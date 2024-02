Nintendo Switch 2 soll laut Insider nicht nur abwärtskompatibel sein, sondern Switch-Spiele auch verbessern

Switch-Klassiker wie Mario Kart 8 Deluxe sehen auf der Switch 2 womöglich besser aus und laufen besser.

Wenn wir Glück haben, können wir unsere komplette Nintendo Switch-Spielebiliothek auch auf der Nachfolgekonsole spielen. Laut einem brasilianischen Insider soll die Switch 2 (oder wie auch immer sie dann heißt) nämlich sowohl digital als auch physisch abwärtskompatibel sein. Aber es geht noch weiter: Die Titel bekommen angeblich sogar noch einen Boost verpasst und laufen besser oder sehen hübscher aus. Wollen wir hoffen, dass das auch stimmt.

Nintendo Switch-Spiele könnten mit Abwärtskompatibilität auf der Switch 2 sogar von der stärkeren Hardware profitieren

Darum geht's: Die Nintendo Switch erhält mit Sicherheit irgendwann eine Nachfolge-Konsole. Nur wann die kommt und wie genau sie beschaffen sein wird, wissen wir noch nicht. Allerdings ranken sich bereits viele Gerüchte um das neue Gerät und die umfassen eigentlich auch alle irgendeine Art der Abwärtskompatibilität.

Alle Infos und Spekulationen zur Switch 2 findet ihr in diesem GamePro-Überblick.

10:17 Es wird Zeit für die Switch 2: Wie realistisch sind die Gerüchte?

Neuer Bericht stimmt hoffnungsvoll: Wer sich aktuell noch Sorgen darum macht, ob alle Switch-Spiele auch auf der Switch 2 laufen – oder ob Nintendo wie beim Wechsel zwischen Wii U und Switch vorgeht – dürfte sich über den neuen Bericht freuen. Demzufolge sollen sämtliche Spiele dank Abwärtskompatibilität weiterhin gezockt werden können.

Woher stammen die Aussagen? Sie kommen von einem brasilianischen Insider namens PH Brazil. Der soll einen bisher ziemlich erfolgreichen Track Record haben und lag wohl in der Vergangenheit öfters richtig. In einem Podcast spricht er über die vermeintlichen Infos zur Switch 2 rund um die Abwärtskompatibilität (via: GamingBolt).

Das klingt alles durchaus realistisch: Wir würden die Aussagen als recht wahrscheinlich einstufen. Immerhin decken sie sich mit den meisten Leaks und Insider-Statements, die es bisher zu dem Thema gab.

Nicht nur digital, auch physisch? Besonders erfreulich dürfte für viele Fans klingen, dass wohl auch die Spiele-Karten der Nintendo Switch weiter genutzt werden können. Offenbar hat die neue Hardware also wieder einen Slot, in den man auch die alten Cratridges stecken kann.

Wohl sogar mit Verbesserungen: Aber wenn die Aussagen stimmten, könnt ihr nicht nur all eure Switch-Spiele mitnehmen, sondern viele von ihnen auch in neuem Glanz erstrahlen sehen. Angeblich gibt es mit der neuen Generation dann nämlich auch eine Art Boost-Funktion wie bei der PS5. Dann könnten Titel wie Zelda: Tears of the Kingdom womöglich endlich in 60 FPS genossen werden.

Aber freut euch nicht zu früh! Die ganze Gerüchteküche rund um die Nintendo Switch 2 ist weiterhin mit Vorsicht zu genießen, egal wie stark sie brodelt. Aktuell gibt es noch keinerlei richtige Ankündigungen, die vermeintlichen Insider-Infos sind also alle noch nicht offiziell. Selbst wenn es schon viele Leaks und Spekulationen gibt, solltet ihr also am besten darauf warten, bis wir das alles sicher wissen

Wie denkt ihr über die Abwärtskompatibilität und mögliche Boost-Funktion? Welches Switch-Spiel würdet ihr am liebsten in hübscher auf der Switch 2 zocken?