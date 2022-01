Im Nintendo eShop läuft nur noch bis zum 12. Januar die Neujahrsaktion, in der ihr hunderte Spiele für Nintendo Switch günstiger bekommt. In einem ersten Artikel hatten wir euch bereits einige der besten Deals unter den Multiplayer-Spielen herausgesucht. Diesmal stellen wir euch zehn weitere Highlights vor, die alle gerade im Singleplayer eine Menge Spaß machen. Die Übersicht über sämtliche Angebote der Aktion findet ihr hier:

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition

Ori and the Blind Forest fesselt schon auf den ersten Blick durch seine wunderschön gezeichnete Spielwelt und die hervorragend animierten Figuren. Von der märchenhaften Grafik sollte man sich aber nicht in Sicherheit wiegen lassen, denn der Action-Platformer ist nicht nur stellenweise furchtbar traurig, sondern auch spielerisch sehr anspruchsvoll. Man sollte sich darauf einstellen, in den Kämpfen gegen die teils riesigen Feinde unzählige Tode zu sterben, bevor man das Ende sieht. Das Leveldesign folgt der Metroidvania-Formel. Die Spielwelt ist also bis zu einem gewissen Grad frei begehbar, an vielen Stellen kommt man aber erst weiter, wenn man bestimmte Fähigkeiten erworben hat.

Layton's Mystery Journey Deluxe

In Layton's Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre spielen wir die Tochter des berühmten Professor Layton, die als Privatdetektivin in die Fußstapfen ihres Vaters tritt. Dabei lösen wir nicht nur in den verschiedensten Ecken Londons Fälle für unsere Kundschaft, sondern stellen auch eigene Nachforschungen an, um unseren schon seit Jahren verschwundenen Vater endlich aufzuspüren. Dabei kommen wir einer großen Verschwörung auf die Spur. Das Gameplay besteht wie gewohnt aus vielen kniffligen Rätsel-Minispielen, die in spannende Geschichten eingewoben sind. Daneben überzeugt das Adventure auch durch seinen hübschen, niedlichen Comic-Look.

The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition

The Witcher 3 ist noch nicht alt, kann aber trotzdem bereits zu den großen Klassikern des Rollenspielgenres gerechnet werden. Das liegt nicht nur an der tollen Grafik und dem düsteren Artdesign, sondern auch an der riesigen und dennoch detaillierten und glaubwürdigen Spielwelt sowie an den gut geschriebenen Quests. Neben der spannenden Hauptstory erleben wir in der Rolle des Hexers und professionellen Monsterjägers Geralt von Riva zahlreiche weitere kleine und große Abenteuer, die mal tragische und mal humorvolle Geschichten erzählen. Auch der Umfang beeindruckt: Mit der Complete Edition, die auch die Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine enthält, kann man 200 Stunden geblieben.

Disco Elysium - The Final Cut

Disco Elysium gehört zu den am besten bewerteten Spielen der letzten Jahre. Das Open-World-RPG spielt in einer Welt namens Elysium, die sich nicht allzu sehr vom 20. Jahrhundert unserer Welt unterscheidet. Als Detektiv müssen wir hier schwere Verbrechen aufklären. Trotz der vielseitigen Charakterentwicklung gibt es kein Kampfsystem, dafür aber sehr komplexe Dialoge, deren Erfolg von unseren Fähigkeiten und Entscheidungen abhängt. Disco Elysium bietet zudem eine spannende, wendungsreiche Story. Vor allem überzeugt es aber durch die enorme spielerische Freiheit und die vielfältigen Möglichkeiten, die Spielwelt zu beeinflussen. Der Final Cut enthält zusätzliche Missionen und eine vollständige (allerdings englische) Vertonung.

Miitopia

Miitopia ist ein Rollenspiel, in dem ihr eure eigenen Mii-Helden erstellt und mit ihnen in den Kampf gegen den dunklen Fürsten zieht, der den Bewohnern von Miitopia die Gesichter gestohlen hat. Glanzstück des Spiels ist der Charaktereditor, der nahezu endlose Möglichkeiten bietet. Spannend ist dabei die soziale Komponente, denn die Helden in eurer Gruppe haben eine eigene Persönlichkeit und reagieren unterschiedlich aufeinander. Die Kämpfe laufen wie in einem traditionellen JRPG rundenbasiert ab. Für Abwechslung sorgen vor allem die abgedrehten Gegner, die von traditionellen Kobolden bis hin zu laufenden Nasen reichen. Falls ihr das Ganze erst mal ausprobieren wollt, hält der Nintendo eShop eine kostenlose Demo für euch bereit.

Little Nightmares Complete Edition

In Little Nightmares spielen wir ein junges Mädchen, das von einem mysteriösen Schiff entkommen muss. Dessen ebenso riesige wie skurrile Bewohner wollen sie nämlich ermorden und auffressen. Das Horrorspiel zeichnet sich vor allem durch sein hervorragendes Artdesign aus, das zwischen niedlich und furchteinflößend schwankt. Spielerisch bietet Little Nightmares eine Mischung aus Schleichabschnitten, kleinen Rätseln und Platforming, die zwar nicht sonderlich innovativ ist, aber gut funktioniert. Die Complete Edition enthält den DLC „Geheimnisse des Schlunds“, in dem wir eine andere Figur spielen und so eine neue Perspektive auf die Ereignisse des Hauptspiels erleben.

Fire Emblem: Three Houses

In Fire Emblem: Three Houses ist es unsere Aufgabe, als Klassenlehrer an einer Militärakademie unseren Schülern das Kriegshandwerk beizubringen und sie auf die zahlreichen Gefahren innerhalb und außerhalb der Schule vorzubereiten. Im Ernstfall müssen wir sie direkt in die Schlacht führen. Die Akademie liegt an der Grenze dreier mächtiger Reiche, jedes Reich ist mit einem eigenen Haus vertreten. Zu Beginn entscheiden wir uns für eines davon und erhalten spezifische Vor- und Nachteile. Im Mittelpunkt des Spiels stehen die fordernden Rundentaktikkämpfe. Fire Emblem: Three Houses legt aber auch viel Wert auf eine spannende, in aufwendigen Anime-Zwischensequenzen erzählte Geschichte und auf komplexe Charaktere.

Inside

Bei Inside handelt es sich um einen düsteren Puzzle-Platformer, in dem wir einen kleinen Jungen durch eine dystopische, offenbar von einem totalitären Regime beherrschte Spielwelt steuern. Die Story, die sich um Gedankenkontrolle und seltsame Experimente dreht, wird ohne Worte allein durch die eindrucksvollen Bilder erzählt. Das einzigartige Artdesign sorgt dabei durch sein gekonntes Spiel mit Licht und Schatten für dichte Atmosphäre. Das Gameplay ist eher simpel, es geht mehr um ein packendes Erlebnis als um spielerische Herausforderung. Es gibt Schleichpassagen, Geschicklichkeitsprüfungen und kleine Rätsel. Zumindest letztere können auch mal knifflig werden.

Sid Meier's Civilization 6

Wer an komplexen Strategiespielen mit hoher Langzeitmotivation und darüber hinaus vielleicht auch noch an der Geschichte der Menschheit interessiert ist, ist bei Civilization 6 an der richtigen Adresse. In dem Rundenstrategiespiel führen wir eine Zivilisation von ihren bescheidenen Anfängen bis in moderne Zeiten. Unser Ziel ist es, die Welt zu beherrschen, was nicht nur durch ein starkes Militär, sondern beispielsweise auch durch Kultur, Wissenschaft oder kluge Diplomatie möglich ist. Neben dem Singleplayer-Modus gibt es lokalen Multiplayer für bis zu vier Personen. Die Switch-Version bietet ein paar Verbesserungen wie die Unterstützung des Touchscreens und enthält neben dem Hauptspiel vier der DLCs.

Death's Door

In Death's Door spielen wir eine Krähe, die im Auftrag einer Behörde die Seelen der Toten eintreiben soll. Als uns jedoch eine dieser Seelen gestohlen wird, müssen wir uns auf ein großes Abenteuer begeben, in dessen Verlauf wir es mit Halbgöttern und riesigen Bestien aufnehmen. Die fordernden, aber niemals unfair schweren Bosskämpfe gegen die kreativ designten Gegner sind das spielerische Highlight von Death's Door. Die Spielwelt wiederum fasziniert vor allem durch die vielen skurrilen Charaktere, auf die wir unterwegs treffen, und durch die kleinen Geschichten, die sie zu erzählen haben. Aber auch der teils düstere, teils comicartic überzeichnete Grafikstil des isometrischen Action-Adventures sowie der tolle Soundtrack können überzeugen.