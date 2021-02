Der Nintendo eShop hat unter dem Titel »Digital Deals« einen großen Sale gestartet, in dem ihr eine Menge hochkarätiger Spiele für die Nintendo Switch günstiger bekommt. Die Deals laufen bis zum 28. Februar. Zehn der Highlights haben wir in diesem Artikel herausgesucht und stellen sie euch kurz vor. Die gesamte Liste der Angebote findet ihr hier:

Among Us

Among Us war einer der größten Hits des letzten Jahres. Bei dem Multiplayer-Spiel für 4 bis 10 Spieler handelt es sich um ein sogenanntes Social Deduction Game. In einer Raumstation müssen die Spieler verschiedene Aufgaben erfüllen, um zu überleben. Einer oder mehrere von ihnen haben jedoch den Auftrag, die anderen zu sabotieren und zu ermorden. Der Rest der Gruppe muss die Verräter rechtzeitig enttarnen und unschädlich machen. Das führt zu vielen gegenseitigen Verdächtigungen und spannenden Diskussionen voller Lügen und Manipulationsversuchen.

Among Us statt 4,29€ für 3€ im Nintendo eShop

Sonic Mania

Sonic Mania ist ein klassisches 2D-Jump&Run, das ganz im Stil der Sonic-Klassiker auf hohe Geschwindigkeit und knallbunte Levels setzt. Der Pixellook sieht den Originalen auf den ersten Blick zum Verwechseln ähnlich. Bei näherem Hinsehen bemerkt man aber viele kleine Verbesserungen, vor allem bei den Animationen und Zwischensequenzen. Beim Gameplay und Leveldesign wirkt Sonic Mania wie ein Best of der frühen Teile der Reihe, viele der alten Gimmicks und Fähigkeiten sind ebenfalls dabei. Ein paar neue Ideen gibt es aber auch.

Sonic Mania statt 19,99€ für 13,99€ im Nintendo eShop

Burnout Paradise Remastered

Mit Burnout Paradise Remastered bekommt ihr den Rennspiel-Klassiker in einer neuen, hübscheren Version, inklusive aller Zusatzinhalte des Originals. Es handelt sich dabei um einen Open-World-Racer, der mehr wert auf hohe Geschwindigkeit und wahnwitzige Manöver als auf Realismus legt. Die Großstadt Paradise City können wir frei erkunden und an einer Menge abwechslungsreicher Renn-Events und Herausforderungen teilnehmen. Dabei verdienen wir Geld, das wir in die Verbesserung unseres fahrbaren Untersatzes stecken. Neben dem umfangreichen Singleplayer könnt ihr natürlich auch gegen Freunde antreten.

Burnout Paradise Remastered statt 29,99€ für 14,99€ im Nintendo eShop

Diablo 3 Eternal Collection

Die Diablo 3 Eternal Collection enthält neben dem Action-RPG-Hit auch die Erweiterungen Reaper of Souls und Rückkehr des Totenbeschwörers. Wie immer in der berühmten Diablo-Reihe schnetzeln wir uns durch ganze Horden an Monstern und Dämonen, um Erfahrungspunkte zu sammeln und bessere Ausrüstung zu erbeuten. Vor allem Letzteres sorgt auch diesmal wieder für eine extrem hohe Langzeitmotivation. Haben wir die Kampagne durch, können wir mit unserem Charakter auf einem höheren Schwierigkeitsgrad nochmal anfangen. Oder aber wir probieren eine andere der sieben sehr unterschiedlichen Klassen aus.

Diablo 3 Eternal Collection statt 59,99€ für 29,99€ im Nintendo eShop

Moonlighter

Moonlighter ist eine ungewöhnliche Mischung aus Action-Rollenspiel, Wirtschaftssimulation und Roguelike. Tagsüber führen wir das beschauliche Leben eines Ladenbesitzers, der Abenteurern Items und Ausrüstung für ihre Expeditionen verkauft. Nachts jedoch steigen wir selbst in den Dungeon hinab und erbeuten Schätze, die wir dann am nächsten Tag verkaufen. So sammeln wir nach und nach Reichtum an und bauen unseren Laden zu einem der erfolgreichsten Unternehmen des Dorfes aus. Unser wahres Ziel ist es jedoch, das Geheimnis des Dungeons zu lüften, bei dem es sich um ein Tor in eine andere Dimension handeln soll.

Moonlighter statt 24,99€ für 7,49€ im Nintendo eShop

Gris

Gris entführt uns in eine märchenhafte, wunderschön gezeichnete 2D-Welt, in der wir Rätsel lösen und Jump&Run-Passagen meistern. Spielerisch ist Gris nicht allzu fordernd und Kämpfe gibt es überhaupt nicht, sodass uns nichts davon ablenkt, unsere Umgebung zu erkunden und zu bestaunen. Dafür ist die Thematik anspruchsvoll: Es wird eine ernste bis düstere Geschichte erzählt, die sich mit Verlust und enttäuschten Hoffnungen auseinandersetzt. Damit ist Gris vor allem für diejenigen das Richtige, die Lust auf ein wundervolles Kunstwerk mit emotionalem Tiefgang haben.

Gris statt 16,99€ für 6,79€ im Nintendo eShop

Darkest Dungeon

Bei Darkest Dungeon handelt es sich um ein düsteres, knallhartes Roguelike-RPG. Auf der Suche nach Schätzen schicken wir Gruppen von Abenteurern in finstere Dungeons, in denen sie sich in anspruchsvollen, rundenbasierten Kämpfen zahlreichen Monstern zu stellen haben. Dabei können auch kleine Fehlentscheidungen schnell den Tod eines oder mehrerer Charaktere bedeuten, die dann für immer verloren sind. Auch permanente Verletzungen oder Traumata können unsere Helden erleiden. Das mag manchmal frustrierend sein, aber gerade der Umstand, dass wir mit Verlusten leben und sie kompensieren müssen, macht Darkest Dungeon so spannend.

Darkest Dungeon statt 21,99€ für 10,99€ im Nintendo eShop

Sid Meier's Civilization 6

Falls ihr auf der Suche nach einem komplexen Strategiespiel seid, das euch über Wochen und Monate hinweg unterhalten kann, dann seid ihr bei Sid Meier's Civilization 6 an der richtigen Adresse. Unsere Aufgabe ist es, eine Zivilisation von ihren bescheidenen Anfängen über Tausende Jahre hinweg zur Weltherrschaft zu führen. Dabei können wir die Welt nicht nur durch unser Militär, sondern beispielsweise auch durch Kultur und Wissenschaft dominieren. Die Switch-Version des Rundenstrategiehits enthält neben dem Hauptspiel auch vier DLCs. Im Handheld-Modus lässt sich Civilization 6 übrigens bequem der Touchscreen steuern.

Sid Meier's Civilization 6 statt 49,99€ für 16,49€ im Nintendo eShop

BioShock: The Collection

Die BioShock Collection enthält die ersten beiden Teile in der technisch verbesserten Remastered Version und Bioshock Infinite in der Complete Edition mit allen Singleplayer-DLCs. Die legendären First Person Shooter zeichnen sich vor allem durch ihre dichte Atmosphäre und das hervorragende Artdesign aus. In Teil 1 und 2 besuchen wir die Unterwasserstadt Rapture, die als Paradies geplant war, aber sich in einen Albtraum verwandelt hat. Die wunderschöne, fliegende Stadt Columbia ist bei unserer Ankunft in BioShock Infinite hingegen noch intakt. Schon bald erleben wir jedoch ihren Zusammenbruch.

BioShock: The Collection statt 49,99€ für 24,99 Euro

Valkyria Chronicles 4

Valkyria Chronicles 4 ist wie seine Vorgänger ein packendes Rundentaktikspiel, das in einem erfundenen, aber stark an den zweiten Weltkrieg erinnernden Konflikt angesiedelt ist. Die Mitglieder unserer kleinen Truppe steuern wir dabei aus der Third-Person-Perspektive und übernehmen das Schießen selbst, weshalb sich Valkyria Chronicles deutlich actionreicher spielt als andere rundenbasierte Titel. Neben dem Gameplay zählen auch diesmal wieder die spannende Story, die komplexen Charaktere und der schicke Anime-Look zu den Highlights. In die Geschichte kann man übrigens auch gut einsteigen, ohne die Vorgänger zu kennen.

Valkyria Chronicles 4 statt 39,99€ für 14,80€ im Nintendo eShop