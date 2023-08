Nintendo Switch 2-Leak verrät Speicherkapazität und Display-Größe – die hat es ganz schön in sich

Nach Angaben eines Insiders ist die Switch 2 ein gutes Stück größer als das Original.

Dass vor der Ankündigung einer neuen Konsole die Gerüchteküche brodelt, ist nichts Neues. Bei der Switch 2 hat aber anscheinend jemand den Herd auf die höchste Temperatur gestellt und was kommt heute dabei raus? Ein riesiges Display und eine richtig hohe Speicherqualität.

Größeres Display als OLED-Switch, Steam Deck und Co.

In seinem Podcast spricht der Branchen-Insider Nate the Hate von den Spezifikationen der nächsten Nintendo-Konsole. Unter anderem sei ihm gesagt worden, mit welcher Größe beim verbauten LC-Display gerechnet werden sollte.

Auf ganze 8 Zoll soll der Hybrid-Handheld bei der Bildschirmdiagonale kommen.

Zum Vergleich: Das erste Modell der Switch kam auf 6.2 Zoll, die OLED-Variante auf 7 Zoll, genau wie das Steam Deck, ASUS ROG Ally und viele weitere PC-Handhelds.

Das Display wäre also ein gehöriges Upgrade und würde so mit dem Streaming-Handheld von Sony, Project Q, gleichziehen. Vielleicht ja sogar bei der Auflösung, denn ein größerer Bildschirm könnte auch für einen Sprung von 720p auf 1080p sprechen.

Was ihr davon hättet? Eine höhere Bildschärfe und weniger Kantengeflimmer.

Aktuelle Spiele wie Zelda: Tears of the Kingdom bringen die Nintendo Switch ans Limit, wirklich scharf sind sie aufgrund der niedrigen Auflösung aber bei weitem nicht.

Der LCD-Screen könnte aber auch potentielle Einbußen gegenüber einem OLED-Bildschirm mitbringen. LCD scheint zwar heller, Farben fallen jedoch kontrastärmer aus. Aufgrund mehrerer Leaks erscheint ein LCD-Bildschirm mittlerweile als sehr wahrscheinlich:

Nintendo Switch 2: Soll 2024 ohne die größte Display-Neuerung dieser Generation kommen von Chris Werian

Zudem könnten die Abmessungen von 8 Zoll problematisch sein. Nicht nur dürfte sich ein größerer Handheld für einige Nutzer*innen als unhandlich herausstellen, auch würde der Energiebedarf steigen und damit die Akkulaufzeit sinken.

LCD muss nicht zwangsläufig ein Nachteil sein

Ein LCD-Bildschirm kommt nicht auf die Farbreinheit von OLED, dafür sind aber andere, äußerst praktische Technologien damit leichter umzusetzen.

So hat ASUS beim LCD-Screen vom ROG Ally zum Beispiel ein Panel mit variabler Bildfrequenz (VRR) verbaut. Das schwächt Ruckler deutlich ab – etwas, wovon die Switch in der Vergangenheit häufiger geplagt war.

Spiele wie Hogwarts Legacy fühlen sich trotz schwankender Framerate auf dem ROG Ally dank VRR flüssig an. Das wäre doch auch für die Switch 2 absolut super!

So groß soll der Speicher sein

Nate the Hate gibt in seinem Podcast auch noch die Kapazität des Speichers der potentiellen Switch 2 an. Ganze 512 Gigabyte sollen es werden, also genau achtmal so viel wie beim OLED-Modell der ersten Switch.

Dazu würde passen, dass vorherige Leaks davon sprachen, dass im Zuge immer größer werdender Spiele Nintendo mit einem größeren Speicher reagiert, dafür aber auf OLED-Technik verzichtet wird.

Wie glaubwürdig ist der Leak?

Die Äußerungen von Nate the Hate passen zu den bisherigen Gerüchten zum Nintendo Switch-Nachfolger, wie immer sind diese aber mit Vorsicht zu genießen.

In der Vergangenheit lag der Leaker jedoch häufig richtig, etwa bei der Entwicklung des The Last of Us-Remakes für die PS5, Terminen zu Nintendo Direct-Präsentationen oder zuvor unangekündigten Switch-Spielen.

Er hat aber auch schon richtig danebengegriffen, etwa bei der Switch Pro, die er für 2021 beziehungsweise 2022 eingeordnet hat. Wie ihr sicherlich wisst, ist die aber nie erschienen.

In den nächsten Tagen werden mit großer Sicherheit noch weitere Gerüchte folgen, vielleicht zeichnen die dann ja ein genaueres Bild, ob wirklich etwas an dem 8 Zoll-Display und dem 512 GB-Speicher dran ist.

Würdet ihr euch denn über die Bildschirmgröße freuen? Oder wäre euch ein Handheld mit solchen Abmessungen zu unhandlich?