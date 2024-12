Nintendo-Spiele im Angebot: Große Mario-Titel und weitere exklusive Switch-Hits jetzt im Festtags-Sale sichern!

Zu den über 2000 Festtagsangeboten im Nintendo eShop sind jetzt große Exklusivspiele für Nintendo Switch dazugestoßen.

Die Nintendo eShop Festtagsangebote gehen in die zweite Runde: Zu dem riesigen Sale mit über 2000 Switch-Spielen sind gerade noch einmal neue Deals hinzugekommen, darunter große First-Party-Titel, einschließlich mehrerer Hits aus dem Mario-Universum. Grund genug für uns, euch in diesem Artikel noch einmal zehn Highlights aus dem Sale vorzustellen. Wer lieber gleich zu den Angeboten will, findet hier die komplette Übersicht:

Mario Kart 8 Deluxe

5:04 Mario Kart 8 Deluxe - Test-Video zum Fun-Racer-Hit für Nintendo Switch

Mario Kart 8 Deluxe ist eines der erfolgreichsten Switch-Spiele überhaupt. Seine Beliebtheit hat sich der Kart Racer sowohl durch das kreative Design seiner bunten Kurse, die von idyllischen Inseln bis hin zur futuristischen Großstadt reichen, als auch durch das zeitlose Spielprinzip verdient: Neben fahrerischem Können ist der effektive Einsatz der Items wichtig, die ihr auf der Strecke finden könnt. Diese bieten euch neben Vorteilen wie Geschwindigkeits-Boosts auch zahlreiche Möglichkeiten, eure Gegner zu sabotieren.

Für spielerische Abwechslung sorgt die reiche Auswahl an Modi, zu den neben Rennen auch ganz auf den Kampf konzentrierte Schlachten-Modi gehören. Generell bietet die Deluxe-Version für Switch eine Menge Umfang: Da sie neben dem Hauptspiel auch sämtliche DLC-Inhalte des Originals liefert, bietet sie insgesamt 48 Strecken und 37 Fahrer. Falls euch das noch nicht genügt, könnt ihr euch den aktuell um 20 Prozent reduzierten Booster-Streckenpass holen und die Anzahl der Kurse auf 96 verdoppeln.

Animal Crossing: New Horizons

8:46 Animal Crossing: New Horizons - Dieses Spiel ist der beste Urlaub in schweren Zeiten

Animal Crossing: New Horizons ist genau das richtige Spiel, wenn ihr euch während des dunklen, kalten Winters in sonnige Urlaubsstimmung versetzen wollt. Hier werdet ihr nämlich auf eine idyllische, aber zu Beginn noch einsame Insel geschickt, auf der ihr nach und nach einen attraktiven Wohnort erschafft. Dadurch lockt ihr immer mehr niedliche Bewohner in Tiergestalt an, mit denen ihr euch anfreunden könnt und denen ihr bei ihren Problemen helft.

Crafting und Farming spielen dementsprechend eine größere Rolle als in früheren Teilen der Reihe, außerdem stehen euch viele kreative Möglichkeiten von der Landschaftsgestaltung bis zur Inneneinrichtung offen. Neben dem Hauptspiel gibt es übrigens auch noch die Erweiterung „Happy Home Paradise“ günstiger, und zwar mit 30 Prozent Rabatt. Diese bringt euch auf eine neue Inselgruppe, auf der ihr vorwiegend Ferienhäuser entwerft, aber auch öffentliche Gebäude wie Schulen und Krankenhäuser baut.

EA Sports FC 25 Ultimate Edition

3:17 EA Sports FC 25 stellt die neue 5v5-Spielvariante 'Rush' genauer vor

Wie in früheren Jahren, als die Serie noch FIFA hieß, bekommt ihr auch mit EA Sports FC 25 wieder ein umfangreiches Fußballspiel, das die Balance zwischen einsteigerfreundlichem Arcade-Spaß und realistischer Sportsimulation hält. Über 700 Teams aus mehr als 30 verschiedenen Ligen sind diesmal mit dabei, damit ihr die aktuelle Saison mit eurem persönlichen Lieblingsverein nachspielen könnt. Deutschland ist mit der 1. bis 3. Liga vertreten, international ist natürlich auch die Champions League dabei.

Die größte Neuerung im Vergleich zum Vorgänger ist der sogenannte Rush-Modus, ein Kleinfeld-Modus, in dem Fünfer-Teams gegeneinander antreten. Daneben gibt es natürlich noch viele weitere Modi, vom Karriere-Modus bis hin zu Ultimate Team. Die Ultimate Edition liefert euch neben dem Hauptspiel 3850 FC Points, für die ihr normalerweise ungefähr 35€ bezahlen müsstet und die damit schon fast so viel wert sind, wie aktuell die gesamte Ultimate Edition im Nintendo eShop kostet.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

9:32 Super Mario 3D World + Bowser's Fury - Warum ihr den Koop-Plattformer unbedingt auf der Switch nachholen solltet

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury liefert euch eine verbesserte Switch-Neuauflage des ursprünglich für Wii U erschienenen Jump&Run-Hits. Super Mario 3D World ist spielerisch nach wie vor ein hervorragender 3D-Platformer und hat sich mit seinen bunten, vielfältigen Welten optisch ebenfalls sehr gut gehalten. Zu den Neuerungen gehören unter anderem Online-Multiplayer für bis zu vier Spieler*innen und ein Foto-Modus.

Vollkommen neu ist zudem die Erweiterung Bowser’s Fury, die zwar die grundlegenden Mechaniken des Hauptspiels übernimmt, aber euch ansonsten in eine so eigenständige und umfangreiche Welt entführt, dass es sich fast schon um ein eigenes Spiel handeln könnte. Als Bowser in ein riesiges Monster verwandelt wird und mit Stürmen und Meteoritenschauern für Chaos sorgt, reisen Mario und Bowser Jr. gemeinsam zur Samtpfotenküste, um ihn zur Vernunft zu bringen und eine Katstrophe zu verhindern.

Among Us

0:44 Among Us - Multiplayer-Megahit jetzt auf der Switch spielbar

Among Us ist eines der erfolgreichsten Multiplayer-Spiele der letzten Jahre. In dem Social Deduction Game spielt ihr eine Gruppe von Raumfahrern, die auf ihrem Schiff eine Reihe von Aufgaben erledigen müssen, um sicher ihr Ziel zu erreichen. Das Problem dabei: Unter euch befinden sich Verräter, die versuchen, euch zu sabotieren oder sogar umzubringen. Enttarnt ihr sie nicht rechtzeitig, seid ihr zum Scheitern verurteilt.

Sieht jemand etwas Verdächtiges oder findet eine Leiche, wird eine Gesprächsrunde einberufen und ihr könnt darüber diskutieren, ob ihr jemanden der Tat beschuldigen und aus dem Schiff werfen wollt. Erwischt ihr jedoch die falsche Person, kommen die Verräter ihrem Ziel einen Schritt näher, denn sobald sie in der Überzahl sind, habt ihr verloren. Die hitzigen Streitgespräche voller Lügen, Unschuldsbeteuerungen und gegenseitiger Beschuldigungen sind der wahre Kern des Spiels.

Nintendo Switch Sports

8:54 Vollbringt Nintendo nach 16 Jahren wieder ein Wunder? - Testvideo zu Switch Sports

Nintendo Switch Sports ähnelt dem berühmten Wii Sports und lässt euch in acht verschiedenen Sportarten antreten. Schon zum Release waren Fußball, Tennis, Bowling, Volleyball, Badminton und Chanbara enthalten, durch kostenlose Updates sind inzwischen noch Golf und Basketball dazugekommen. In allen Disziplinen wird stark auf die Bewegungssteuerung der Joy-Con Controller gesetzt, was für ein authentisches als leicht zugängliches Sportspielerlebnis sorgt.

Trotz aller Bewegung ist Nintendo Switch Sports kein schweißtreibendes Fitnessspiel wie Ring Fit Adventure, sondern in erster Linie auf Spielspaß ausgelegt. Gerade als Party- oder Familienspiel im lokalen Multiplayer ist es besonders gut geeignet, weil selbst diejenigen, die nicht viel mit Videospielen zu tun haben, die Steuerung sofort verstehen. Ihr könnt euch jedoch auch im Online-Multiplayer mit der ganzen Welt messen oder einzeln gegen die KI antreten.

Diablo 2: Resurrected

18:28 Diablo 2 Resurrected ist so genial wie früher, aber es hätte so viel mehr sein können!

Diablo 2: Resurrected bringt den Action-Rollenspiel-Klassiker mit neuer Grafik und überarbeiteter Steuerung, aber ansonsten weitgehend originalgetreu zurück. Neben dem Hauptspiel ist auch die umfangreiche Erweiterung Lord of Destruction enthalten, die neben einem neuen Akt der Story-Kampagne weitere spielbare Charaktere liefert. Insgesamt stehen dadurch sieben verschiedene Charakterklassen zur Verfügung, die sich völlig unterschiedlich spielen.

Ansonsten bekommt ihr das gewohnte Spielprinzip: In einer finsteren Fantasy-Welt schnetzelt ihr Horden von Monstern und Dämonen, levelt euren Charakter auf und sucht nach besserer Ausrüstung, um es mit noch stärkeren Monstern aufnehmen zu können. Schon im Singleplayer motiviert das Fortschrittssystem für lange Zeit, im Online-Koop für bis zu vier Spieler*innen, in dem sich die Fähigkeiten der Charaktere gegenseitig ergänzen, macht Diablo 2 jedoch noch viel mehr Spaß.

No Man’s Sky

1:38 No Man's Skys Orbital-Update ist da - Baut euer Raumschiff und dock damit an neuen Raumstationen an

Die riesige Weltraumsimulation No Man’s Sky gibt euch die Chance, ein ganzes Universum mit 18 Trillion Planeten frei zu erkunden. Das Spiel schreibt euch dabei nicht vor, was ihr zu tun habt: Ihr könnt auf den Planeten Ressourcen abbauen und Basen errichten und die lokale Tierwelt erforschen, im Weltall außerirdische Kulturen kennenlernen und euer Geld als Händler verdienen oder mit eurem Raumschiff an großen Schlachten teilnehmen.

In den Jahren seit seinem Release ist No Man’s Sky durch umfangreiche kostenlose Updates, die teils ganz neue Mechaniken ins Spiel eingeführt haben, immer größer und besser geworden. Zum Beispiel kam vor wenigen Monaten das Aquarius-Update mit einer reichen Unterwasserwelt, Angel- und Tauchausrüstung sowie einem neuen Wasserfahrzeug dazu. In den kommenden Monaten habt ihr zudem die Gelegenheit, ein paar der besten zeitlich begrenzten Events aus 2024 nachzuholen.

Fae Farm

0:32 Fae Farm bekommt erste kostenlose Erweiterung 'Coasts of Croakia'

Fae Farm ist eine Mischung aus einer Farming- und Lebenssimulation im Stil von Harvest Moon oder Stardew Valley und einem Fantasy-Rollenspiel. Wie üblich kümmert ihr euch um euren eigenen Bauernhof, doch weil ihr in einer Welt voller Magie lebt, versorgt ihr dabei ungewöhnliche magische Lebewesen, setzt bei eurer Arbeit eure eigenen Zauberkräfte ein und geht magischen Handwerken wie dem Trankbrauen nach.

Ihr bleibt jedoch nicht die ganze Zeit zu Hause auf eurem Hof, sondern wagt euch auch hinaus in die Fantasy-Welt von Azoria, um zu kämpfen, Schätze zu finden und uralte Geheimnisse zu erforschen. Durch große, kostenlose Erweiterungen sind seit dem Release sogar noch neue Inseln und ein geheimnisvolles Land in den Wolken dazugekommen. Ihr könnt allein oder im Koop für bis zu vier Personen spielen. Im Nintendo eShop findet ihr eine kostenlose Demo.

Yoshi’s Crafted World

6:50 Yoshi's Crafted World - Test-Video: Ein liebevoll gebasteltes Jump&Run - Test-Video: Ein liebevoll gebasteltes Jump&Run

Yoshi’s Crafted World ist genau das richtige Jump&Run für all jene, die gerne mehr Niedlichkeit in ihrem Leben hätten. Hier reist ihr durch 16 verschiedene Welten, die durch einen wunderschönen Look im Stil handgebastelter Dioramen verzaubern und von der Ninja- bis zur Märchenbuchwelt reichen. Die Level sind zwar im Grunde zweidimensional aufgebaut, haben aber verschiedene Tiefenebenen und bieten die Möglichkeit, auch ihre Rückseite zu spielen.

Yoshis Aufgabe besteht darin, die Splitter der Traumsonne wiederzufinden, die Träume wahr werden lassen kann. Gegen Feinde wehrt sich der Dinosaurier mit seinem Flattersprung und der Stampfattacke oder er verschluckt sie ganz einfach und verwandelt sie in Eier, die er wiederum als Wurfgeschosse nutzen kann. Falls ihr vor dem Kauf erst mal Probe spielen wollt, findet ihr eine kostenlose Demo im Nintendo eShop.

Die Nintendo eShop Festtagsangebote haben natürlich noch sehr viel mehr zu bieten als die zehn hier vorgestellten Spiele. Über 2000 weitere Deals aus allen möglichen Genres warten auf euch, von großen AAA-Hits bis zu spannenden Indie-Titeln und vom First Person Shooter bis zum Rundenstrategiespiel. Es lohnt sich also auf jeden Fall, auch selbst noch einmal einen Blick auf den Sale zu werfen. Hier findet ihr den Überblick über sämtliche Angebote: