Zocken in 40 Hz: Das Steam Deck hat ein Feature, das die Nintendo Switch 2 unbedingt braucht

Ich habe mich direkt in den Schieberegler für die Bildschirmfrequenz verliebt, da er perfekt mit einer weiteren Neuerung harmoniert: Valve hat ein wenig an den Lüftereinstellungen gewerkelt, so dass das Steam Deck nicht mehr so laut aufdreht, sondern sich in großen Schritten der leisen Switch nähert. Bei einer Begrenzung auf 40 Hz und einer Aktivierung von VSync lässt sich der Geräuschpegel noch weiter drücken, das Spielgefühlt bleibt angenehm flüssig und Tearing bekommen wir auch nicht zu Gesicht.



Man mag kaum glauben, wie groß der Unterschied zu 30 fps ausfällt, aber nach einigen Stunden in action-reichen Spielen wie Prey und Resident Evil 2 Remake war ich wirklich begeistert.



Sogar so begeistert, dass ich mir unbedingt ein ähnliches Feature für die nächste Nintendo-Handheld-Generation wünsche – für diese wird es vermutlich etwas zu knapp. Denn auf der Switch laufen nur die wenigsten Spiele in 60 fps, etliche Titel hätten aber genug "Luft" für 40 fps. Zumindest als zusätzliche Option, denn bei älteren Spielen kann eine Abweichung der Framerate zu Problemen mit Physikberechnungen oder der Animationsdarstellung führen.