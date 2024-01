Nintendo Switch 2 bekommt laut Leak 120Hz-Bildschirm, aber weniger Arbeitsspeicher als erwartet

Die Nintendo Switch 2 mit 120Hz-Bildschirm? Das soll die Konsole angeblich können.

Offiziell hat Nintendo die Nachfolge-Konsole der Switch noch gar nicht angekündigt, aber die Gerüchteküche brodelt schon seit einer Weile ordentlich. Schließlich soll die Switch 2 (oder wie auch immer sie dann heißen wird) angeblich bereits in diesem Jahr erscheinen. Das bestätigt auch der neueste Leak und legt gleich noch ein paar Specs drauf.

Switch 2 angeblich mit 120Hz-Bildschirm, aber weniger Arbeitsspeicher

Taiwans Economic Daily hat über einem Leak zur Switch 2 berichtet, der einige neue Details zur Technik der Konsole beinhalten soll. Demnach soll der Switch-Nachfolger unter anderem einen Bildschirm mit 120 Hertz bieten. Diese Specs stecken angeblich drin:

Chip : Nvidia T239

: Nvidia T239 Arbeitsspeicher : 8GB RAM

: 8GB RAM interner Speicher: 64 GB

64 GB Bildschirm: 120Hz

Außerdem soll die Nachfolge-Konsole auch eine stark verbesserte Akku-Laufzeit bieten, genaue Details gibt es hier aber nicht.

Am Interessantesten dürfte vermutlich der 120Hz-Bildschirm sein. Theoretisch ist es damit dann möglich, Spiele mit 120 fps abzubilden. Das heißt aber nicht zwingend, das Switch-Titel diese Frameraten tatsächlich auch erreichen werden. 120Hz ermöglicht es nämlich beispielsweise auch, 40 fps richtig darzustellen – was bei Spielen, die sonst in 30 fps laufen würden, weil sie 60 fps nicht erreichen, schon eine ordentliche Verbesserung wäre:

Während das also nach einem ordentlichen Sprung im Vergleich zur Switch klingt, gibt es auch einen vermeintlichen Dämpfer. Laut Leak fallen nämlich der Arbeitsspeicher mit 8 GB und der interne Speicherplatz von gerade mal 64 GB fallen ziemlich gering aus.

Ob wir uns aber tatsächlich mit so wenig RAM zufrieden geben müssen, bleibt abzuwarten. Frühere Leaks haben etwa von 12 GB RAM für die Switch 2 und 512 GB internem Speicher gesprochen. Im Vergleich zur ersten Switch würden 8 GB immerhin eine Verdopplung bedeuten. Und auch der vergleichsweise kleine interne Speicher wäre bei den aktuell niedrigen Preisen für Micro-SD-Karten – die voraussichtlich wieder unterstützt werden – kein gigantisches Problem.

Zwar ist es durchaus möglich, dass sich ursprünglich geplante Specs seither verändert haben. Wie immer solltet ihr auch das neueste Gerücht aber natürlich mit einer gehörigen Prise Vorsicht genießen, Nintendo hat schließlich bislang nichts davon offiziell bestätigt.

Preisangabe deckt sich mit letzten Gerüchten

Die neue Konsole hat aber auch ihren Preis. Laut des Berichtes soll der Switch-Nachfolger nämlich gleich 100 US-Dollar mehr als sein Vorgänger kosten. Das deckt sich mit dem Bericht eines Analysten, der ebenfalls von einem Preispunkt von 400 US-Dollar für die Switch 2 gesprochen hat und noch dazu davon ausgeht, dass die Spiele teurer werden:

Wann erscheint die Nintendo Switch 2? Einen offiziellen Releasetermin gibt es noch nicht, immerhin hat Nintendo die Konsole auch noch gar nicht enthüllt. Wie viele andere Insider-Berichte geht aber auch dieser neue Leak davon aus, dass der Nachfolger der Switch noch in diesem Jahr erscheint. Die meisten Berichte rechnen mit der zweiten Jahreshälfte.

Was würdet ihr von diesen Specs für den Switch-Nachfolger halten?