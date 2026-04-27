Nintendo-Insider leakt offenbar neues Zelda-Spiel und damit dürften wohl nur die Wenigsten gerechnet haben

Das nächste Zelda-Spiel könnte ganz anders werden, als es bei BotW und TotK der Fall war.

Zelda-Fans warten sehnsüchtig auf den Release eines neuen (oder das Remake eines alten) Titels. Jetzt kommt Bewegung in die Sache: Ein Leaker macht kryptische Andeutungen, die nach ihrer Entschlüsselung aber äußerst vielversprechend klingen. Er hat womöglich das nächste Zelda noch vor seiner Ankündigung geleakt.

Kommt 2027 ein neues Zelda-Spiel?

Der Nintendo-Leaker Nash Weedle scheint genau darauf hinauszuwollen. Er schreibt in einem neuen Tweet von Helden, die aufwachen sollen, und von Trommeln, die für 2027 geschlagen werden. Das Ganze verbindet er mit einem alten Tweet von sich, in dem einfach nur drei Namen stehen.

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Der erste Teil klingt relativ eindeutig danach, dass 2027 irgendetwas passiert. Dabei könnte es sich um den Release eines neuen Zelda-Spiels handeln. Zumindest klingt die Aussage schwer danach.

Unterstützt wird diese Theorie davon, dass es sich bei den ersten beiden Namen in dem alten, hier zitierten Tweet aus dem Januar 2025 um die Codenamen beziehungsweise Arbeitstitel von zwei Zelda-Spielen handeln soll.

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Aber auch das wurde unseres Wissens nie offiziell von Nintendo bestätigt, sondern nur durch Leaker und Insider verbreitet (via Twitter). Ihr solltet das Ganze also doppelt und dreifach mit Vorsicht genießen. Es handelt sich bei all dem bisher nur um Spekulationen und Gerüchte aus unbestätigten Quellen. Nash Weedle gilt als relativ verlässlich, lag in der Vergangenheit aber auch schon mal falsch.

Es könnte sich dabei um ein 2D-Zelda handeln

Da Richard der Codename für das Zelda: Link's Awakening-Remake und Edward der interne Arbeitstitel für Zelda: Echoes of Wisdom sein soll, können wir wohl davon ausgehen, dass auch Bernard der Codenane für ein 2D-Zelda ist. Es wäre dann das nächste in der Reihe und könnte eben 2027 erscheinen, wenn das alles stimmt.

Möglich wäre aber natürlich auch, dass 2027 erst eine Ankündigung für das Spiel ansteht und der Release später erfolgt. Immerhin liegt die Veröffentlichung von Echoes of Wisdom erst zwei Jahre zurück und zwischen ihm und dem neuen Link's Awakening lagen fünf Jahre. Womöglich kommt das nächste 2D-Zelda also auch erst im Jahr 2029 – wenn überhaupt.

Sollte Nash Weedle aber Recht behalten, wäre das eine echte Überraschung. Viele Fans warten wohl eher auf ein neues 3D-Zelda oder ein Remake und gehen tendenziell auch eher nicht davon aus, dass schon 2027 ein ganz neues Spiel erscheint.

Wie geht es sonst mit Zelda weiter?

Aktuell gibt es viele Gerüchte und Leaks rund um den Release eines Zelda: Ocarina of Time-Remakes, das mit viel Glück noch dieses Jahr für die Switch und Switch 2 erscheint. 2027 könnte dann ein neuer 2D-Ableger anstehen und eventuell erwartet uns dann schon 2028 oder 2029 das nächste, große 3D-Zelda. Aber das ist natürlich alles aktuell noch Zukunftsmusik.

Was wünscht ihr euch von der Zelda-Reihe momentan am meisten?