Nintendo Switch 2: Technik-Experten verraten, welcher Chip drin stecken könnte und zeigen, was er kann

Die Nintendo Switch 2 enthält wahrscheinlich einen Nvidia-Chip, über den wir schon einige Infos haben.

Dass Nintendo eine Switch-Nachfolgekonsole auf den Markt bringt, steht eigentlich fest. Nur wann sie kommt, wie sie heißt und was genau uns erwartet, das wissen wir noch nicht. Aber zumindest zur Hardware gibt es jetzt eine ganze Ladung neuer potentieller Infos. Die Technik-Experten von Digital Foundry tragen alles zusammen, was es über den möglichen Chip der Nintendo Switch 2 zu wissen gibt.

Nintendo Switch 2 bekommt wohl einen Nvidia-Chip, der es in sich hat: Das kann er wahrscheinlich

Darum geht's: Gerüchte um eine Nintendo Switch 2 (oder wie auch immer das Gerät dann heißt) kursieren schon eine gefühlte Ewigkeit. Seit einigen Monaten wird es aber immer handfester und viele Insider, die sich auskennen, gehen davon aus, dass es nächstes Jahr endlich soweit ist. Auch zum Innenleben der neuen Konsole gibt es schon viele Gerüchte und Spekulationen.

Das sagt Digital Foundry: Laut den Eurogamer-Technikfans stehen die Chancen sehr gut, dass in der kommenden Switch-Konsole ein Nvidia-Chip namens T239 steckt. Der basiert auf dem T234, der von Nvidia für Autos verkauft wird. Der Chip für die Switch 2 wurde aber wohl eigens nochmal für die tragbare Konsole angepasst.

Das soll drin stecken: Das SoC (System on Chip) basiert auf Samsungs neuem 8nm-Fertigungsprozess, bietet acht CPU-Kerne und Threads, kommt mit 12 Compute Units (1536 Shader-Kernen) daher und basiert auf der Ampere-Architektur von Nvidia. Das entspricht den Grafikkarten der RTX 3000er-Reihe.

Das soll der Chip können: Leistungstechnisch soll sich die Switch 2 allerdings auch an einigen Techniken bedienen, die es so bisher nur bei den neueren GPUs der 4000er-Reihe gibt. Zum Beispiel könnte der T239-Chip wohl auch DLSS 3 mit dem neuen Frame Generation-Feature.

Im Klartext heißt das, dass ihr selbst relativ hardwarehungrige Spiele wie Cyberpunk 2077, Death Stranding, A Plague Tale: Requiem, Fortnite mit allen Unreal Engine 5-Features oder Control mit Raytracing-Reflektionen ohne große Probleme auf der Nintendo Switch 2 spielen könntet.

Ja, sogar Hardware-seitiges Raytracing wäre dann mit an Bord und das fortschrittliche Upscaling/die Rekonstruktion per DLSS sorgt für eine passende Performance. Allerdings tendenziell eher in 1080p oder WQHD – 4K dürfte wohl nicht klappen.

Die volle Technik-Dröhnung mit haufenweise Beispielen und Tests könnt ihr euch hier geben:

Worauf basieren die Infos? Auf mehreren verschiedenen Quellen. Da wäre zum einen der Nvidia-Leak von vor geraumer Zeit. Der beschert uns immer noch viele handfeste Informationen, von denen sich die meisten auch tatsächlich zu bewahrheiten scheinen. Dazu gesellen sich andere Leaks sowie Angaben von Nvidia-Angestellten auf LinkedIn und ähnliches. Es ist also nicht gesichert oder offiziell bestätigt, aber zumindest durchaus seriös und nicht unwahrscheinlich.

