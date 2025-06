Nintendo Switch 2: Alle Guides, Tipps und Tricks zur neuen Handheld-Konsole

Mit unseren Tipps lernt ihr schnell den Umgang mit der Nintendo Switch 2.

Die Switch 2 ist die erste komplett neue Nintendo-Konsole seit dem Launch der Ur-Switch im Jahr 2017. Zwar orientiert sie sich bei der Bedienung weitgehend am Original, aber ein paar Sachen macht sie dann doch anders. Damit ihr nicht den Überblick verliert oder falls ihr vielleicht sogar erstmals eine Switch-Konsole kauft, haben wir alle wichtigen Details für euch zusammengetragen.

Ihr erfahrt hier also, wie ihr bestimmte Hardware-Funktionen nutzt, euer System richtig einstellt und natürlich auch kleine wissenswerte Details, auf die ihr unbedingt ein Auge werfen solltet!

Über das Inhaltsverzeichnis unten oder oben könnt ihr zudem zu kleineren Unterpunkten springen.

Neben den kleinen Guides in diesem Artikel haben wir auch noch Anleitungen und Tipps in größeren Artikeln festgehalten. Diese erreicht ihr hierüber:

Der Artikel-Komplex wird nach und nach aufgefüllt, sobald es Informationen zu den einzelnen Funktionen aus erster Hand gibt. Außerdem werden wir fortwährend die einzelnen Unterpunkte aktualisieren, sollte sich in der Zwischenzeit etwas an ihnen ändern. Wir sind also genauso emsig beim Bau wie Mario oben im Bild!