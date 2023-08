'Nintendo Focus' - Nintendo Switch 2-Insider zeigt Logo, verrät angeblich Infos zu UI, Spielen und Technik

Die Nintendo Switch 2 könnte diesem vermeintlichen Leak zufolge 'Nintendo Focus' heißen und auf VR setzen.

Dass die Nintendo Switch 2 irgendwann kommt, scheint mittlerweile einigermaßen festzustehen. Nur wann und in welcher Form die Switch-Nachfolgerin erscheint, das wissen wir noch nicht.

Jetzt gibt es allerdings einen neuen, umfangreichen Leak, der einige Informationen zur Technik, den Spielen und vielem anderen enthalten könnte: Die Switch 2 heißt angeblich Nintendo Focus. Aber dieser Leak hier wirkt sehr unseriös, ihr solltet also Vorsicht walten lassen.

Heißt die Switch 2 wirklich Nintendo Focus? Wir haben bei diesem Leak unsere Zweifel

Darum geht's: Auf X aka Twitter sorgt seit Kurzem ein neuer Account für Furore. Der User namens jonathan bark verbreitet diverse Leaks, die er angeblich von einer internen Quelle bei Nintendo ergattert haben will. Bilder daraus kursieren jetzt auch bereits durchs Internet, stoßen aber auch auf Skepsis.

Nintendo Switch 2 = Nintendo Focus? Die nächste Nintendo-Konsole soll demnach auf den Namen Nintendo Focus hören, weil sie sich als einer der hauptsächlichen Verkaufspunkte auf VR-Features konzentriere. So soll angeblich das Logo aussehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Das sind die groben Eckpunkte des angeblichen Nintendo Switch 2-Leaks:

Release im Oktober 2024: Die Switch 2 aka Nintendo Focus soll Ende nächstes Jahr erscheinen und 429,99 US-Dollar kosten.

Die Switch 2 aka Nintendo Focus soll Ende nächstes Jahr erscheinen und 429,99 US-Dollar kosten. 1080p bei 60 FPS werde der Technik-Standard bei den meisten Spielen sein, bei manchen auch eine native 1440p-Auflösung bei 30 bis 60 FPS. 4K sei zwar möglich und soll auch beworben werden, aber damit würden selbst mit DLSS nur ungefähr 30 FPS erreicht (Quelle).

werde der Technik-Standard bei den meisten Spielen sein, bei manchen auch eine native 1440p-Auflösung bei 30 bis 60 FPS. 4K sei zwar möglich und soll auch beworben werden, aber damit würden selbst mit DLSS nur ungefähr 30 FPS erreicht (Quelle). Fokus auf VR: Angeblich soll sich die Konsole auf VR fokussieren. Dafür bräuchte sie aber enorme Leistung, was das Ganze noch unrealistischer wirken lässt. Angesichts der restlichen Technik-Infos könnte die VR-Qualität sonst wohl höchstens das Niveau der ersten PS VR erreichen.

Angeblich soll sich die Konsole auf VR fokussieren. Dafür bräuchte sie aber enorme Leistung, was das Ganze noch unrealistischer wirken lässt. Angesichts der restlichen Technik-Infos könnte die VR-Qualität sonst wohl höchstens das Niveau der ersten PS VR erreichen. Abwärtskompatibilität kostet: Ja, die Nintendo Focus soll zwar abwärtskompatibel werden, aber das Übertragen der eigenen Switch-Spiele kostet angeblich jeweils 2,99 US-Dollar.

Ja, die Nintendo Focus soll zwar abwärtskompatibel werden, aber das Übertragen der eigenen Switch-Spiele kostet angeblich jeweils 2,99 US-Dollar. Launchtitel Relno Ramen Warrior angeblich mit an Bord, dabei soll es sich um einen 4-Spieler*innen-Koop-Plattformer handeln.

angeblich mit an Bord, dabei soll es sich um einen 4-Spieler*innen-Koop-Plattformer handeln. Mario Kart 9 erscheint angeblich zum Launch der Nintendo Focus.

erscheint angeblich zum Launch der Nintendo Focus. Das nächste 3D-Mario soll angeblich ein 4-Spieler*innen-Kooptitel werden, der auf Super Mario 3D World/3D Land basiert. Die Zeit der Sandbox-3D-Marios sei endgültig vorbei, Odyssey 2 wurde laut dem Leaker eingestampft (via Twitter).

soll angeblich ein 4-Spieler*innen-Kooptitel werden, der auf Super Mario 3D World/3D Land basiert. Die Zeit der Sandbox-3D-Marios sei endgültig vorbei, Odyssey 2 wurde laut dem Leaker eingestampft (via Twitter). Ein neues F-Zero soll laut diesem Leak ebenfalls in der Mache sein. Es heißt angeblich F-Zero Titans und sei "nichts beeindruckendes", sondern eher ein Test, ob das Franchise noch funktioniert (Quelle).

soll laut diesem Leak ebenfalls in der Mache sein. Es heißt angeblich F-Zero Titans und sei "nichts beeindruckendes", sondern eher ein Test, ob das Franchise noch funktioniert (Quelle). Der Nintendo Focus-Controller soll Backpaddles auf der Rückseite haben und nochmal deutlich teurer werden als der Switch Pro-Controller. So sieht er angeblich aus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

So soll das User Interface der Nintendo Focus angeblich aussehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Darum solltet ihr diesen angeblichen Leak mit größter Vorsicht genießen

Höchstwahrscheinlich fake: Die Zeichen stehen eher ungünstig dafür, dass dieser Leak hier echt ist. In den Kommentaren unter den einzelnen Posts werden schon eine ganze Menge Ungereimtheiten aufgeführt, unter anderem sieht vor allem das Bild mit dem Logo sehr stark danach aus, als wäre es in einem Bildbearbeitungsprogramm à la Photoshop erstellt worden – und nicht abfotografiert.

Das User Interface kann ziemlich genau so, wie es auf diesen Bildern aussieht, jetzt auch schon selbst auf der Nintendo Switch erstellt werden. Zumindest gibt es einige Mods, die das ermöglichen und offenbar wurde auch schon die Seite entdeckt, von der die einzelnen Versatzstücke stammen. Außerdem passt die Spiele-Auswahl nicht so richtig zu einer Nintendo-Konsole.

Neues 3D-Mario: Dass Nintendo kein neues Super Mario-Spiel mit größeren Sandbox-Leveln wie Mario Odyssey mehr entwickeln will, klingt äußerst unwahrscheinlich. Seit Jahrzehnten erscheinen immer wieder solche Spiele und es würde uns wirklich extrem wundern, sollte es kein Spiel geben, dass in die Fußstapfen des Switch-Megahits tritt.

Neuer, unbekannter Account: Last, but not least ist dieses Twitter-Konto erst seit wenigen Tagen aktiv. Es handelt sich also hierbei um keinen bekannten Leaker, der in der Vergangenheit bereits mehrfach Recht hatte, sondern einen komplett Unbekannten.

Ihr solltet euch also wirklich nicht zu früh freuen, sondern diese angeblichen Leaks als das betrachten, was sie bisher sind: Die unbestätigten Behauptungen eines komplett anonymen Fremden im Internet. Zweifel sind also mehr als angebracht.

Wie denkt ihr über die Bilder, vermeintlichen Leaks und Infos? Was haltet ihr für realistisch, was nicht?