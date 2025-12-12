Vor 22 Jahren hatte ein Nintendo-Fan bei Ubisoft einen wunderbaren Traum und wollte eine Game Boy Advance-Version von Zelda: The Wind Waker entwickeln

Ein weiteres Zelda-Spiel für Handhelds hätten wir gerne gesehen, vor allem wenn es sich dabei um The Wind Waker handelt.

Cassie Mammone
12.12.2025 | 19:41 Uhr

Link aus Wind Waker hat es leider nie auf den GBA geschafft, doch die Saga wurde mit Phantom Hourglass und Spirit Tracks auf dem DS fortgeführt. Link aus Wind Waker hat es leider nie auf den GBA geschafft, doch die Saga wurde mit Phantom Hourglass und Spirit Tracks auf dem DS fortgeführt.

In der Videospielgeschichte gibt es viele Was-wäre-wenn-Spiele, die leider nie das Licht der Welt erblickt haben. Eines davon ist The Legend of Zelda: The Wind Waker für den Game Boy Advance. Ein ehemaliger Ubisoft-Mitarbeiter wollte damals einen Port entwickeln, zu dem sogar eine Demo existieren soll.

Ein nie wahr gewordener Traum: Wind Waker für GBA

Davide Soliani ist der ehemalige Creative Director bei Ubisoft Mailand. Gleichzeitig ist er ein großer Nintendo-Fan, wie unter anderem seine emotionale Reaktion (ab Minute vier in diesem Video) auf der 2017er E3-Pressekonferenz beweist. Damals hat Shigeru Miyamoto die Ubisoft-Bühne betreten, um die Zusammenarbeit zwischen Nintendo und Ubisoft für Mario + Rabbids: Kingdom Battle vorzustellen.

Video starten 6:01 Mario + Rabbids: Kingdom Battle - Test-Video zum Switch-exklusiven Taktik-Rollenspiel

Wie sich zeigt, war Soliani jedoch schon deutlich länger ein Nintendo-Fan. Im Jahr 2003 hat er gerade einmal wenige Jahre bei Ubisoft gearbeitet, als er mit seinem Mitarbeiter Fabio Pagetti seinen Managing Director überreden wollte, eine GBA-Demo zum frisch erschienenen Zelda: The Wind Waker zu entwickeln.

Die Überzeugungsarbeit der beiden hat leider keine Früchte getragen, und dieses schicke Pixelart-Bild ist etwas vom Wenigen, was von der Idee übrig ist:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Die Grafik des Prototyps sieht deutlich dreidimensionaler als bei dem Zelda-Spiel aus, das dann 2004 tatsächlich für den GBA erschienen ist.

The Minish Cap hat sich ebenfalls am Cartoon-artigen Zeichenstil Wind Wakers bedient, blieb aber ansonsten bei der zweidimensionalen Top-Down-Perspektive der Handheld-Vorgänger Link’s Awakening und den beiden Oracle-Spielen. Gleichzeitig markiert Minish Cap das Ende der Zusammenarbeit zwischen Nintendo und Capcom, die zusammen mit der Oracle-Duologie drei hervorragende Handheld-Spiele hervorgebracht hat.

Das Neueste auf GamePro
Diablo 4 Lord of Hatred: So funktionieren die neue Paladin-Klasse und seine Eide
von Kevin Itzinger
Pokémon TCG: Vater verleiht geliebte Lugia-Karte an seinen Sohn, doch der verschludert sie einfach - findet sie nach 8 Jahren auf dem Dachboden wieder
von Linda Sprenger
Evangelion-Fans müssen jetzt stark sein: Legendäres Animestudio schließt nach 40 Jahren
von Cassie Mammone

In einem alternativen Universum hat sich Nintendo vielleicht schon in den frühen 2000er-Jahren mit Ubisoft zusammengeschlossen. Der nie veröffentlichte Wind-Waker-Port wäre nicht nur der Beginn der Zusammenarbeit zwischen Nintendo und Ubisoft gewesen, sondern die erste Portierung eines 3D-Zeldas für Handhelds. Auch dieser Schritt ließ noch einige Jahre auf sich warten, bis 2011 Ocarina of Time 3D für 3DS-Geräte erschien.

Immerhin ging die Saga von Wind Waker schon früher weiter: und zwar mit den DS-Nachfolgern Phantom Hourglass und Spirit Tracks.

An der Stelle sind wir wie immer auf die Meinung der GamePro-Community gespannt: Wie gerne hättet ihr Wind Waker auf dem GBA gesehen? Oder seid ihr froh, dass wir stattdessen Minish Cap auf dem Handheld erhalten haben?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
The Legend of Zelda: The Wind Waker

The Legend of Zelda: The Wind Waker

Genre: Action

Release: 04.10.2013 (Wii U), 28.04.2003 (GC)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 47 Minuten

Vor 22 Jahren hatte ein Nintendo-Fan bei Ubisoft einen wunderbaren Traum und wollte eine Game Boy Advance-Version von Zelda: The Wind Waker entwickeln

23.08.2025

Zelda-Spielerin erfüllt sich Kindheitstraum, indem sie das Boot aus Wind Waker in echt nachbaut - und damit wirklich in See sticht

19.08.2025

"Dafür würde ich eine Switch 2 kaufen": Zelda-Fans hoffen auf Twilight Princess und Wind Waker für Switch 2, nachdem Nintendo auf der Switch 1 nicht geliefert hat

09.07.2025

Fans glaubten 6 Jahre lang, dass ein Dorf in Zelda BotW aus Wind Waker stammt - und Tears of the Kingdom gießt noch ordentlich Öl ins Feuer

02.07.2025

23 Jahre nach dem Wind Waker-Release schlägt dieser Zelda-Fan ein bestimmtes Buch auf und kann nicht glauben, was er darin entdeckt
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Diablo 4 Lord of Hatred: So funktionieren die neue Paladin-Klasse und seine Eide

vor 28 Minuten

Diablo 4 Lord of Hatred: So funktionieren die neue Paladin-Klasse und seine Eide
Vor 22 Jahren hatte ein Nintendo-Fan bei Ubisoft einen wunderbaren Traum und wollte eine Game Boy Advance-Version von Zelda: The Wind Waker entwickeln

vor 47 Minuten

Vor 22 Jahren hatte ein Nintendo-Fan bei Ubisoft einen wunderbaren Traum und wollte eine Game Boy Advance-Version von Zelda: The Wind Waker entwickeln
Pokémon TCG: Vater verleiht geliebte Lugia-Karte an seinen Sohn, doch der verschludert sie einfach - findet sie nach 8 Jahren auf dem Dachboden wieder

vor einer Stunde

Pokémon TCG: Vater verleiht geliebte Lugia-Karte an seinen Sohn, doch der verschludert sie einfach - findet sie nach 8 Jahren auf dem Dachboden wieder
Evangelion-Fans müssen jetzt stark sein: Legendäres Animestudio schließt nach 40 Jahren

vor einer Stunde

Evangelion-Fans müssen jetzt stark sein: Legendäres Animestudio schließt nach 40 Jahren
mehr anzeigen