Schon bald soll die Nintendo Switch 2 erscheinen - und diese 6 Spiele brauchen wir unbedingt zum Launch!

Mario und Hollow Knight stehen mit ganz oben auf unserer Launch-Liste!

Schon in wenigen Tagen ist es so weit – am 2. April wird Nintendo wahrscheinlich auf der großen Switch 2-Direct verraten, wann der Next Gen-Handheld erscheint und welche Spiele ihr zum Launch erwarten könnt. Trotz etlicher Leaks zur Konsole selbst ist das nämlich noch überhaupt nicht klar.

Wir haben aber schon ein paar Wünsche mit Spielen, die wir unbedingt auf der neuen Switch sehen wollen.

Kevin braucht jetzt und sofort und überhaupt Hollow Knight: Silksong!

1:19 Hollow Knight: Silksong bekommt neuen Gameplay-Trailer und erscheint auch auf Xbox

Genre: Metroidvania

Metroidvania letzter Ableger: Hollow Knight (2017)

Kevin Itzinger: Jaja, ich weiß, ich es wird wahrscheinlich nicht passieren, aber hört mir kurz zu! Zuletzt gab es nämlich wieder etwas Bewegung beim Hollow Knight-Nachfolger. Erst zählte Guy Richards von Xbox das Spiel mit anderen kommenden Titeln auf, dann aktualisierte Team Cherry die Steam-Seite des Spiels. Alles Zufall?

Vielleicht... Aber die Hoffnung stirbt zuletzt! In jedem Fall würde das Spiel prima ins Start-Lineup der Switch 2 passen, immerhin hat auch der Erstling eine große Nintendo-Legacy.

Mit dem Shadow Drop auf einer Nintendo Direct begann die Erfolgsgeschichte des Metroidvanias nämlich so richtig und nun könnte sie auf dem Nachfolger perfekt weitergehen.

Tobi möchte endlich mal wieder ein 3D-Mario zum Launch

Cappy war ein klasse Begleiter in Mario Odyssey. Welche Ideen wohl im nächsten 3D-Mario umgesetzt werden?

Genre: Jump 'n' Run

Jump 'n' Run letzter Ableger: Super Mario 3D World + Bowser's Fury (2021)

Tobias Veltin: Ein neues Mario Kart zum Switch 2-Start ist ja recht wahrscheinlich und damit wäre ich bereits ziemlich glücklich. Wahre Jubelstürme meinerseits würde allerdings ein neues 3D-Mario zum Launch der neuen Konsole auslösen.

Die liegen nämlich stets im allerobersten Qualitätsregal und ich bin sicher, dass Nintendo auch beim nächsten Ableger nicht enttäuschen wird – obwohl die Messlatte nach Super Mario Odyssey schon enorm hoch liegt.

Es wäre das erste "große" Mario-Spiel direkt zum Start einer Nintendo-Konsole seit dem Nintendo 64 und allein schon deshalb ein absoluter Wunschtraum von mir.

Max will in F-Zero die Schallmauer durchbrechen

Wer in F-Zero nicht durchweg mit über 1.000 km/h losbrettert, hat die Kontroller über sein Leben verloren.

Genre: Rennspiel

Rennspiel letzter Ableger: F-Zero Climax (2004)

Maximilian Franke: Nachdem mich Nintendo seit über 20 Jahren auf ein neues F-Zero für Heimkonsolen warten lässt (F-Zero 99 zählt nicht, sorry!) und mittlerweile offenbar auch Sony kein Interesse mehr an einem neuen Wipeout zu haben scheint, wäre die Switch 2 eine fantastische Möglichkeit, um uns wieder mit 1.000 km/h über futuristische Rennstrecken ballern zu lassen.

Ich würde mich auch mit einem Remake von F-Zero X oder GX zufrieden geben, Hauptsache die Reihe kommt endlich Mal wieder zum Vorschein. Die Welt braucht F-Zero.

Basti wünscht sich mit Metroid Prime 4: Beyond einen Cross-Gen-Showcase

3:13 Metroid Prime 4: Nintendo zeigt den Grafik-Kracher für Switch, aber der Release fehlt noch

Genre: Shooter / 3D-Metroidvania

Shooter / 3D-Metroidvania letzter Ableger: Metroid Dread (2021)

Sebastian Zeitz: Aktuell gilt Metroid Prime 4: Beyond als das wahrscheinlichste Launchspiel der Switch 2 neben dem neuen Mario Kart. Das Ego-Shooter-Abenteuer könnte für Nintendo der perfekte Kandidat sein, um eindrucksvoll Verbesserungen zu demonstrieren, die per Abwärtskompatibilität oder bei Cross-Gen-Spielen möglich sind. Zudem wäre es ein gutes Spiel als Kontrastprogramm zum eher familienfreundlichen Mario Kart.

Chris zieht es in den Weltraum von Star Fox

Lylat Wars (Star Fox 64) ist eines der besten N64-Spiele, danach kam aber nicht mehr viel.

Chris Werian: Es kann einfach nicht sein, dass es ausgerechnet eine meiner Lieblingsreihen nie mit einem neuen Ableger auf die Switch geschafft hat! Lylat Wars ist bis heute mein absoluter Nintendo 64-Favorit, weil ein Spieldurchgang so schön kurzweilig ist.

Auch Star Fox Adventures mochte ich auf dem GameCube trotz seiner holprigen Story- und Design-Entscheidungen ziemlich gern. Aber danach… nun ja… reden wir lieber nicht darüber.

Jedenfalls wird es Zeit für ein Comeback! Irgendwas, das die Reihe neu erfindet – vielleicht im Stil von einem Everspace 2. Das kombiniert action-geladene Dog-Fights mit Weltraumerkundung und frischt das Genre damit auf. Mit ein bisschen Nintendo-Magie wäre solch ein Star Fox-Neustart doch absolut großartig!

Dennis wünscht sich Eskapismus von der Realität in Animal Crossing

Auch 2025 könnte die Ablenkung durch ein Animal Crossing vertragen.

Genre: Lebenssimulation

Lebenssimulation letzter Ableger: Animal Crossing - New Horizons (2020)

Dennis Michel: New Horizons hat die Corona-Pandemie für viele von uns sicher etwas erträglicher gemacht. Seitdem sind allerdings schon über 3 Jahre ohne inhaltliche Updates vergangen und ein neues Animal Crossing muss her!

Für gut zwei Monate wieder auf eine Insel zu flüchten und sich zu überlegen, ob gelbe oder doch lieber rote Tulpen in den Vorgarten sollen,... ja, doch... exakt diese Art von Problem könnte das Jahr 2025 gebrauchen und dabei andere Sorgen für wenige Stunden am Tag ausblenden.

Am 2. April 2025 wissen wir dann endlich, was Sache ist

Das sind zumindest unsere Vorstellungen, wie der Launch mit Spielen versorgt sein sollte. Alle werden es ganz sicher nicht zum Start erscheinen, da Nintendo ja auch noch das Weihnachtsgeschäft im Blick haben wird und nicht sämtliches Pulver schon im Sommer 2025 verschießt, aber vielleicht wartet ja die ein oder andere Überraschung auf uns!

Am 2. April um 15 Uhr wird Nintendo jedoch eine ausführliche Direct-Präsentation abhalten, in der viele Spiele gezeigt und wahrscheinlich auch jede Menge technische Informationen zur Switch 2 geteilt werden.

Außerdem kennen wir ja noch gar nicht den genauen Launch-Termin und den Preis – neben den angekündigten Spielen wahrscheinlich die beiden wichtigsten Informationen.

Wenn ihr euch ein Spiel für die Switch 2 wünschen könntet, welches wäre das?