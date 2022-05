Im Nintendo eShop bekommt ihr diese Woche wieder eine Menge Spiele für Nintendo Switch günstiger, insgesamt gibt es über 1.000 Sonderangebote. Die Preise für die allergünstigsten Schnäppchen beginnen schon bei 99 Cent. In diesem Artikel stellen wir euch zehn Highlights vor. Die komplette Liste der aktuellen Deals findet ihr hier:

SteamWorld Heist Ultimate Edition

Angebot gültig bis: 31. Mai

Im schrägen Taktikspiel SteamWorld Heist übernehmen wir die Kontrolle über eine Gruppe von Weltraumroboterpiraten und überfallen die Schiffe des bösen Roboterimperiums. Mit der Beute verbessern wir anschließend unsere Ausrüstung und Bewaffnung, zudem können die Mitglieder unserer Truppe wie in einem RPG im Level aufsteigen. Die Kämpfe sind zwar rundenbasiert, spielen sich aber vergleichsweise actionreich, da wir das Zielen und Schießen eigenhändig übernehmen, ungefähr wie im Klassiker Worms. Da die Kugeln an Wänden abprallen, sind sogar richtige Kunstschüsse möglich. Mit der Ultimate Edition bekommt ihr neben dem Hauptspiel auch die Erweiterung „Die Außenseiter“.

Slime Rancher: Plortable Edition

Angebot gültig bis: 15. Mai

In Slime Rancher bauen wir in der First-Person-Perspektive unsere eigene Farm auf. Auf dieser züchten wir bunte Schleimwesen, die stark an die aus der Dragon-Quest-Reihe bekannten niedlichen Monster erinnern. Ganz ungefährlich ist dieser Job nicht, denn bei zu vielen Kreuzungen verschiedener Arten können bösartige Schleime entstehen, die explodieren und eine Menge Schaden anrichten. Beim Füttern und beim Bau der Gehege müssen wir zudem die unterschiedlichen Eigenschaften und Bedürfnisse der Schleime im Auge behalten. Um neue, rentablere Schleimarten aufzuspüren, erkunden wir die Umgebung unserer Farm und meistern Herausforderungen, wodurch sich Wege in neue, unerforschte Regionen öffnen.

The Gardens Between

Angebot gültig bis: 18. Mai

The Gardens Between ist ein farbenfrohes Adventure, in dem zwei Freunde mitsamt ihrem Baumhaus in eine fremde, bizarre Welt geschleudert werden. Diese besteht aus Wasser und vielen kleinen Inseln, auf den die beiden teils riesige Versionen von Alltagsgegenständen vorfinden, die für sie meist eine besondere Bedeutung haben. Noch ungewöhnlicher als die Welt ist aber das Spielprinzip: Wir kontrollieren die beiden Charaktere nicht direkt, sondern manipulieren die Zeit. Es geht vor allem darum, den richtigen Zeitpunkt zu finden, an dem die Figuren die Gegenstände effektiv einsetzen können. Neben kreativen Einfällen punktet The Gardens Between auch durch eine herzerwärmende Geschichte über die Kraft der Freundschaft.

FIFA 22 Legacy Edition

Angebot gültig bis: 16. Mai

Abseits einiger Detailverbesserungen gibt es bei der FIFA 22 Legacy Edition zwar keine großen Änderungen im Vergleich zum Vorgänger, ihr bekommt aber natürlich die aktuellen Saisondaten inklusive Vereinen, Spielern und Trikots. Davon abgesehen handelt es sich nach wie vor um ein sehr gutes Fußballspiel, das geschickt die Balance hält zwischen Einsteigerfreundlichkeit und Tiefgang. Zudem wird eine Menge Umfang geboten: Im Singleplayer kann vor allem der Karrieremodus für Dutzende Stunden fesseln. Im Multiplayer gibt es wie immer einen ganzen Haufen verschiedener Möglichkeiten, sowohl online als auch lokal gegeneinander anzutreten. Auch der beliebte Ultimate-Team-Modus ist natürlich mit dabei, allerdings mit den üblichen Mikrotransaktionen.

Down in Bermuda

Angebot gültig bis: 27. Mai

Down in Bermuda ist nur eines von mehreren Schnäppchen im Nintendo eShop, die ihr gerade für 99 Cent bekommen könnt. In dem Adventure steuern wir aus der Top-Down-Perspektive einen Piloten, der über dem Bermuda-Dreieck abgestürzt ist und nun dort festsitzt. Um einen Weg zurück nach Hause zu finden, müssen wir die aus verschiedenen Inseln bestehende Umgebung erkunden und knifflige Rätsel lösen. Letztere sind sehr abwechslungsreich geraten und können von der Entschlüsselung komplizierter Codes bis zur richtigen Anordnung von Schafen reichen. Hin und wieder bekommen wir es auch mit riesigen Monstern zun tun, trotzdem ist Down in Bermuda insgesamt eher entspannt.

Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville Complete Edition

Angebot gültig bis: 16. Mai

Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville ist ein Multiplayer-Shooter, in dem sich Pflanzen und Zombies bekämpfen. Die spielerischen Grundlagen sind simpel gehalten, allerdings entwickelt der dritte Teil der Reihe einen erstaunlichen Tiefgang durch die vielen verschiedenen Charakterklassen, von denen sich noch dazu unterschiedliche Varianten freischalten lassen, und ihre individuellen Fähigkeiten. Auch der Humor und das stimmige, bunte Artdesign können überzeugen. Mit der Complete Edition bekommt ihr neben dem Hauptspiel auch alle Inhalte der später erschienenen DLCs. Die Switch-Version unterstützt zudem optional Bewegungssteuerung fürs Zielen und den Touchscreen für die Navigation durch die Menüs.

Planescape: Torment & Icewind Dale Enhanced Editions

Angebot gültig bis: 16. Mai

Mit den Enhanced Editions von Planescape: Torment und Icewind Dale könnt ihr gleich zwei Rollenspielklassiker in einer technisch verbesserten und modernisierten Form bekommen. Vor allem Planescape: Torment genießt bis heute Kultstatus, was in erster Linie an seiner hervorragenden Story, den gut geschriebenen Dialogen und den herrlich schrägen Charakteren liegt. Icewind Dale ist im Vergleich dazu deutlich weniger textlastig und mehr auf Kampf und Spielmechanik fokussiert. Beide Spiele basieren auf dem komplexen Regelwerk des Tabletop-Rollenspiels Dungeons & Dragons und bieten Dutzende Stunden Spielzeit. Durch ihre hübsche isometrische Optik sind sie vergleichsweise gut gealtert.

Burnout Paradise Remastered

Angebot gültig bis: 16. Mai

Burnout Paradise Remastered ist ein Open-World-Rennspiel, in dem wir die Großstadt Paradise City und ihr Umland frei erkunden und an den verschiedensten Renn-Events und Herausforderungen teilnehmen können. Um eine realistische Rennsimulation geht es dabei nicht, stattdessen stehen halsbrecherische Geschwindigkeit und gewagte Überholmanöver inmitten des dichten Straßenverkehrs im Vordergrund. Die Remastered-Version bringt grafische Verbesserungen und 60 fps. Außerdem sind sämtliche DLCs enthalten, einschließlich der umfangreichen Erweiterung Big Surf Island, die ein ganz neues Gebiet enthält. Insgesamt stehen euch dadurch über 130 Fahrzeuge zur Verfügung.

House Flipper

Angebot gültig bis: 15. Mai

In House Flipper geht es darum, alte Häuser zu kaufen, sie eigenhändig zu renovieren und sie anschließend mit möglichst großem Profit weiterzuverkaufen. Das mag nach harter Arbeit klingen, macht aber tatsächlich eine Menge Spaß, was nicht zuletzt daran liegt, dass wir uns zunächst mal in der First-Person-Perspektive mit einem gewaltigen Vorschlaghammer austoben und alles kurz und klein schlagen dürfen, was unserer innenarchitektonischen Vision im Wege steht. Beim anschließende Renovieren liefert uns das Spiel zudem eine Menge Möglichkeiten, eine heruntergekommene Bude in ein gemütliches Heim zu verwandeln. Betrachten wir am Ende das Resultat unserer Arbeit, haben wir deshalb das Gefühl, tatsächlich etwas geleistet zu haben.

Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas

Angebot gültig bis: 2. Juni

Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas ist ein Action-Adventure aus der Top-Down-Perspektive, das an Klassiker wie The Legend of Zelda: Link’s Awakening erinnert. Um unseren verschwundenen Vater zu suchen, begeben wir uns auf eine eine Reise durch die namensgebenden Unerforschten Meere. In diesen stoßen wir auf zahlreiche kleine Inseln voller Monster, Geheimnisse und Schätze. Das Gameplay folgt der bewährten Mischung aus Erkundung, Rätseln und Kämpfen, die nach wie vor gut funktioniert. Trotz seiner reichen Auswahl an tödlichen Gefahren und aggressiven Kreaturen bleibt Oceanhorn dabei stets ein buntes und fröhliches, teils sogar herzerwärmend niedliches Spiel.