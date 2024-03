'Die Switch 2-Hardware ist schon seit 2022 fertig' - Nvidia-Insider verrät angebliche Details über die Konsole

Zur Switch 2 gibt es neue Insider-Infos.

Einen kleinen Ausblick auf die Nintendo Switch 2 haben wir bereits vor einiger Zeit erhalten: In Entwicklerdokumenten und während eines großen Leaks beim Grafikkartenhersteller Nvidia sind Informationen an die Öffentlichkeit geraten, in denen unter anderem bisher nicht verbaute Prozessoren genannt wurden.

Da Nvidia mit Nintendo zusammenarbeitet, liegt eine Verbindung zur nächsten Handheld-Konsole nahe.

Ein bekannter Insider bekräftigt unter Berufung auf einen anonymen Nvidia-Mitarbeiter, dass die durchgesickerten Technik-Details real sind und die Hardware der Switch 2 vor fast zwei Jahren fertiggestellt wurde.

Switch 2-Hardware angeblich schon länger fertig

In einem kürzlich veröffentlichten Video spricht der Tech-Insider Moore's Law is Dead über die nächste Nintendo-Konsole. Dabei beruft er sich auf Nvidia-interne Quellen in Form von zwei Mitarbeiter*innen.

Eine davon schrieb ihm, dass sie nichts mehr mit der Switch 2 zu tun habe, da der SoC des Handhelds bereits seit Ende 2022 finalisiert ist.

Was ist ein System-on-a-Chip, kurz SoC? Ein SoC vereint gleich mehrere systemrelevante Komponenten in einem großen Chip. Darunter etwa das Speicher-Interface, Ein- und Ausgabe-Funktionen sowie den Grafik- und Hauptprozessor. Aufgrund ihrer niedrigen Energieaufnahme sind System-on-a-Chips insbesondere bei Mobilgeräten beliebt.

Das bedeutet eine Finalisierung des Prozessors:

Stimmen die Aussagen, hat Nvidia vor über einem Jahr die Arbeiten am Switch 2-SoC abgeschlossen und damit Nintendo die völlige Kontrolle über die Hardware gegeben.

Unklar ist jedoch, ob der Mario- und Zelda-Publisher seinerseits bereits die Arbeiten an der Plattform beendet hat oder noch an Bedienung, Sensoren, Display und Co. schraubt.

Gerüchte besagen aktuell zumindest, dass Nintendo eher Software-seitig auf den richtigen Moment für eine Ankündigung wartet, die Konsole könnte also in der Tat schon fertiggestellt sein:

Nintendo Switch 2: Der Release wurde wohl aus einem richtig guten Grund auf 2025 verschoben von Chris Werian

Diese Hardware soll in der Nintendo Switch 2 stecken

Die Quelle im Moore's Law is Dead-Video erwähnt zusätzlich, dass den Mitarbeiter*innen bei Nvidia ein Beitrag der Technik-Experten von Digital Foundry nicht entgangen ist. Darin wird der T239-Prozessor unter die Lupe genommen, der immer wieder mit der Switch 2 in Verbindung gebracht wird.

Sämtliche Informationen dazu sollen tatsächlich der Wahrheit entsprechen und die lesen sich laut mehrerer Leaks ziemlich spannend:

8 ARM A78C-CPU-Kerne mit bis zu 3 GHz

Nvidia Ampere-GPU mit 1536 Shader-Recheneinheiten und Ray-Tracing-Support

8 bis 16 Gigabyte LPDDR5-RAM

102 Gigabyte pro Sekunde Speicherbandbreite

dedizierter Block für Videowiedergabe

ein spezieller Dekompressionsblock, der für extrem schnelle Ladezeiten sorgen soll

Außerdem geht Moore's Law is Dead auf den Fertigungsprozess des "Orin" getauften SoC ein und es soll sich wohl um eine 8 Nanometer-Produktion von Samsung handeln.

Die daraus resultierenden Chips wären zwar recht groß und die Ausbeute pro Silizium-Wafer dadurch niedrig, da 8 Nanometer-Fertigungen von anderen Technikfirmen aber bereits aufgegeben wurden, wären Kapazitäten für eine hohe Verfügbarkeit der Switch 2 frei.

Prozessoren werden auf Siliziumscheiben, sogenannte 'Wafer', gedruckt. Je kleiner der Chip, desto mehr passen davon auf die genormten Scheiben.

Unterschätzt die Nintendo Switch 2 auf keinen Fall! Auch wenn Nvidias Orin-SoC ein wenig älter ist und die Ampere-Grafikarchitektur in diesem Jahr ihren vierten Geburtstag feiert – die Switch 2 wäre damit ungefähr auf einem Level mit dem beliebten Steam Deck beziehungsweise nah an der PS4.

Digital Foundry hat sich vor einer Weile eine vergleichbare Nvidia-Grafikkarte geschnappt und auf niedriges Mobile-Niveau heruntergetaktet, um einen Switch 2-Prozessor zu simulieren.

Die Ergebnisse sprechen dennoch eine klare Sprache, Cyberpunk 2077 und Control laufen trotz Ray-Tracing beispielsweise in soliden 30 fps:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Zudem können Entwickler*innen bei Nvidia-Chips auf den KI-gestützten Skalierungsalgorithmus DLSS (Deep Learning Super Sampling) zurückgreifen und so 1080p oder noch höhere Auflösungen aus den Spielen herausholen. Mario und Co. könnten auf 4K-Fernsehern also viel schärfer aussehen.

Mehr zu DLSS bei GameStar: Was ist DLSS von Nvidia und was bringt es in Spielen? von Alexander Pensler

Wie glaubwürdig ist Moore's Law is Dead?

Moore's Law is Dead ist vor allem in der PC-Szene ein bekannter Leaker, seine Treffer-Rate ist aber eher durchschnittlich. Fans haben beispielsweise Statistiken über seine AMD- und Intel-Leaks erstellt, dabei stellte sich heraus, dass sich seine Behauptungen nur zu 50 bis 66 Prozent bewahrheitet haben.

Sichere Leaker liegen eher bei 80 bis 95 Prozent.

Da der Youtuber sich auch schon mit einigen PlayStation-Leaks in die Nesseln gesetzt hat, mahnen wir daher zu einer gesunden Portion Skepsis. Auch, wenn sich seine neuesten Infos mit denen anderer Gerüchte decken und sie scheinbar von einer Nvidia-internen Quelle stammen.

So steht es derzeit um die Nintendo Switch 2

Nintendo hat zwar schon zwei Direct-Showcases in diesem Jahr abgehalten, aber in keiner davon wurde die nächste Handheld-Konsole erwähnt oder auch nur angedeutet. Auf inoffiziellen Wegen sind aber schon Informationen durchgesickert, die wir hier zusammengetragen haben:

Was davon stimmt, lässt sich aber nur schwer sagen, bis sich Nintendo selbst öffnet und die vermutliche Hybrid-Konsole ankündigt. Vielleicht ja noch in diesem Jahr, denn laut überschneidender Berichte könnte das wahrscheinlich portable System im ersten Quartal 2025 erscheinen.

Habt ihr die Befürchtung, dass Nintendo in Sachen Performance wieder der Konkurrenz hinterherhinken könnte?