Pokémon TCG: Vater verleiht geliebte Lugia-Karte an seinen Sohn, doch der verschludert sie einfach - findet sie nach 8 Jahren auf dem Dachboden wieder

Diese Lugia-Karte ist nach Jahren unverhofft wieder aufgetaucht.

Das holografische Lugia ist meiner Meinung nach nicht nur die schönste Karte aus der 2001 veröffentlichten Neo Genesis-Erweiterung fürs Pokémon-Sammelkartenspiel, sondern tatsächlich auch die seltenste aus dem legendären Set.



Für Redditor und Sammler "HolyMolyitsMichael" ist diese Karte ein echter Kindheitsschatz. Doof nur, wenn ausgerechnet der eigene Sohn genau diesen verliert. Aber hey: Immerhin hat diese Geschichte ein überraschendes Happy End.

Verschwundene Lugia-Karte aus Neo Genesis-Erweiterung nach 8 Jahren wieder aufgetaucht

"Ich habe dieses Lugia gezogen, als ich 11 Jahre alt war – aus Neo Genesis, auf dem Rücksitz im Auto der Eltern eines Freundes. Es ist meine wertvollste Pokémon-Karte", schreibt "HolyMolyitsMichael" in einem älteren Top-Beitrag aus dem Pokémon TCG-Subreddit.

Jahre später verlieh er sie an seinen damals acht Jahre alten Sohn, der die Sammlung seines Vaters so sehr liebte, dass er regelrecht darum gebettelt hatte.

Aber Kinder sind eben Kinder und diese verlieren manchmal Dinge. So auch der Sohnemann von "HolyMolyitsMichael", der dessen geliebte Lugia-Karte sowie die restliche Sammlung seines Vaters mit neuen, teils gefälschten Karten vom Flohmarkt vermengt hatte und dann offenbar den Überblick verlor:

"Spulen wir wieder ein paar Jahre vor: Ich finde meine Sammlung völlig verwüstet vor, voller Fälschungen vom Flohmarkt, zu dem seine Oma immer geht. Ich suche überall, aber die Karte ist nirgends zu finden. In den folgenden fünf Jahren trauere ich immer wieder mal um die verlorene Karte – der Verlust schmerzt wirklich."

Aber wie eingangs bereits angekündigt, können wir aufatmen: Lugia ist nach acht Jahren wieder aufgetaucht. Ausgerechnet der Sohn hat die verloren geglaubte Karte des legendären Gen 2-Taschenmonsters an einem Ort gefunden, wo gerne mal Pokémon-Karten oder andere Schätze nach Jahren wieder ausgegraben werden. Richtig: auf dem Dachboden.

"Und dann, heute: Mein Sohn ist auf dem Dachboden, schaut in eine Kiste und findet mein Lugia – in einem Penny Sleeve und einem Toploader – zusammen mit ein paar weiteren Karten aus meiner Sammlung. Ich muss wohl nicht erwähnen, wie unglaublich glücklich ich bin."

Bleibt noch eine Frage zu klären: Wie viel ist die Lugia-Karte heute wert?

Bei dem Lugia von "HolyMolyitsMichael" handelt es sich nicht um eine 1st-Edition, da sich auf der Karte kein Erstausgabe-Stempel befindet. Dieser ist normalerweise direkt unter dem Kartenbild links neben dem goldenen Banner platziert.

Folglich würde der Redditor laut PriceCharting.com circa 400 US-Dollar (umgerechnet etwa 340 Euro) für sein Schmuckstück bekommen, wenn es sich in einem guten Zustand befindet.

Deutlich wertvoller ist besagte 1st Edition. Diese ging in letzter Zeit mit PSA 9-Grading (also in einem nahezu perfekten Zustand) für um die 1600 bis 1900 US-Dollar weg, was umgerechnet circa 1360 bis 1620 Euro ergibt.

Die Neo Genesis-Erweiterung fürs Pokémon-Sammelkartenspiel wurde hierzulande übrigens im Mai 2001 eingeführt (in den USA bereits im Dezember 2000) und ließ uns 111 Karten aus der ersten und erstmals auch zweiten Pokémon-Generation sammeln, die wir zuvor nur aus Pokémon Gold und Silber kannten. Eine legendäre Erweiterung also. Kein Wunder, dass sich "HolyMolyitsMichael" so sehr über sein wieder aufgetauchtes Lugia freut.

