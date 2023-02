Nintendo Switch: Verpasst nicht diese 10 spannenden neuen Spiele im Februar!

Auch im Februar gibt es wieder jede Menge tolle Neuerscheinungen für Nintendo Switch. Darunter finden sich einige bekannte Namen wie zum Beispiel Kirby, Digimon oder Octopath Traveler, aber auch viele interessante Newcomer und Geheimtipps. Damit ihr nicht das Beste verpasst, haben wir euch zehn besonders spannende Spiele herausgesucht und stellen sie euch kurz vor:

Blanc

2:26 Blanc - Erlebt ein wunderschönes Abenteuer mit einem ungleichen Tierpaar

Erscheint am: 14. Februar

Blanc ist ein Adventure im Stil einer detaillierten Bleistiftzeichnung und vermischt dabei 2D- und 3D-Grafik miteinander. Das Koop-Spiel kann ausschließlich zu zweit gespielt werden, sowohl online als auch lokal. Es handelt von einem Rehkitz und einem Wolfsjungen, die gemeinsam den Weg zurück zu ihren Familien suchen, nachdem sie sich im Schneesturm verlaufen haben. Beide Tiere haben individuelle Stärken und Schwächen und müssen gut zusammenarbeiten, um alle Hindernisse zu überwinden und in der rauen Winterwelt zu überleben. Die herzerwärmende Geschichte wird ganz ohne Text erzählt und auch auf ein User Interface wird verzichtet, sodass nichts den Eindruck der hübschen, schwarz-weißen Landschaften stört.

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe

Erscheint am: 24. Februar

Bei Kirby’s Return to Dreamland Deluxe handelt es sich um eine Neuauflage von Kirby’s Adventure Wii. In der Story-Kampagne des Action-Platformers könnt ihr allein oder mit bis zu vier Spieler*innen im lokalen Koop durch Dream Land reisen und Magalore dabei helfen, sein abgestürztes Raumschiff zu reparieren. Im Kampf könnt ihr neben Kirbys bekannten Spezialkräften und seiner Fähigkeit, Gegner einzusaugen, auch die neue Mech-Spezial-Power verwenden, die Kirby in einen Kampfroboter verwandelt. Neben der Kampagne gibt es eine ganze Reihe von Minispielen, durch die sich Kirby’s Return to Dreamland Deluxe auch gut als Partyspiel für Zwischendurch eignet, wobei die Deluxe-Version mit "Magalores Bücherhatz" auch ein ganz neues Spiel mitbringt.

Octopath Traveler II

4:17 Octopath Traveler 2 - Trailer stellt die 8 neuen Charaktere genauer vor

Erscheint am: 24. Februar

Wie schon beim Vorgänger handelt es sich auch bei Octopath Traveler II um ein Rollenspiel mit einer ebenso ungewöhnlichen wie wunderschönen Mischung aus 3D und Retro-Pixelgrafik. Wie schon im ersten Teil könnt ihr wieder in die Rollen von acht verschiedenen Reisenden schlüpfen, die jeweils eigene, aber miteinander verbundene Geschichten erleben. Diesmal stecht ihr in See und erforscht die aus zwei Kontinenten mit verschiedenen Kulturen bestehende Welt Solistia. Highlights sind abermals die vielfältige Charakterentwicklung sowie die spannenden, rundenbasierten Kämpfe, in denen neben dem bewährten Break- und Boost-System auch neue Mechaniken für taktische Tiefe und unerwartete Wendungen sorgen.

Elderand

Erscheint am: 16. Februar

Elderand ist ein Action-Rollenspiel im 2D-Pixelart-Stil. In einer düsteren, von den Geschichten H.P. Lovecrafts inspirierten Fantasy-Welt kämpft ihr mit einer großen Auswahl an Waffen wie Schwertern, Äxten, Peitschen und Bögen sowie mithilfe mächtiger Zauber gegen Horden furchterregender Bestien. Mehr als 60 Gegnertypen und dutzende Bosse stellen euch dabei vor immer neue Herausforderungen. Zudem soll das Fortschrittssystem, in dem Crafting und das Sammeln von Beute eine große Rolle spielen, hohe Langzeitmotivation bieten. Auch für optische Abwechslung ist gesorgt durch die verschiedenen Regionen, die von Wäldern und schwimmenden Inseln über eine verfluchte Kathedrale bis hinab zur Hölle reichen.

Theatrhythm Final Bar Line

Erscheint am: 16. Februar

Theatrhythm Final Bar Line ist ein Rhythmus-Actionspiel, das 385 Songs aus 46 Spielen (Remakes und Spin-Offs inbegriffen) der Final-Fantasy-Reihe enthält. Ihr tretet dabei mit 104 aus der Reihe bekannten Charakteren in Arenen gegen die verschiedensten Monster und Feinde an, wobei ihr die richtigen Knöpfe im Takt der Musik drücken müsst, um anzugreifen und verheerende Spezialattacken auszulösen. Dabei könnt ihr auch im Koop zu zweit an einer Switch oder online mit bis zu vier Spieler*innen antreten. Wenn euch gerade nicht nach Kämpfen ist, könnt ihr alle Songs und Filmsequenzen auch in Ruhe im Musikplayer- oder Theatermodus genießen. Falls ihr vor dem Kauf erst mal probespielen wollt, hält der Nintendo eShop eine kostenlose Demo bereit.

Digimon World: Next Order

2:38 Digimon World: Next Order - Alles, was ihr vor dem Release auf Switch wissen müsst

Erscheint am: 22. Februar

In Digimon World: Next Order ist es eure Aufgaben, in der von Machinedramon überrannten digitalen Welt wieder für Ordnung zu sorgen. Dabei könnt ihr euch erstmals von zwei Digimon-Gefährten gleichzeitig begleiten lassen. Insgesamt trefft ihr beim Erforschen der vielfältigen Spielwelt auf mehr als 200 Digimon, die ihr sammeln, aufziehen und trainieren könnt. Dabei ist es wichtig, dass ihr eine enge Beziehung zu euren Digimon aufbaut und eure beiden Begleiter sich auch untereinander gut verstehen, denn desto effektiver agieren sie im Kampf. Neben den Gefechten und der Erkundung seid ihr auch noch mit dem Aufbau und der Verwaltung eurer Stadt beschäftigt, die ihr nach und nach zu einer Metropole entwickelt.

Figment 2: Creed Valley

0:34 Figment 2 - Musikalisches Adventure wird auf Switch fortgesetzt

Erscheint im: Februar

Das erste Figment, das uns in eine surreale, bunte Welt entführt hat, war 2017 ein kleiner Überraschungshit. Auch der nun erscheinende Nachfolger fesselt wieder schon auf den ersten Blick durch sein märchenhaftes, fantasievolles Artdesign. Abermals begeben wir uns auf eine Reise durch die menschliche Psyche und müssen dabei gegen Albträume kämpfen, die die wunderschöne Spielwelt in Dunkelheit zu hüllen drohen. Das Gameplay des isometrischen Action-Adventures besteht abermals aus einer Mischung aus kniffligen Rätseln und Kämpfen, in denen ihr euch zum Rhythmus des stimmungsvollen Soundtracks bewegen müsst. Neu ist, dass ihr nun auch zu zweit im lokalen Koop antreten könnt.

Tales of Symphonia Remastered

2:02 Tales of Symphonia Remastered - Neuer Trailer stellt die Story des Rollenspiel-Klassikers vor

Erscheint am: 17. Februar

Mit Tales of Symphonia bekommt einer der beliebtesten Teile der altehrwürdigen Tales-Reihe ein Remaster, das technische Verbesserungen wie eine höhere Auflösung liefert. Das JRPG schickt euch in die Welt Sylvarant, die durch die Ausbeutung des Manas am Rande des Abgrunds steht. Um die Welt zu erneuern, müsst ihr euch auf eine epische Reise begeben. Wie alle Tales-Spiele zeichnet sich auch Tales of Symphonia durch seine temporeichen Echtzeitkämpfe aus, in denen ihr euch innerhalb kleiner Arenen frei bewegen könnt und eure Feinde mit mächtigen Kombos und Spezialattacken traktiert. Daneben lebt das Rollenspiel von seinen vielen charmanten bis schrulligen Charakteren, die ihr unterwegs kennenlernt.

Verdict Guilty

Erscheint am: 16. Februar

Verdict Guilty ist ein Fighting Game im 2D-Retrostil. Im von Terrorismus und organisierter Kriminalität heimgesuchten Neo Seoul schließt ihr euch entweder den Kriminellen oder den Polizisten an. Während ihr euch in den meisten anderen Fighting Games mit bloßen Fäusten oder Nahkampfwaffen prügelt, schrecken die Figuren hier im Kampf eins gegen eins auch nicht vor dem Gebrauch von Maschinenpistolen und Granaten zurück. Zur Auswahl stehen acht verschiedene Charaktere, von denen jeder über eine eigene Solo-Kampagne verfügt, wodurch ihr die Geschichte aus verschiedenen Blickwinkeln erlebt. Daneben sorgt der lokale Multiplayer für langfristigen Spaß.

Rytmos

Erscheint am: 28. Februar

Rytmos ist eine kreative Mischung aus Rätsel- und Musikspiel. Ihr reist zu würfelförmigen Planeten, auf deren sechs Seiten sich jeweils ein Labyrinth befindet. In diesen Labyrinthen müsst ihr einen Pfad festlegen, der stets wieder dort enden muss, wo er begonnen hat, und dabei verschiedene sogenannte Sound-Emitter miteinander verbinden. So sorgt ihr für eine kleine, sich endlos wiederholende Melodie, die sich nach und nach mit den Melodien der anderen Würfelseiten zu einer komplexen Komposition vereint. Auf eurer Reise schaltet ihr 20 Musikinstrumente frei und lernt die unterschiedlichsten Genres kennen, von deutschem Elektro im Stil der 70er bis hin zu äthiopischem Jazz.