Stardew Valley 1.7: Falls das nächste Update kommt, wird es den größten Fehler von Update 1.6 sicher nicht wiederholen, meint ConcernedApe

In einem Podcast liefert der Stardew Valley-Entwickler ConcernedApe Einblicke in seine Gedankenwelt und zeigt, dass er gewisse Fehler aus der Vergangenheit nicht mehr wiederholen will.