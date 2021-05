Im Nintendo eShop gibt es auch diese Woche wieder jede Menge Sonderangebote für die Nintendo Switch. Darunter finden sich viele Koop-Spiele, aber auch Fans von Roguelikes, Aufbauspielen oder Rennspielen kommen auf ihre Kosten. Aus den Hunderten von Angeboten haben wir euch in diesem Artikel zehn Highlights herausgesucht und stellen sie euch kurz vor. Falls ihr lieber gleich die gesamte Liste der Deals durchstöbern wollt, findet ihr diese hier:

Two Point Hospital: Jumbo Edition

Angebot gültig bis: 6. Juni

Two Point Hospital ist ein Managementspiel, in dem wir unser eigenes Krankenhaus aufbauen und verwalten. Besonders ernst geht es dabei nicht zu, stattdessen ist der Humor eine der stärken des Spiels. So behandeln wir keine realen Krankheiten, sondern fiktive und sehr ungewöhnliche Gebrechen wie Rock-and-Roll-itis oder Kubismus, die mit niedlichen Animationen dargestellt werden. Der Schwierigkeitsgrad ist eher niedrig, wodurch Two Point Hospital ein ideales Spiel zur Entspannung ist. Erst im späteren Verlauf wird es etwas anspruchsvoller. Die Jumbo Edition von Two Point Hospital enthält nicht nur das Hauptspiel, sondern auch vier Erweiterungen sowie zwei Pakete mit zusätzlichen Objekten.

Moving Out

Angebot gültig bis: 17. Juni

Im Koop-Spiel Moving Out betreiben wir gemeinsam im Team eine Umzugsfirma. Ziel ist es, möglichst schnell die Wohnungen leer zu räumen und so die Geschwindigkeitsrekorde zu brechen. Um das zu erreichen, müssen wir die Aufgaben klug verteilen. So werfen wir schwere Gegenstände aus dem Fenster des ersten Stocks und lassen sie unten von einem Teammitglied auffangen. Für kaputte Gegenstände gibt es allerdings Abzüge, also sollte man beim Fernseherwurf besser gut zielen. Eine Herausforderung anderer Art ist das Stapeln der Gegenstände im Laster, denn hier ist der Platz eng begrenzt, wodurch Moving Out ein Puzzle-Element bekommt. Der Alltag in einer Umzugsfirma ist also vielfältiger, als man glauben könnte.

Human Fall Flat

Angebot gültig bis: 10. Juni

Human Fall Flat ist ein Platformer, in dem ihr in bunten 3D-Levels Hindernisse und Abgründe überwinden sowie kleine Rätsel lösen müsst. Das geht entweder alleine oder im Multiplayer mit bis zu acht Spielern. Das Besondere an Human Fall Flat ist die simulierte Physik der Spielwelt und die Art der Spielfiguren, sich zu bewegen. Wie der Titel schon andeutet, ist die Schwerkraft unser größter Feind. Passen wir nicht gut auf, verliert unsere Figur schnell das Gleichgewicht und fällt um wie ein nasser Sack. Das Geschicklichkeitsspiel wurde auch nach Release noch beständig durch neue und kreativ gestaltete Levels erweitert, zum Beispiel durch einen Golf-Level oder eine Stadt, in der wir das Nachtleben genießen.

Northgard

Angebot gültig bis: 31. Mai

Northgard ist ein Aufbauspiel, in dem wir unsere eigene Wikingersiedlung erschaffen. Ähnlich wie im Klassiker Die Siedler geht es dabei zumeist eher gemütlich zu. Das bedeutet aber nicht, dass es keine Herausforderungen gäbe. Schließlich sind die Winter im hohen Norden hart und es ist nicht immer leicht, unsere Dorfbewohner mit genügend Nahrung zu versorgen. Noch dazu bekommen wir es mit Naturkatastrophen, feindlichen Kriegern, Wölfen und sogar allerlei Monstern zu tun. Die erstaunlich abwechslungsreiche Solo-Kampagne erzählt die Geschichte des Wikingerkriegers Rig, der sich nach einem heimtückischen Angriff auf seinen Clan auf einem persönlichen Rachefeldzug befindet.

Unravel Two

Angebot gültig bis: 1. Juni

Wie schon im ersten Teil steuern wir auch in Unravel Two das niedliche Wollknäuelmännchen Yarny, das durch hübsche Landschaften rennt, hüpft und klettert. Dabei müssen wir abermals eine Menge Rätsel lösen, um Hindernisse zu überwinden. Diesmal ist Yarny jedoch nicht allein, sondern wird von einem zweiten Wollknäuelfigürchen begleitet. Durch das Zusammenspiel der beiden ergeben sich neue Spielmechaniken. So kann sich ein Wollknäuel am Faden des anderen über Abgründe schwingen. Unravel Two ist übrigens trotzdem problemlos allein spielbar, im lokalen Koop macht es aber natürlich am meisten Spaß.

Burnout Paradise Remastered

Angebot gültig bis: 1. Juni

Burnout Paradise Remastered ist eine Neuauflage des Rennspielklassikers, die nicht nur technisch verbessert, sondern auch mit ein paar zusätzlichen Inhalten ausgestattet wurde. Beispielsweise ist die umfangreiche Erweiterung Big Surf Island mit dabei, die ein ganz neues Gebiet liefert. Spielerisch hat sich nicht viel geändert: Burnout Paradiese ist nach wie vor ein Open-World-Rennspiel, das mehr Wert auf hohe Geschwindigkeit und waghalsige Manöver als auf Realismus legt. Über die gesamte Stadt Paradise City sind dabei die verschiedensten Rennen und Herausforderungen verteilt. Wer sich die Stadt mit ihren kleinen Gassen und Abkürzungen gut einprägt, hat dabei oft einen Vorteil.

Overcooked! 2

Angebot gültig bis: 17. Juni

Das von denselben Entwicklern wie Moving Out stammende Overcooked! 2 ist ein Koop-Spiel, in dem ihr mit einem Team aus bis zu vier Spielern gemeinsam ein Restaurant führt. Dabei geht es nicht um dröges Management, sondern um den chaotischen Küchenalltag. Vom Gemüseschneiden übers Fleischbraten bis zum Tellerwaschen müssen wir dabei allen Aufgaben gut verteilen und uns miteinander abstimmen, damit unsere Kundschaft möglichst schnell ihren Hunger stillen kann. Nach einem leichten Start wird Overcooked! 2 nämlich schnell anspruchsvoll. Neu im Vergleich zum Vorgänger sind dabei die sich dynamisch verändernden Levels sowie die Möglichkeit, uns Zutaten quer durch die Küche zuzuwerfen, um Zeit zu sparen.

Crypt of the NecroDancer

Angebot gültig bis: 10. Juni

Crypt of the NecroDancer ist eine Mischung Dungeon Crawler und Musikspiel mit Roguelike-Elementen. Wir dringen in die Krypta des tanzenden Totenbeschwörers ein, in der sich alles zum Rhythmus der Musik bewegen muss, sowohl wir selbst als auch die Monster. Dadurch werden die Kämpfe zu einem tödlichen Tanz. Wenn wir überleben wollen, müssen wir uns daran anpassen und Taktgefühl beweisen. Das erfordert zunächst ein bisschen Eingewöhnung, aber dank des hervorragenden Soundtracks geht der Rhythmus schon bald ins Blut über. Wenn ihr nicht allein losziehen wollt, könnt ihr im lokalen Koop gemeinsam durch den Dungeon tanzen.

The Flame in the Flood: Complete Edition

Angebot gültig bis: 10. Juni

The Flame in the Flood ist ein Survival-Abenteuer. Als junges Mädchen müssen wir in einer überfluteten Welt ums Überleben kämpfen, wobei wir immer auf die Hilfe unseres treuen Hundes vertrauen können. Gemeinsam fahren wir auf einem kleinen Floß einen breiten Fluss hinab und halten unterwegs an Inseln an, um dort nach Ressourcen wie Nahrung und Medizin und nach besserer Ausrüstung zu suchen. Neben Hunger, Durst und Krankheiten bekommen wir es dabei auch mit hungrigen Raubtieren zu tun. Selbst auf dem Fluss mit seinen Stromschnellen sind wir nie wirklich sicher. The Flame in the Flood überzeugt vor allem durch seine dichte Atmosphäre und seinen hübschen Grafikstil.

For the King

Angebot gültig bis: 10. Juni

For the King ist eine Mischung aus Tabletop-Spiel und Roguelike-RPG. Der Schwierigkeitsgrad der rundenbasierten Kämpfe ist ziemlich hoch und da wir nach dem Tod wieder von vorn anfangen müssen, sollten wir klug entscheiden, mit welchen Gegnern wir uns tatsächlich anlegen wollen und wann wir besser die Flucht ergreifen. Bei jedem Durchgang erwarten uns neue Aufträge und Ereignisse. Unser Hauptmission besteht übrigens darin, im Königreich Fahrul nach der Ermordung des Königs wieder für Ordnung zu sorgen. Das können wir entweder allein tun oder im Koop mit Freunden, sowohl online als auch lokal.

