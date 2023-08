Die Nintendo Switch 2 könnte auf eine wichtige Konsolenfunktion verzichten und darüber werden sich viele von euch ärgern

Ist Mario Kart 8 Deluxe vielleicht nicht auf der Switch 2 spielbar?

Abwärtskompatibilität ist bei modernen Konsolen kaum wegzudenken und war auch in der Vergangenheit bei Nintendo gang und gäbe. Etwa bei der Wii, deren erste Revision GameCube-Spiele wiedergeben konnte, oder der DS, der über einen Slot für Game Boy Advance-Spiele verfügte. Ausgerechnet bei der Switch 2 soll laut einigen Insidern damit aber Schluss sein.

Spieleentwickler*innen verneinen Abwärtskompatibilität

Die britische News-Seite Video Game Chronicle (kurz VGC) hat laut eigenen Aussagen vor geraumer Zeit mit einigen Branchen-Insidern gesprochen, die über die Zukunftspläne von Nintendo informiert sind.

Heraus kam dabei, dass die Switch 2 auf ein OLED-Display verzichtet und Ende 2024 erscheinen soll:

In der damaligen Berichterstattung wurde auch schon eine unklare Lage bei der Abwärtskompatibilität zu originalen Switch-Spielen angedeutet. Darauf geht das Online-Magazin in einem Podcast nun noch einmal genauer ein.

Laut mindestens einer Person, die sich im Besitz eines Dev Kits der Switch 2 befindet, sei der frühe Prototyp nicht abwärtskompatibel zu bereits erschienenen Switch-Titeln.

Ein möglicher Grund dafür könnte die Unzufriedenheit von etlichen Publishern mit der Xbox Series X|S- und PS5-Abwärtskompatibilität sein, die den Verkaufszahlen geschadet habe, so das Team vom VGC Podcast.

PS5 und Xbox Series X|S sind zu fast allen Spielen der vorherigen Generation kompatibel, einige (wie New Super Lucky's Tale) laufen sogar mit höherer Framerate. Das schadet natürlich den Verkaufszahlen von Portierungen und Neuauflagen.

Widersprüchliche Aussagen: Einige Quellen äußerten sich aber auch positiv zur Abwärtskompatibilität der Switch 2, die Konsole soll damit erscheinen.

Ähnliches deutete auch Nintendos Präsident Shuntaro Furukawa an. Laut eines Finanzberichts plane der Konsolengigant mit einem 'reibungslosen Übergang' von einer Konsolengeneration zur nächsten mithilfe des Nintendo Online-Accounts:

Nintendo Switch 2: Ist noch nicht angekündigt, aber ein wichtiges Feature steht schon fest von Tobias Veltin

Das letzte Wort dürfte also noch nicht gesprochen sein und es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass noch nicht alle Funktionen bei einem Dev Kit – das dafür gemacht ist, Spiele darauf zu testen – freigeschaltet ist.

Leaks anderer Insider wurden von VGC noch einmal "bestätigt"

Nach den Veröffentlichungen von VGC sprach ein bekannter Leaker über die Display-Größe der Switch 2 sowie die Kapazität des internen Speichers:

Laut den Informationen, die VGC vorliegen, seien die Angaben "auf den Punkt genau". Die Switch 2 soll also tatsächlich über einen 8 Zoll großen Bildschirm und 512 Gigabyte Speicherplatz verfügen.

Obwohl der Leaker in der Vergangenheit auch schon einige Male daneben lag, gewinnt das Gerücht also an Glaubwürdigkeit, wie immer ist bei Gerüchten aber eine gesunde Portion Skepsis angebracht.

Kommentar der Redaktion

Chris Werian Zugegeben, ich bin nicht der größte Switch-Spieler vor dem Herren, meine digitale Switch-Bibliothek ist vergleichsweise winzig. Auf ein paar dutzend Titel komme ich, darunter etliche Spiele, bei denen ich ohne zusätzlichen Anreiz keinesfalls doppelt kaufen würde.



Nintendo selbst macht es bei Spielen wie Mario Kart 8 Deluxe und Super Mario 3D World ja wirklich klasse, indem zusätzliche Inhalte oder maßgebliche Verbesserungen geboten werden.



Aber möchte ich wirklich noch einmal Octopath Traveler kaufen? Oder… NOCH EINE Portierung von Resident Evil 4? Nein, ganz sicher nicht. Solche Titel bieten sich für eine Abwärtskompatibilität einfach an, da sich inhaltlich kaum noch etwas an ihnen ändern würde.



Und der eShop ist voll von solchen Spielen, schließlich ist er zu einem gigantischen Monster herangewachsen!



Vor genau diesem Ungeheuer könnte Nintendo aber auch panische Angst haben, denn der Kaufanreiz für stärkere Hardware oder Neuauflagen von Spielen ist bei einer kompetent umgesetzten Abwärtskompatibilität erst einmal kleiner.



Es wird also spannend zu sehen sein, wie Nintendo diesen Spagat vollführt.

Wäre eine fehlende Abwärtskompatibilität für euch ein Ausschlusskriterium für einen Kauf der Switch 2?