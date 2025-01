Mario Kart 9: 24 Fahrer, neues Item + mehr - Das verraten die ersten 14 Sekunden des Fun-Racers

Mario Kart 9 war die große Überraschung der Switch 2-Ankündigung.

Während die Enthüllung der Switch 2 keine wirkliche große Überraschung mehr war – schließlich war bereits im Vorfeld fast alles geleakt worden – hielt der erste Trailer zur neuen Konsole trotzdem einen Paukenschlag bereit.

Denn das erste Spiel, das darin zu sehen war, war nichts geringeres als ein neuer Mario Kart-Teil! Ob es jetzt tatsächlich Mario Kart 9 oder anders heißt oder zum Launch der Switch oder erst später kommt, wurde noch nicht verraten. Fest steht aber: wir bekommen in nicht allzu ferner Zukunft ein neues Mario Kart!

Knapp 14 Sekunden lang war das Spiel im Trailer zu sehen und auch wenn das nicht allzu viel ist, gibt es bereits in dieser kurzen Zeit einige interessante Details zu entdecken.

Falls ihr nicht wisst, wovon wir reden: Hier könnt ihr euch die Szenen anschauen (ab ca. 01:41):

1. Es gibt (bis zu) 24 Fahrer auf der Strecke

Wer direkt bei den ersten Frames der Spielszenen genauer hinschaut, kann auf der Strecke insgesamt 24 Startmarkierungen entdecken. Damit dürfte feststehen, dass bei Mario Kart 9 bis zu 24 Fahrer*innen auf die Piste dürfen.

Klar zu sehen: Vor der Startlinie gibt es 24 Markierungen.

Damit verdoppelt der neue Teil mal eben die bislang maximale Fahreranzahl bei Mario Kart-Spielen – die liegt nämlich bei "nur" 12.

2. Die neue Strecke heißt Mario Bros. Circuit und ist deutlich breiter als Mario Kart 8-Kurse

Nur ein kleines Detail, das aber beweist, dass es sich bei der Strecke definitiv um einen neuen Kurs und keinen aus Mario Kart 8 Deluxe bekannten handelt. Denn einen "Mario Bros. Circuit" gab es dort nicht. Der Schriftzug ist unter dem Start/Ziel-Tor zu erkennen.

Ebenfalls auffällig: Die Piste ist deutlich breiter als der Großteil der Strecken in Mario Kart 8 Deluxe, auch die Beschleunigungspfeile sind wesentlich ausladender. Kein Wunder, schließlich sind ja auch bis zu 24 Fahrer*innen gleichzeitig unterwegs und brauchen dementsprechend Platz.

Einen Mario Bros. Circuit gab es bislang in der Mario Kart-Historie noch nicht.

Am Ende der Gameplay-Szenen ist zudem zu sehen, wie ausladend die Piste ist und dass der "Mario Bros. Circuit" offenbar mehrere Routen und deutlich mehr Abkürzungen erlaubt. Möglich, dass der Kursverlauf hier wie in Mario Kart Tour von Runde zu Runde wechselt. Manche spekulieren bereits, dass das ein Hinweis auf eine offene Spielwelt in irgendeiner Form hindeuten könnte – wir bezweifeln das allerdings.

Ach ja: Ist euch aufgefallen, dass die Felsen in der Ferne wie Pilze aussehen?

Ziemlich ausladend - könnte das ein Wink mit dem Zaunpfahl für die Dimensionen des restlichen Spiels sein?

3. Es gibt mindestens ein neues Item

Dass das neue Mario Kart einige neue Hilfsmittel auf den Strecken platzieren wird, mit denen man den Gegner*innen in die Suppe spucken kann, dürfte sicherlich keine Überraschung sein. Wohl aber, dass sich eines dieser Items im Trailer bereits erspähen lässt.

Es befindet sich vor dem Eingang des schnieken Yoshi Burger-Restaurants und ist nur schwer erkennbar. Es könnten Flammen sein oder aber ein Wundersamen, die ja Super Mario Bros. Wonder zu einem ganz besonderen Spiel machten. Was es tatsächlich ist, wird die Zukunft zeigen.

Aus diesem gelben Blob etwas abzuleiten ist schwer möglich, wird aber bereits versucht.

4. Donkey Kong hat ein angepasstes Design – ein Hinweis auf Skins?

Wer in den Spielszenen Donkey Kong erblickt hat, dürfte sich vermutlich wie wir gefragt haben: "Der sieht doch irgendwie anders aus?"

Und tatsächlich scheint Nintendo den Look des Affen für Mario Kart 9 anzupassen. Das "neue" Design erinnert an das aus dem Mario-Kinofilm aus dem Jahr 2023.

Das angepasste Donkey-Design in Mario Kart 9 (links) und Donkey Kong im Kinofilm (rechts).

Auf Social Media wird diese Änderung vielfach kritisiert und insgeheim gehofft, dass es sich nur um einen Skin für den berühmten Affen handelt. Komplett neue Outfits bzw. alternative Designs wären ein Novum für die Mario Kart-Serie, aber gerade deswegen auf jeden Fall denkbar.

Apropos neues Design: Auch Mario hat sich im Vergleich zu Mario Kart 8 Deluxe etwas verändert, sein Design erinnert an das aus Super Mario Bros. Wonder. Cooles Details zudem: Beim Sprung über eine kleine Bodenwelle verformt sich sein Kopf – und auch das Kart.

Ups! Offenbar haben die Fahrer*innen auch wieder eine ausgearbeitete Mimik.

5. Die Fahrzeuge werden deutlich detaillierter, variantenreicher und anpassbarer

Schon Mario Kart 8 Deluxe bot eine ganze Bandbreite von unterschiedlichen Vehikeln, die sich allerdings nur in wenigen Punkten (Reifen, Segel) anpassen ließen.

Das scheint bei Mario Kart 9 anders bzw. deutlich ausgefeilter zu werden, denn schon in den wenigen Sekunden Gameplay-Material lassen sich etwa an Mario Kart detaillierte Federungen und Benzintanks und bei Rosalinas Untersatz sogar Kufen wie bei einem Schneemobil entdecken.

Das sind doch Kufen und Ketten an Rosalinas Vehikel!

Manche interpretieren das bereits so, dass es im neuen Mario Kart möglicherweise deutlich mehr Wechsel zwischen On- und Offroad-Abschnitten geben könnte.

Darüber hinaus lassen sich noch etliche weitere Kleinigkeiten in dem Material entdecken, darunter etwa, dass die Kamera-Toads von Mario Kart TV wieder mit an Bord sind oder es auf manchen Strecken wieder Zivilverkehr bzw. herumfahrende Autos/Hindernisse geben wird.

Alles weitere, was wir bislang schon zu Mario Kart 9 wissen, verraten wir euch in unserer Übersicht:

Anfang April wird Nintendo in einer neuen Direct-Ausgabe die Switch 2 ausführlicher vorstellen. Sehr gut möglich, dass wir dann auch mehr zum neuen Mario Kart erfahren – etwa den konkreten Titel und das Release-Datum.

Welche Details habt ihr noch im Mario Kart 9-Material entdeckt?