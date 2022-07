Nintendo Switch: Die 10 besten Wholesome Games für den Sommer

Der Sommer ist da und die Temperaturen gehen hoch. Da braucht man nicht immer intensive, hektische Spielerlebnisse, die zusätzlich schweißtreibend wirken. Für all jene, die in der heißen Jahreszeit nach Spielen zum Zurücklehnen, Entspannen und Wohlfühlen suchen, haben wir in diesem Artikel zehn Wholesome Games herausgesucht, die genau das bieten. Zuerst erklären wir euch aber, was Wholesome Games eigentlich sind.

Was sind Wholesome Games?

Wholesome Games sind, kurz gesagt, Spiele zum Wohlfühlen. Dabei kann es sich um ruhige, entspannende Spiele handeln, die nach einem anstrengenden Tag für den notwendigen Ausgleich sorgen. Oft schaffen sie zudem durch niedliche Grafik und durch die Betonung von Freundschaft und einer harmonischen Gemeinschaft eine wohlige Atmosphäre.

Darauf bleiben Wholesome Games aber nicht beschränkt. Sie können durchaus auch ernste und düstere Themen behandeln, aber sie tun dies mit einer positiven Grundeinstellung, die selbst in dunklen Momenten noch Schönheit findet und das Gefühl vermittelt, dass man Schwierigkeiten überwinden und die Welt zu einem besseren Ort machen kann. All diese Aspekte von Wholesome Games findet ihr in unseren zehn Tipps:

Spiritfarer: Farewell Edition

In Spiritfarer spielen wir die Fährfrau Stella, deren Aufgabe darin besteht, die Seelen der Toten ins Jenseits zu befördern. Vorher muss sie diesen aber erst noch dabei helfen, einige unerledigte Aufgaben zu bewältigen, damit sie loslassen können. Was ernst und vielleicht sogar ein bisschen gruselig klingt, ist tatsächlich ein sehr entspanntes Spielerlebnis. Das liegt zum Teil an dem niedlichen und farbenfrohen Zeichenstil sowie an den herzerwärmenden Geschichten, die die Toten erzählen. Zum Teil liegt es aber auch am Gameplay. Dieses besteht neben Gesprächen mit unseren Passagieren aus der Erkundung vieler kleiner Inseln, dem Sammeln von Rohstoffen und dem Ausbau unseres Schiffes. Denn bis wir sie ins Jenseits befördert haben, wollen die Toten angemessen untergebracht und versorgt werden.

Animal Crossing: New Horizons

Die niedliche Lebenssimulation Animal Crossing: New Horizons ist schon aufgrund ihres Szenarios ein tolles Urlaubsspiel. Wir werden nämlich auf ein sonniges Inselparadies mit wunderschönen Stränden geschickt. Anfangs sind wir hier zwar noch ziemlich allein, doch je mehr Mühe wir uns bei der Gestaltung unserer Umebung und dem Aufbau unseres kleinen Dorfes geben, desto mehr der niedlichen, tierischen Inselbewohner ziehen wir an, um mit ihnen Freundschaft zu schließen. Das Gefühl einer idyllischen Gemeinschaft steht im Mittelpunkt von Animal Crossing: New Horizons. Das betrifft nicht nur die NPCs, denn über den lokalen sowie den Online-Multiplayer können sich Spieler:innen auch gegenseitig beim Aufbau ihres Paradieses zur Seite stehen.

Stardew Valley

In Stardew Valley verlasst ihr die hektische Großstadt, um in ein idyllisches Dorf zu ziehen und dort die Farm eures Großvaters zu übernehmen. Diese wirkt zu Beginn noch sehr heruntergekommen, aber mit etwas Mühe bei Ackerbau und Viehzucht verwandelt ihr sie schnell wieder in einen prächtigen Hof inmitten blühender Felder. Zu einem Wholesome Game wird Stardew Valley aber nicht nur durch die ruhige Arbeit und das Gefühl, selbst etwas aufzubauen. Auch das Dorfleben trägt viel dazu bei: Wir können die Bewohner näher kennenlernen, für sie Aufgaben erfüllen, Freundschaften knüpfen, gemeinsam an den großen Dorffesten teilnehmen und sogar romantische Beziehungen eingehen. Übrigens gibt es im Dorf auch einen Dungeon, die Kämpfe nehmen aber einen relativ geringen Teil des Spiels ein.

A Short Hike

In A Short Hike wandern, klettern und segeln wir als anthropomorpher Vogel durch in niedlichem Pixellook gehaltene Herbstlandschaften. Dabei haben wir zwar ein klares Ziel, nämlich den schneebedeckten Gipfel eines Berges zu erreichen, weil es dort Handyempfang gibt. Die interessanteren Erlebnisse und Aktivitäten warten aber auf dem Weg dorthin. Zum Beispiel können wir uns mit anderen Wanderern unterhalten, Schätze finden oder beim Angeln entspannen. Außerdem treffen wir auf interessante Charaktere, für die wir kleine Aufgaben erfüllen und die alle ihre eigenen kleinen Geschichten zu erzählen haben. Neben der friedvollen Natur sind es vor allem diese mal amüsanten und mal herzerwärmenden Begegnungen, die A Short Hike zu einem idealen Wohlfühlspiel machen.

Alba: A Wildlife Adventure

In Alba: A Wildlife Adventure spielen wir die junge Alba, die den Sommer bei ihren Großeltern auf einer idyllischen, mediterranen Insel verbringen und dabei gemeinsam mit ihrer Freundin die Tierwelt beobachten will. Während wir die abwechslungsreiche Open World erkunden, die neben Natur auch Farmen, ein altes Fort und ein Dorf mit Cafés, Läden und einer Kirche zu bieten hat, stellen wir jedoch fest, dass die Idylle bedroht ist. Der herumliegende Müll und ein geplanter Hotelkomplex gefährden die Natur. Daneben gibt es jede Menge zu reparieren, von Zäunen über Wege bis hin zu Futterstellen für Vögel. Deswegen packen wir selbst mit an und gründen sogar eine Organisation, die mithilfe Freiwilliger dafür sorgt, dass die Insel wieder zu dem wunderschönen Ort wird, der sie sein sollte.

The Touryst

The Touryst ist der ideale Urlaubsersatz für alle, die diesen Sommer zu Hause bleiben oder gar arbeiten müssen. Als Tourist bereisen wir hier gleich eine ganze Reihe verschiedener Inselparadiese, wo wir die Sonne genießen und in Minispielen den verschiedensten Urlaubsaktivitäten nachgehen, vom Surfwettbewerb bis hin zum Besuch einer Spielhalle. Wir können aber auch den sicheren Bereich der Hotelanlagen verlassen und die Geheimnisse der Inseln erforschen. Dabei stoßen wir auf die Ruinen untergegangener Kulturen, lösen Rätsel und erforschen im Stile eines Indiana Jones uralte Geheimnisse. The Touryst liefert also sowohl einen virtuellen Wohlfühlurlaub als auch eine abenteuerliche Reise für all jene, die Entspannung und Aufregung gerne miteinander verbinden.

Abzû

Abzû lässt uns in Gestalt einer Taucherin die Unterwasserwelt eines unendlich erscheinenden Ozeans erforschen. Dabei gibt es auch die eine oder andere Begegnung mit riesigen Meeresbewohnern, jedoch ohne die mindeste Gefahr, denn Kämpfe oder die Möglichkeit zu sterben existieren in Abzû nicht. Das Gameplay bleibt auf Erkundung und Beobachtung unserer Umgebung beschränkt, für Abwechslung sorgt die optische Vielfalt der wunderschönen, in leuchtenden Farben gehaltenen Landschaften und Tiere. Wir durchqueren helle Algenwälder, schwimmen an der Seite von Walen und tauchen in finstere Gräben. Hin und wieder machen wir es uns auch einfach an einem Ort bequem und meditieren. Das macht Abzû zum perfekten Spiel, um für einige Stunden ganz und gar abzuschalten und sich zu erholen.

Wandersong

In Wandersong spielen wir einen Barden in einer bunten, fröhlichen Fantasywelt und wollen eigentlich nichts weiter tun, als die Bewohner unseres Dorfes mit unseren Liedern zu erfreuen. Als uns jedoch ein übernatürliches Wesen erscheint und uns verrät, dass die Zeit unserer Welt abläuft und die Apokalypse bevorsteht, müssen wir uns auf ein großes Abenteuer begeben. Unsere einzige Chance, den Untergang abzuwenden, besteht nämlich darin, den Erdensong zu lernen und fehlerfrei zu singen. Auf der Suche nach diesem Song bekämpfen wir allein mit der Macht unserer Musik Geister und andere Vorboten der Apokalypse, die die Bewohner unserer Welt heimsuchen. Dazu brauchen wir vor allem ein Gefühl für Rhythmus, gutes Timing und ein bisschen Geschicklichkeit.

Cozy Grove

Für alle, die das Zelt einer Hotelanlage vorziehen, ist Cozy Grove das richtige Urlaubsspiel. Die Prämisse mag ähnlich wie bei Spiritfarer auf den ersten Blick reichlich düster erscheinen: Beim Camping auf einer Spukinsel sollen wir Geister aufspüren und ihnen dabei helfen, den Weg ins Jenseits zu finden. Schon der hübsche, handgezeichnete Grafikstil sorgt aber dafür, dass Cozy Grove stets eher niedlich als gruselig bleibt. Neben der Geistersuche entspricht das Gameplay außerdem einer entspannten Lebenssimulation: Wir sammeln Ressourcen, bauen unser Lager aus und verschönern es mit Dekorationen, gehen verschiedenen entspannten Aktivitäten wie beispielsweise Angeln nach und lernen einzigartige Charaktere kennen, mit denen wir uns auch anfreunden können.

Yoku’s Island Express

Yoku’s Island Express sorgt schon allein durch seine Spielwelt, einem sonnigen und in bunten, kräftigen Farben erstrahlenden Inselparadies, für gute Laune. Noch dazu verfügt das hübsche Indie-Spiel über jede Menge Humor. Wir übernehmen als kleiner Mistkäfer Yoku den Job des Paketboten. Das Spielprinzip besteht dabei aus einer kreativen Mischung aus klassischem 2D-Jump&Run und Flipperautomat. Yoku kann sich nämlich an seiner Mistkugel hängend in atemberaubender Geschwindigkeit durch die abwechslungsreichen Landschaften schießen lassen. Ganz friedlich ist die Welt trotz ihrer Schönheit übrigens nicht, ab und an müssen wir uns den Weg zum Bestimmungsort unserer Pakete freikämpfen. Die meisten der niedlichen Charaktere sind aber freundlich und hilfsbereit und freuen sich darüber, von uns beliefert zu werden.