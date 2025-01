Nintendo Switch 2 - Fast 7000 Fans freuen sich, weil Nintendo ein kleines aber feines Design-Detail ändert

Wenn wir die Nintendo Switch 2 unter die Lupe nehmen, sehen wir eine sehr positive Veränderung im Vergleich.

Den allermeisten Nintendo-Fans dürfte diese eine Sache bei der Enthüllung der Nintendo Switch 2 wahrscheinlich gar nicht aufgefallen sein. Aber diejenigen, die die Veränderung bemerkt haben, freuen sich sehr darüber. Falls ihr überhaupt nicht wisst, wovon hier die Rede ist, können wir euren Tag vielleicht mit folgender Nachricht versüßen: Der kleine Abstand, der an der Switch oben zwischen Joy-Cons und Konsole selbst immer zu finden war, gehört mit der Nintendo Switch 2 der Vergangenheit an.

Die Nintendo Switch 2 macht viele Fans mit einem kleinen Detail jetzt schon glücklich

Darum geht's: Bei der Nintendo Switch wurden die Joy-Cons seitlich auf eine Art Schiene an die Konsole herangeschoben. Bei der Nintendo Switch 2 können sie hingegen einfach so an das Mittelteil herangeklappt werden, offenbar mithilfe von Magneten. Diese Änderung scheint auch für ein kleines, verbessertes Design-Detail zu sorgen.

Bei der Switch 2 fehlt endlich diese kleine Lücke: Womöglich ist sie euch nie aufgefallen, aber falls doch, hat sie euch wahrscheinlich gestört. Oben links und rechts an der Switch sind zwei kleine Lücken, die dort klaffen und vielen Fans ein Dorn im Auge waren. So schließt die Kante der Konsole nie richtig ab.

Bei der Nintendo Switch 2 sieht das jetzt zum Glück ganz anders aus, wie einigen aufmerksamen Fans aufgefallen ist. Hier seht ihr den Unterschied sehr gut verdeutlicht:

Fans freuen sich extrem darüber: Der Reddit-Post sorgt bei vielen Nintendo-Fans für Begeisterung. Knapp 7.000 Likes beziehungsweise Upvotes hat der Beitrag bereits versammeln können, die von Hunderten Kommentaren begleitet werden. Darunter befinden sich auch viele Leute, denen die Lücken nie aufgefallen sind, die sich jetzt aber von ihnen gestört fühlen und sich freuen, dass sie bei der Switch 2 fehlen. So schreibt ein User:

"Es hat mich einfach so sehr genervt, weil es die Konsole von den Joy-Cons getrennt hat, während es jetzt so viel nahtloser aussieht."

Wann kommt die Nintendo Switch 2? Das steht offiziell noch nicht fest. Nintendo hat nur das Jahr 2025 als groben Release-Zeitraum bekannt gegeben. Aber die meisten Leaker gehen davon aus, dass die Konsole Ende Mai oder im Juni erscheint. Das würde auch zu der Hands-On-Tour passen, bei der das Gerät ausprobiert werden kann – und die genau dann endet.

Wie findet ihr die Änderung und sind euch die Lücken bisher überhaupt aufgefallen?