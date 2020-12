Der Nintendo eShop hat gerade unter dem Namen "Festtagsangebote" einen großen Sale gestartet, in dem es über 900 Spiele für die Nintendo Switch günstiger gibt. Darunter finden sich zahlreiche Indie-Geheimtipps, aber auch einige größere Titel. Die Aktion läuft von heute an bis zum 31. Dezember. In diesem Artikel haben wir euch zehn der interessantesten Angebote herausgesucht. Wer sich selbst durch die lange Liste der Deals wühlen möchte, findet diese hier:

Nintendo eShop: Zu den Festtagsangeboten für Nintendo Switch

Shovel Knight: Treasure Trove

Mit Shovel Knight: Treasure Trove bekommt ihr alle fünf Teile des hochgelobten Action-Platformers, von Shovel of Hope, mit dem die Saga begann, bis hin zu Showdown, in dem bis zu vier Spieler im lokalen Multiplayer gegeneinander antreten können. Während ihr im Original die Rolle des namensgebenden Schaufelritters übernehmt, der sich durch die Levels kämpft und gräbt, spielt ihr in den Fortsetzungen andere Charaktere wie den Alchemisten Plague Knight, den Sensenmann Spectre Knight und den reichen Herrscher King Knight. Alle Teile verfügen dank des detaillierten Pixellooks über den gleichen nostalgischen Charme.

Shovel Knight: Treasure Trove statt 39,99€ für 24,99€ im Nintendo eShop

Cuphead

GamePro-Wertung: 86 Punkte

Cuphead ist ein Shoot-'em-up, in dem wir im Auftrag des Teufels Seelen von Sündern einsammeln müssen. Was düster klingt, sieht tatsächlich eher niedlich aus dank der hervorragenden Grafik im Stil eines Trickfilms der 30er. Wenngleich es auch typische Jump&Run-Abschnitte gibt, machen die Bosskämpfe den Großteil des Spiels aus. Diese sind nicht nur äußerst kreativ und abwechslungsreiche geraten, sondern auch knallhart. Wer sich allein an den oft riesigen Gegnern die Zähne ausbeißt, kann sich immerhin Hilfe holen und sich der Herausforderung zu zweit im Koop stellen.

Cuphead statt 19,99€ für 13,99€ im Nintendo eShop

Final Fantasy VII

Final Fantasy VII ist nicht ohne Grund einer der beliebtesten Teile der berühmten RPG-Reihe. Das liegt unter anderem an der packenden Story und der riesigen Spielwelt, die erst nach etlichen Spielstunden ihre wahre Größe offenbart. Wir übernehmen die Rolle von Cloud Strife, der gemeinsam mit der Rebellengruppe Avalanche den Kampf gegen einen fiesen Großkonzern aufnimmt. Bei der Switch-Version von Final Fantasy VII handelt es sich um eine vollständige und leicht überarbeitete Version des Rollenspielklassikers, die ein paar nützliche Verbesserungen enthält. So können wir nun zufällige Kampfbegegnungen auf unseren Reisen vermeiden.

Final Fantasy VII statt 15,99€ für 7,99€ im Nintendo eShop

Just Dance 2021

Mit Just Dance 2021 bekommt das beliebte Tanzspiel aus dem Hause Ubisoft auch in diesem Jahr wieder eine Fortsetzung. Mit dabei sind 40 neue Songs, beispielsweise von Dua Lipa, Shawn Mendes und TWICE. Mit dem kostenpflichtigen Just Dance Unlimited Abo kann man sogar zu mehr als 550 Songs tanzen. Den ersten Monat gibt es gratis. Für diejenigen unter euch, die sich fit halten wollen, gibt es den anstrengenden Sweat-Modus, in dem ihr verfolgen könnt, wie viel Kalorien ihr verbrennt. Für alle, die nicht gern allein tanzen, gibt es den Koop-Modus. In diesem Jahr sind auch ein paar kinderfreundliche Tracks für die ganze Familie dabei.

Just Dance 2021 statt 59,99€ für 39,59€ im Nintendo eShop

Mario + Rabbids: Kingdom Battle

GamePro-Wertung: 86 Punkte

Im nur auf der Nintendo Switch erhältlichen Mario + Rabbids: Kingdom Battle wagt der berühmte Klempner sich in das für ihn eher ungewöhnliche Genre der Rundentaktik. Im Stile eines XCOM liefern wir uns spannende Kämpfe, in denen wir die Spezialfähigkeiten all unserer Charaktere gut ausnutzen müssen, um den Sieg davonzutragen. Dabei tun sich Mario und seine Freunde mit den ebenso niedlichen wie vorlauten Rabbids aus dem Hause Ubisoft zusammen, um das Pilzkönigreich zu retten. Aufgelockert wird das anspruchsvolle Gameplay durch kleine Rätsel sowie einen ordentlichen Schuss Humor.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle statt 39,99€ für 14,79€ im Nintendo eShop

Jurassic World Evolution: Complete Edition

GamePro-Wertung: 76 Punkte

Habt ihr euch jemals angesehen, wie in Jurassic Park oder Jurassic World das Chaos ausbricht, und euch dabei gedacht: "In meinem Park würde das nicht passieren!"? Dann habt ihr jetzt die Gelegenheit, genau das zu beweisen, denn in Jurassic World Evolution plant, baut und verwaltet ihr euren eigenen Freizeitpark mit Dinosauriern. Eine allzu komplexe Wirtschaftssimulation solltet ihr dabei nicht erwarten, stattdessen stehen die hervorragend animierten Tiere im Mittelpunkt. Und ja, die Dinos können auch ausbrechen, wen ihr nicht aufpasst. Dann könnt ihr sogar selbst zum Betäubungsgewehr greifen, um sie wieder einzufangen.

Jurassic World Evolution: Complete Edition statt 59,99€ für 38,99€ im Nintendo eShop

Bloodstained: Ritual of the Night

Bloodstained: Ritual of the Night ist ein Sidecrolling-Actionspiel, das das Spielgefühl der Castlevania-Klassiker wieder aufleben lässt. Als plötzlich eine Burg voller Dämonen auftaucht, macht sich die Protagonisten Miriam, selbst mit dämonischen Kräften ausgestattet, daran, die Brut auszulöschen. Der spielerische Kern besteht aus Platforming und Kämpfen, wobei Bloodstained durch die reiche Auswahl an Waffen, Spezialfähigkeiten und kreativ gestalteten Monstern überzeugt. Auch der düstere Anime-Grafikstil ist gut gelungen. Mit rund 20 Stunden Spielzeit ist das Abenteuer zudem deutlich umfangreicher als die Vorbilder aus der Castlevania-Reihe.

Bloodstained: Ritual of the Night statt 39,99€ für 15,99€ im Nintendo eShop

Call of Cthulhu

GamePro-Wertung: 84 Punkte

Wenn euch Bloodstained noch nicht düster genug ist, könnt ihr stattdessen zum Action-Adventure Call of Cthulhu greifen, das auf den Horrorerzählungen von H.P. Lovecraft basiert. Als Privatdetektiv sollen wir in einem kleinen Fischerdorf einen mysteriösen Mord aufklären. Dabei leisten wir echte Ermittlungsarbeit, indem wir Zeugen verhören, die Umgebung absuchen und im Rekonstruktionsmodus die einzelnen Teile zu einem schlüssigen Tathergang zusammensetzen. Gelegentlich greifen wir auch zur Waffe, aber Call of Cthulhu überzeugt insgesamt eher durch Rätsel, Story und Atmosphäre als durch Action.

Call of Cthulhu statt 39,99€ für 13,99€ im Nintendo eShop

Streets of Rage 4

GamePro-Wertung: 87 Punkte

Mit Streets of Rage 4 hat Segas Prügelspielklassiker in diesem Jahr nach langer Zeit endlich einen Nachfolger bekommen. Dieser verfügt über einen etwas bunteren Grafikstil als die Vorgänger, bleibt beim Gameplay aber den Wurzeln treu. Allein oder im lokalen Koop mit bis zu drei Mitstreitern bahnen wir uns den Weg durch Straßen voller Verbrecher bis hin zum Serienbösewicht Mr. X. Während dabei anfangs noch simple Faustschläge ausreichen, müssen wir gegen die immer zäheren Gegner bald gekonnt Kombos und komplexe Spezialattacken einsetzen, wenn wir eine Chance haben wollen.

Streets of Rage 4 statt 24,99€ für 17,49€ im Nintendo eShop

Enter the Gungeon

Gamepro-Wertung: 83 Punkte

Im Action-Roguelike Enter the Gungeon ballern wir und aus der Top-Down-Perspektive durch bunte Dungeons im Pixellook und sind dabei stets auf der Suche nach besserer Ausrüstung und natürlich vor allem nach noch mächtigeren Waffen. Diese brauchen wir dringend, denn die Bosskämpfe sind hart. Ihr müsst euch darauf einstellen, oft zu scheitern und wieder von vorn anzufangen. Aber gerade die Herausforderung macht Enter the Gungeon zu einem der beliebtesten Titel des Genres. Das Freischalten permanenter Boni sorgt dafür, dass ihr allen Fehlschlägen zum Trotz stets Fortschritt macht, und dank den zufallsgenerierten Levels gleicht kein Durchgang dem anderen.

Enter the Gungeon statt 14,99€ für 7,49€ im Nintendo eShop