Diablo 4 Lord of Hatred: So funktionieren die neue Paladin-Klasse und seine Eide

Der Paladin kehrt endlich zurück und wird Teil von Diablo 4! Das sind seine neuen Mechaniken, Fähigkeiten und Spielstile.

Kevin Itzinger
12.12.2025 | 20:00 Uhr

Der Paladin gehörte in der Diablo 4-Community zu den mit Abstand am meisten gewünschten Klassen und mit dem neuen Addon Lord of Hatred schließt er sich endlich dem Held*innen-Ensemble an – für alle, die vorbestellt haben, sogar schon jetzt. Wie der heilige Krieger funktioniert und welche Mechaniken er ins Spiel bringt, verraten wir euch im Artikel.

Dicke Rüstung und Glaubenskraft – das ist der Paladin

Auch wenn viele Diablo-Fans wahrscheinlich zuerst an den Paladin aus Diablo 2 denken, spielte bei der Gestaltung der neuen Klasse auch die Kreuzritterin aus Teil 3 eine große Rolle. Dennoch war es dem Team bei Blizzard sehr wichtig, dass sich der neue Paladin frisch anfühlt und von den bekannten Vorbildern unterscheidet.

Video starten 3:08 Diablo 4: Lord of Hatred ist der zweite DLC zum Action-RPG - erscheint 2026

Herausgekommen ist ein schwer gepanzerter Krieger, der uneingeschränkt auf seine Glaubenskraft setzt und diese sowohl defensiv als auch offensiv einsetzt. Dazu nutzt er bereits von der Kreuzritterin bekannte Skills, wie Gesegneter Schild, Fähigkeiten des Paladins aus Diablo 2, wie seine Auren und natürlich gänzlich neue Manöver.

Während sich die heiligen Krieger in Diablo 2 allerdings noch zwischen sehr vielen Auren entscheiden musste und auch nur eine aktivieren konnte, stehen jetzt nur noch drei Auren zur Auswahl, die wir aber mit verschiedenen Erweiterungen anpassen können.

Die Aura des Trotzes, die in der Grundform unsere Verteidigung stärkt, wird mit der passenden Erweiterung etwa auch zur legendären Dornenaura, die Feinden Schaden zufügt, wenn sie uns angreifen. Die damit verbundenen Boni wirken auch auf alle Gruppenmitglieder – insbesondere Nekromanten und ihre Armeen aus Untoten dürfte das äußerst freuen.

Die Klassenmechanik des Paladins: Die Eide

Eine neue Mechanik sind die Eide, denen sich der Paladin verschreiben kann. Davon gibt es vier Stück, die jeweils für einen eigenen Spielstil stehen. Das funktioniert im Grunde wie beim Geistgeborenen – jeder Skill gehört zu einem Eid. Zusätzlich gibt es noch passende passive Fähigkeiten.

Wir können unsere Fertigkeiten wild durchmischen, fokussieren wir uns aber auf einen Eid, winken Boni – zudem können wir auf Stufe 15 einen übergeordneten Eid wählen, der die dazu passenden Skills weiter stark verbessert.

Fanatiker Richter Moloch Jünger

Fanatiker Fanatiker schlagen im Nahkampf zu und das extrem häufig.

Richter Der Richter ist eine Art schwer gepanzerter Priester.

Moloch Der Moloch ist ein klassischer Tank.

Jünger Ihr wolltet schon immer mal als Engel spiele? Mit dem Jünger ist das quasi möglich.

  • Bei der Fanatikerin handelt es sich um eine rasende Schwertkämpferin, die ihre Stärken vor allem im Nahkampf hat. Dazu greift sie unter anderem auf einen Skill zurück, der stark an Eifer aus Diablo 2 angelehnt ist und sie mit einem Angriff gleich mehrere Schläge austeilen lässt. Mit ihrer Ultimate "Zenit" beschwört sie zudem ein heiliges Schwert, das alles kaputt schlägt, was nicht bei drei auf dem Baum ist.
  • Der Richter nutzt hingegen heilige Zauber, wie Weihe, Gesegneter Schild oder Gesegneter Hammer, von denen die meisten allen bekannt vorkommen sollten, die bereits in Teil 2 oder 3 Paladin und Kreuzritter gespielt haben.
  • Molochs sind die geborenen Tanks, die ihre enorme Verteidigung nutzen können, um offensiven Schaden anzurichten. Dafür hauen sie etwa mit ihrem Schild auf Monster ein, während sie sich selbst nahezu unverwundbar machen.
  • Als Jünger werden Paladine zu engelsgleichen Kriegerinnen des Lichts, die Himmelslanzen auf Monster schmeißen und per Ultimate in eine mächtige "Richter"-Form mit Engelsflügeln wechseln. Außerdem können sie ihre Skills in Kombos aneinanderreihen, um so ebenfalls stärker zu werden.
Diablo 4-DLC "Lord of Hatred" mit Release-Datum enthüllt - und er bringt die eine Klasse, die sich alle wünschen
von Samara Summer
Diablo 4-DLC Lord of Hatred mit Release-Datum enthüllt - und er bringt die eine Klasse, die sich alle wünschen
Diablo 4 Season 11: Release-Datum, Uhrzeit und alle Infos zur neuen Saison
von Stephan Zielke
Diablo 4 Season 11: Release-Datum, Uhrzeit und alle Infos zur neuen Saison

Wir stürzen uns in den nächsten Tagen natürlich direkt ins Spiel und versorgen euch schnellstmöglich mit spaßigen und starken Builds. Wenn ihr noch mehr Informationen zum Addon Lord of Hatred haben wollt, könnt ihr die im oben verlinkten Artikel finden.

Was sagt ihr zum Paladin? Ist das die Klasse, die ihr euch gewünscht habt, oder hättet ihr euch über eine andere mehr gefreut? Werdet ihr das Addon spielen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
Diablo 4
Amazon
Diablo 4
ab 49,99 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Diablo 4

Diablo 4

Genre: Rollenspiel

Release: 06.06.2023 (PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 15 Minuten

Diablo 4 Lord of Hatred: So funktionieren die neue Paladin-Klasse und seine Eide

vor 12 Stunden

Diablo 4 Season 11 – Schnell leveln: So erreicht ihr Stufe 60 in unter 2 Stunden

vor 14 Stunden

Diablo 4 Lord of Hatred angekündigt: DLC bringt zwei neue Klassen und den Paladin können Vorbesteller schon ab sofort spielen

vor einem Tag

Diablo 4 Tierlist – Die besten Klassen für Season 11

vor einer Woche

Diablo 4: Season 11 startet später als gedacht und das könnte einen einfachen Grund haben
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Diablo 4 Lord of Hatred: So funktionieren die neue Paladin-Klasse und seine Eide

vor 18 Minuten

Diablo 4 Lord of Hatred: So funktionieren die neue Paladin-Klasse und seine Eide
Vor 22 Jahren hatte ein Nintendo-Fan bei Ubisoft einen wunderbaren Traum und wollte eine Game Boy Advance-Version von Zelda: The Wind Waker entwickeln

vor 37 Minuten

Vor 22 Jahren hatte ein Nintendo-Fan bei Ubisoft einen wunderbaren Traum und wollte eine Game Boy Advance-Version von Zelda: The Wind Waker entwickeln
Pokémon TCG: Vater verleiht geliebte Lugia-Karte an seinen Sohn, doch der verschludert sie einfach - findet sie nach 8 Jahren auf dem Dachboden wieder

vor einer Stunde

Pokémon TCG: Vater verleiht geliebte Lugia-Karte an seinen Sohn, doch der verschludert sie einfach - findet sie nach 8 Jahren auf dem Dachboden wieder
Evangelion-Fans müssen jetzt stark sein: Legendäres Animestudio schließt nach 40 Jahren

vor einer Stunde

Evangelion-Fans müssen jetzt stark sein: Legendäres Animestudio schließt nach 40 Jahren
mehr anzeigen