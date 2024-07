'Ich dachte, ich werd ohnmächtig': Nintendo-Fan findet Game Boy-Tasche für 10 Dollar und kann sein Glück kaum fassen - Handheld und mehrere Spiele stecken noch drin

Ein bisschen sauber machen muss man diesen Game Boy vielleicht, aber davon ab ist das ein echter Glücksfund! (Bild: Reddit/9dayoldmilk)

Wie heißt es doch schon in Der Herr der Ringe: "Es gibt etwas Gutes in dieser Welt, Herr Frodo." Das oder etwas ähnliches könnte sich auch dieser Nintendo-Fan gedacht haben, als er über den Flohmarkt spaziert ist und wohl einen absoluten Glücksgriff gemacht hat.

Die Person dachte nämlich schon, dass eine Game Boy-Tasche für 10 US-Dollar ein Schnäppchen sei – dann steckten allerdings auch noch der Handheld selbst und einige richtig gute Spiele drin.

Das Wichtigste in Kürze: Nintendo-Fan entdeckt auf Flohmarkt Game Boy-Tasche für 10 US-Dollar.

Im Inneren befindet sich funktionierender Game Boy Color und Spiele wie Tony Hawk's Underground 2 und Pokémon Rot.

User hatte selbst früher einen Game Boy Color und freut sich über den unerwarteten Fund.

Retro-Fan macht richtig guten Game Boy-Deal, bei dem wir neidisch werden

Auf den Fund von Redditor 9dayoldmilk darf man zurecht etwas neidisch sein: Was die Person auf dem Flohmarkt nämlich als Game Boy-Tasche für gerade mal 10 US-Dollar erstanden hat, ist eigentlich eine echte Wundertüte.

Das Innere der Tasche war nämlich nicht leer, wie der Nintendo-Fan in einem Beitrag auf Reddit berichtet. Stattdessen war ein funktionierender Game Boy Color in der Farbe transparent lila drin. Einige richtig gute Spiele gab es gleich noch obendrauf, nämlich Tony Hawk's Underground 2, Desert Strike und die rote Edition von Pokémon.

Zwar funktioniert Desert Strike nach den Angaben des Redditors nicht, allerdings scheint das der Freude des Users keinen großen Abbruch zu tun. Auf Reddit schreibt er nämlich:

Bin heute früh zum lokalen Müll- und Schätzemarkt gegangen, die Tasche war geschlossen, ich dachte 10 Dollar ist ein Schnäppchen dafür, dann habe ich gesehen, was drin war, und bin fast in Ohnmacht gefallen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Die Story wird umso schöner dadurch, dass User 9dayoldmilk früher selbst mal einen Game Boy Color samt Pokémon Rot hatte. Beides hatte die Person aber irgendwann verkauft und es später bereut – jetzt hat sie auf etwas ungewöhnlichem Wege also Ersatz bekommen.

Abseits davon ist der Game Boy Color inzwischen natürlich auch ein bisschen was wert. Auf eBay etwa sind Verkaufspreise von rund 50 bis 100 Euro drin. Das war also gleich ein doppelter Glücksfund.

Ob die Story mit dem Fund so stimmt, lässt sich natürlich nicht genau überprüfen. Wie der User aber in den Kommentaren erklärt, wollte die Verkäuferin wohl hauptsächlich alte Dinge loswerden, die ihre inzwischen erwachsenen Kinder beim Auszug zurückgelassen hatten, um Ordnung im Haus zu schaffen – da wirkt es zumindest sinnvoll, dass die Eltern nicht so genau nach dem Wert der einzelnen Gegenstände geschaut haben.

Schaut ihr auch noch hin und wieder auf Flohmärkten vorbei und habt ihr auch schon mal so einen Glücksfund gemacht?