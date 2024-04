Nintendo-Spieler sagt: 'Mein größter Gaming-Schatz sind Fotos auf dem DSi', hat Bilder von mittlerweile verstorbenen Haustieren und Verwandten drauf

Der Nintendo DSi dieses Spielers hat ganz besonders schöne Erinnerungen bereit gehalten.

In manche Spiele haben wir unzählige Stunden investiert, um auch noch den letzten Boss zu besiegen und alle Trophäen freizuschalten. Wieder andere Savegames sind uns heilig und wir würden sie niemals löschen, weil wir mit ihnen ganz bestimmte Erinnerungen und besonders schöne Zeiten verbinden.

Aber auf die Frage hin, was unser größter Gaming-Schatz ist, hat dieser Fan eine Antwort geliefert, die ans Herz geht: Er hat auf seinem alten Nintendo DSi jede Menge Fotos entdeckt, die zum Beispiel mittlerweile verstorbene Verwandte oder Haustiere zeigen.

Größter Gaming-Schatz: Für diesen Nintendo-Spieler sind es Bilder von seinem alten DSi-Handheld

Darum geht's: Womöglich habt ihr Sekiro auf Platin gespielt oder Tausende Stunden mit euren Freund*innen in Counter-Strike verbracht – bei den meisten Spieler*innen dürfte es den einen oder anderen Speicherstand geben, der so viele schöne Erinnerungen enthält, dass wir ihn nie löschen wollen.

Bei mir wären das aktuell wohl mein Hades-Savegame mit Platintrophäe oder der Stardew Valley-Hof von vielen Hundert Stunden.

Einige weitere herzige Beispiele findet ihr hier, vor allem auch von Euch, der GamePro-Community, in den Kommentaren:

Ganz besonderer Gaming-Schatz: Aber die Frage nach den wertvollsten Speicher-Inhalten im Bezug auf Spiele und Konsolen treibt natürlich auch viele andere Bereiche des Internets um. Zum Beispiel wurde dasselbe auch auf Twitter aka X gefragt und Twitter-User Marlotix schreibt dazu ein besonders herzerwärmendes Beispiel.

"Nicht unbedingt eine Speicherdatei, aber alle meine Fotos, die ich auf dem Nintendo DSi als Kind gemacht habe. Viele Bilder von toten Haustieren und Verwandten und Orten, die nicht mehr existieren. Ich habe erst letztes Wochenende ein Backup von allem gemacht. Für eine wörtlichere Antwort: Wahrscheinlich eines meiner Kindheits-Pokémonspiele."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Das weckt natürlich Erinnerungen an den Fall eines Spielers, der erst vor Kurzem die Runde gemacht hat. Dabei ging es um einen Zelda-Fan, der den Spielstand seines verstorbenen Vaters nicht löschen konnte und wollte. Der Todesfall liegt schon 16 Jahre in der Vergangenheit, was natürlich zu vielen besorgten Nachfragen rund um ein Backup geführt hat.

Eine ähnliche Story haben wir auch vor Kurzem aufgetan, als es eigentlich um die Game Boy-Kamera ging, die ein alteingesessener Fan wiedergefunden hatte. Die funktionierte auch nach vielen Jahren noch, zur großen Begeisterung vieler Menschen in den Kommentaren.

Einer davon berichtete ebenfalls davon, auf seinem alten Game Boy dank der Kamera noch Bilder seiner verstorbenen Großeltern entdeckt zu haben.

Jetzt seid ihr nochmal dran: Fallen euch ähnliche Storys oder Gaming-Schätze ein, die ihr vielleicht irgendwo noch vergraben haben könntet?