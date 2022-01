Im letzten Jahr sind für Nintendo Switch eine ganze Menge hervorragender Indie-Spiele erschienen. Nicht alle von ihnen haben die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdient gehabt hätten. Damit ihr diese Geheimtipps aus 2021 nicht verpasst, haben wir zehn der besten und kreativsten Titel aus dem Nintendo eShop herausgesucht und stellen sie euch hier vor:

Haven

In Haven spielen wir ein Paar, das auf einen fremden, einsamen Planeten flieht, um sich dort ein neues Leben aufzubauen. Dazu müssen wir die Gegend erkunden, Ressourcen und Nahrungsmittel sammeln und nützliche Gegenstände herstellen. Dabei stellen sich uns immer wieder riesige Monster in den Weg, die die beiden Liebenden gemeinsam bekämpfen müssen. Von anderen Survival-Spielen hebt sich Haven durch die mal dramatischen, mal ruhigen und einfühlsamen Szenen aus dem Beziehungsalltag des Paares aus, die dafür sorgen, dass uns die beiden Hauptfiguren mit der Zeit immer mehr ans Herz wachsen. Haven kann man sowohl allein als auch zu zweit im lokalen Koop spielen.

Death's Door

Death's Door ist ein isometrisches Action-Adventure, in dem wir als anthropomorphe Krähe im Auftrag einer Behörde die Seelen der Toten eintreiben sollen. Dummerweise wird uns eine dieser Seelen gestohlen. Um sie zurückzubekommen, müssen wir dem Dieb in ein geheimnisvolles Reich voller feindseliger Halbgötter und riesiger Bestien folgen. Gegen diese setzen wir uns mit Nahkampfwaffen, Pfeilen und Magie zur Wehr. Neben den spektakulären Kämpfen fasziniert an Death's Door vor allem die Spielwelt, die mit vielen skurrilen Charakteren und originellen kleinen Geschichten aufwartet. Aber auch der manchmal düstere, manchmal comichaft bunte Grafikstil trägt viel zur Atmosphäre bei.

Unpacking

Bei Unpacking ist der Name Programm: Das Puzzlespiel dreht sich darum, Umzugskartons auszupacken und die Besitztümer im neuen Zuhause zu verstauen. Das mag nicht unbedingt nach einer spaßigen Tätigkeit klingen, aber das simple, entspannte Gameplay wirkt erstaunlich befriedigend, wenn man den perfekten Platz für jeden Gegenstand findet. Außerdem fesselt Unpacking dadurch, dass es nebenbei die Lebensgeschichte einer Person erzählt, die wir über acht Umzüge und mehrere Jahrzehnte hinweg begleiten und anhand der Dinge, die sie bei jedem Umzug mitnimmt oder aber zurücklässt, immer besser kennenlernen. Dabei entstehen immer wieder emotionale Momente, die von einem stimmungsvollen Soundtrack untermalt werden.

Loop Hero

Loop Hero ist ein ungewöhnliches Roguelike-Rollenspiel, das sich sowohl in der Story als auch beim Gameplay rund ums Thema Zeitschleifen dreht. Unseren Helden kontrollieren wir nicht selbst, sondern entscheiden nur über seine Ausrüstung und schicken ihn auf seinen Weg durch eine kreisförmige Spielwelt, in der er automatisch gegen Monster kämpft und Schätze und Ressourcen sammelt. Unsere Aufgabe besteht darin, diese Welt zu gestalten und so auszubalancieren, dass der Held einerseits genügend Beute machen kann, aber andererseits nicht von übermächtigen Feinden überwältigt wird. Nach erfolgreichen Durchläufen können wir mit den gesammelten Ressourcen im Lager Bauwerke errichten und dauerhafte Upgrades freischalten.

Ruined King: A League of Legends Story

Ruined King ist ein Singleplayer-Rollenspiel, das in der Welt von League of Legends angesiedelt ist und in dem wir einige der aus dem MOBA-Hit bekannten Helden spielen. Mit unserer Truppe erkunden wir die Schatteninsel und retten die Stadt Bilgewasser. Der einzigartige Zeichenstil orientiert sich an den Comics von Joe Madureira, von dem unter anderem Darksiders und Battle Chasers stammen, und kommt gerade in den toll animierten Kämpfen hervorragend zur Geltung. Daneben punktet Ruined King vor allem durch sein forderndes, rundenbasiertes Kampfsystem, in dem wir kluges Zeitmanagement betreiben müssen, um vor unseren Feinden an der Reihe zu sein und sie zu erledigen, bevor sie uns Schaden zufügen können.

Tetris Effect: Connected

Tetris Effect: Connected haucht dem Klassiker neues Leben ein, indem es das berühmte Puzzle-Gameplay mit Elementen eines Musikspiels verbindet. Während wir Klötzchen aufeinander stapeln, weben wir zugleich unseren eigenen Soundteppich, weil sich Musik und Klangeffekte unserem Spiel anpassen. Stimmungsvoll unterlegt wird all das durch eine effektgeladene optische Präsentation. Die neue Connected-Version für Nintendo Switch bringt einige Extras mit, zum Beispiel zusätzliche Modi mit der neuen Zone-Mechanik, durch die wir die Zeit anhalten können, und plattformübergreifenden Multiplayer. Neu ist auch der Koop-Modus, in dem bis zu drei Spieler*innen ihre Spielfelder miteinander verbinden können.

Eastward

Eastward ist eine Mischung aus Rollenspiel und Action-Adventure im Stil von Klassikern wie Earthbound oder frühen Zelda-Titeln, die sich in einem stilvollen, detaillierten Pixellook präsentiert. Wir erforschen eine Spielwelt voller seltsamer Orte und skurriler Figuren, erleben Abenteuer, bekämpfen kreativ designte Monster und lösen Rätsel. Dabei übernehmen wir die Rollen des Minenarbeiters John und der jungen Sam, die zusammenhalten müssen, als sie aus ihrer unterirdischen Heimatstadt auf die gefährliche Erdoberfläche verbannt werden. Zwischen den beiden Figuren, die über jeweils eigene Fähigkeiten und Waffen verfügen, können wir jederzeit hin und her wechseln.

Disco Elysium – The Final Cut

Der Rollenspielhit Disco Elysium wurde im Original schon 2019 veröffentlicht war damals laut Wertungsaggregatoren wie Metacritic eines der am höchsten bewerteten Spiele des Jahres. Der Final Cut kam 2021 und hat Verbesserungen wie zusätzliche Missionen und eine vollständige, wenn auch nur englische Vertonung der Dialoge mitgebracht. In dem Open-World-Spiel erkunden wir als Detektiv die Welt Elysium und klären schwere Verbrechen auf. Disco Elysium fesselt mit seiner spannenden und wendungsreichen Story. Zu etwas Besonderem wird das Spiel aber vor allem durch die enorme Freiheit, die wir sowohl bei der komplexen Charakterentwicklung als auch bei den vielen Entscheidungen haben, die die Spielwelt und den Verlauf der Geschichte beeinflussen.

ENDER LILIES: Quietus of the Shadow

Ender Lilies ist ein düsterer Action-Platformer im Stile eines Hollow Knight. Als junges, mit besonderen Fähigkeiten ausgestattetes Mädchen Lily erkunden wir ein postapokalyptisches Reich, in dem der Todesregen alle Lebewesen in wilde Bestien verwandelt hat. Wie üblich in Metroidvanias können wir unseren Weg durch die Spielwelt bis zu einem gewissen Grad selbst bestimmen, an manchen Punkten kommen wir aber erst mit den richtigen Fähigkeiten weiter. Neue Fähigkeiten holen wir uns von 26 besonderen Gegnern, den sogenannten Unreinen, indem wir sie besiegen. Durch den ständigen Nachschub an neuen Spielelementen und Mechaniken bleibt Ender Lilies über die gesamten rund 25 Stunden Spielzeit frisch.

Cyber Shadow

Cyber Shadow ist ein klassischer Action-Platformer im 8-Bit-Look, in dem wir einen Ninja in einer dystopischen Cyberpunk-Welt spielen. In den Ruinen der Stadt Mekactiy müssen wir die geheimen Kräfte unseres eigenen Clans erforschen, um die von synthetischen Lebensformen regierte Welt zu retten. Die in animierten Zwischensequenzen erzählte Story motiviert, vor allem fesselt Cyber Shadow aber durch sein temporeiches Gameplay und den tollen Soundtrack, der uns beständig weiter antreibt. Gerade die spektakulären Bosskämpfe gegen riesige Maschinenwesen beeindrucken. Zwischendurch sorgen Abschnitte, in denen wir mit unserem Motorrad durch die Levels rasen, für spielerische Abwechslung.