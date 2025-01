Nintendo Switch 2: Händler leakt angeblich 6 große Releases für 2025, von denen 3 noch gar nicht angekündigt sind

Welche Spiele kommen auf die Switch 2? Laut einem neuen Leak sind einige Hochkaräter dabei.

Die Nintendo Switch 2 wirft ihre Schatten voraus und erscheint noch dieses Jahr. Nur über die Spiele wissen wir bisher noch recht wenig. Wobei natürlich klar sein sollte, dass einige bereits angekündigte Titel wie das nächste Pokémon oder Metroid Prime 4 für die neue Konsole kommen. Womöglich hat ein Händler jetzt aber aus Versehen noch drei weitere Spiele für die Nintendo Switch 2 geleakt, die noch 2025 erscheinen könnten.

Nintendo bringt 2025 vielleicht sogar sechs große Switch 2-Releases auf den Markt

Darum geht's: Der Händler Newegg verkauft unter anderem auch Gutscheine für den Nintendo eShop. Darunter wurde aufgelistet, für welche Spiele diese Gutscheine dann zum Beispiel eingesetzt werden könnten, die noch in diesem Jahr erscheinen sollen. Da lohnt es sich, genauer hinzusehen.

Insgesamt 6 große Releases? Laut Newegg (via Twitter) waren die Spiele, die 2025 erscheinen sollen, nämlich insgesamt sechs echt dicke Brocken. Zwei davon waren allerdings noch überhaupt nicht offiziell angekündigt und wurden mittlerweile auch wieder aus der Beschreibung entfernt.

Jetzt stehen dort nur noch die ersten drei:

Bis vor Kurzem konnten aber auch noch die folgenden, offiziell allerdings noch unangekündigten Titel gefunden werden:

Ein neues Mario Kart

Ein neues 3D-Mario

Legend of Zelda-Remake/-Remaster

Wie realistisch ist das? Die Chancen stehen nicht schlecht, dass drei derartige Titel für die Nintendo Switch 2 erscheinen. Das nächste Mario Kart dürfte auf jeden Fall kommen und wird wohl auch zum Launch der Konsole erhältlich sein, immerhin wurde es bereits im ersten Trailer gezeigt. Obwohl es immer noch keine offizielle Ankündigung gibt und mit viel Pech auch einfach nur eine Erweiterung des letzten Ablegers sein könnte.

Bei einem neuen 3D-Mario und dem Zelda-Remaster wären wir deutlich vorsichtiger. Es gibt zwar jede Menge Leaks und Gerüchte, die zum Beispiel davon ausgehen, dass ein neues, großes (Open World-)Mario zum Weihnachtsgeschäft erscheinen könnte, aber eben noch gar keine Hinweise aus offizieller Quelle darauf.

Womöglich haben wir es hier schlicht mit Platzhaltern zu tun oder einer übereifrigen Newegg-Mitarbeiter*in, der oder die seine Wünsche artikuliert hat. Ihr solltet euch also lieber nicht zu früh freuen, bis wir mehr wissen. Am 2. April soll es soweit sein, dann dürften bei der Nintendo Direct auch mehr Spiele für die Switch 2 enthüllt werden.

Welches Zelda könnte da kommen? Schon länger wird gemunkelt und gehofft, dass ein Remaster von Wind Waker und Twilight Princess erscheint, aber möglich wäre auch, dass Nintendo Zelda: Breath of the Wild als Remaster noch einmal neu für die Nintendo Switch 2 veröffentlicht. Immerhin soll so ein Titel bereits vor einiger Zeit hinter den Kulissen gezeigt worden sein. Wir sind gespannt.

Was denkt ihr: Wie realistisch sind die drei unangekündigten Titel und von welchem Zelda hättet ihr am liebsten ein Remake oder Remaster und warum?