Übersicht:

Nintendo eShop: Aktuelle Angebote für die Nintendo Switch