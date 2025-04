"Nintendo verliert seine Identität": Der Switch 2-Fokus auf Leistung ist nur das, was alle andere machen würden, sagt der Ex-Sony Interactive-Chef

Die Nintendo Switch 2 bietet vor allem mehr Leistung als die erste Switch, aber für Nintendo ist das untypisch.

Die Nintendo Switch hat alle mit ihrer Hybrid-Ausrichtung überrascht. Sie wäre ohne dieses innovative Konzept wohl nicht so ein durchschlagender Erfolg geworden. Aber mit der Switch 2 macht das Unternehmen überraschend wenig Experimente und setzt stattdessen vor allem auf Verbesserungen, wie es viele andere tun. Das gibt dem ehemaligen Sony Interactive Entertainment-Chef Shuhei Yoshida zu denken.

Die Switch 2 setzt nicht auf Innovation, sondern Leistung und das kommt äußerst unerwartet, sagt Shuhei Yoshida

Darum geht's: Sony liefert mit jeder PlayStation-Generation mehr Power und auch die Xbox geht vor allem den Leistungs- und Verbesserungs-Weg. Nintendo hat da bisher meist angenehm herausgestochen und auf innovative Ansätze wie die Bewegungssteuerung der Wii, den Handheld-Controller der Wii U oder eben die Hybrid-Switch gesetzt.

Aber das scheint sich jetzt zu ändern, fürchtet Shuhei Yoshida.

Die Nintendo Switch 2 funktioniert wie andere Konsolen-Generationen und bietet vergleichsweise wenig Innovationen. Gut, wir bekommen immerhin die neue Maus-Funktion der Joy-Cons. Aber ansonsten verbessert Nintendo die erste Switch und spendiert ihr vor allem mehr Leistung, einen größeren Bildschirm und dergleichen mehr.

In einem Gespräch mit Easy Allies sagt der ehemalige Sony Interactive Entertainment-Chef Folgendes zur großen Nintendo Switch 2-Direct von vor wenigen Wochen:

"In gewisser Weise denke ich, dass Nintendo seine Identität verliert, meiner Meinung nach. Für mich ging es ihnen immer darum, eine neue Erfahrung zu schaffen, Spiele und Hardware gemeinsam zu designen, um etwas zu erschaffen, eine spannende, neue Erfahrung. Aber die Switch 2 ist eine bessere Switch, als wir es alle erwartet hatten, richtig? Sie hat einen größeren Bildschirm, leistungsfähigeren Prozessor, höhere Auflösung, 4K, 120 FPS. Sie haben sogar eine Hardware-Person den Stream starten lassen, wie es andere Plattformen tun, oder? Und weil es eine bessere Switch ist, ist die Kern-Prämisse der Switch 2 'wir haben Dinge besser gemacht' und das ist etwas, das andere Unternehmen schon die ganze Zeit gemacht haben."

Nichtsdestotrotz sei es natürlich eine gute Sache, dass dadurch auch mehr Third Party-Spiele auf der Nintendo-Plattform erscheinen können. Das sei aber für viele Gamer gar nicht unbedingt so attraktiv, wenn sie schon andere Konsolen besitzen.

Dabei scheint Shuhei Yoshida auszublenden, dass es mit der From Software-Kooperation The Duskbloods ja durchaus auch ein Third Party-Spiel für die Nintendo Switch 2 geben wird, das weder vorher für andere Plattformen veröffentlicht wurde, noch zeitgleich woanders erscheint.

Außerdem dürfte sich Nintendos Innovationskraft abseits der Maus-Funktion auch immer noch in den Spielen äußern. Bisher haben wir dahingehend zwar nur das neue Donkey Kong, Mario Kart World und Metroid Prime 4 gesehen, aber da kommt sicherlich noch mehr.

Wie seht ihr das? Freut ihr euch über das Mehr an Leistung und diese sichere Bank oder hättet ihr auch lieber eine klassische Nintendo-Innovation statt der Switch 2 gehabt?