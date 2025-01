Nintendo Switch 2 wurde womöglich direkt vom Fließband geklaut und befindet sich angeblich schon auf dem Schwarzmarkt, sagt bekannter Leaker

Die Nintendo Switch 2 könnte diese Woche endlich angekündigt werden und bereits im März erscheinen.

Die Nintendo Switch 2 scheint das am schlechtesten gehütete Geheimnis der Videospiel-Branche zu sein. Beinahe jeden Tag kommen neue Leaks ans Tageslicht und womöglich wissen wir schon fast alles, was es über die neue Nintendo-Konsole zu wissen gibt.



Das könnte sich dadurch erklären lassen, dass die ersten Exemplare eventuell längst im Umlauf sind. Angeblich wurden auf dem chinesischen Schwarzmarkt nämlich schon Nintendo Switch 2-Konsolen verkauft.

Kein Wunder, dass andauernd neue Leaks alles zur Switch 2 verraten: Sie wurde angeblich schon illegal verkauft

Darum geht's: Nintendo arbeitet bereits seit Jahren an einem Nachfolger zur überaus erfolgreichen Switch. Die Nintendo Switch 2 soll noch bis zum Ende des laufenden Finanzjahrs enthüllt werden, also bis April. Das ist dann aber auch schon die einzige, wirklich offizielle Information, die es bisher zur neuen Nintendo-Konsole gibt.

Schon längst im Umlauf? Laut dem allerneuesten Leak beruhen die ganzen anderen Leaks und die vielen inoffiziellen Infos zur Nintendo Switch 2 schlicht darauf, dass die Konsole schon längst in freier Wildbahn anzutreffen sein soll. Angeblich wurde sie bereits auf dem chinesischen Schwarzmarkt ver- und gekauft. Irgendwer hat das gute Stück also wohl schon zuhause, wobei natürlich unklar ist, um wie viele Exemplare es dabei gehen soll.

Wie kann das sein? Nintendo selbst steckt natürlich mit Sicherheit nicht dahinter, falls es überhaupt stimmen sollte. Wir können nur mutmaßen, dass irgendwer die fertigen Konsolen gestohlen haben muss, möglicherweise direkt vom Fertigungs-Band beim Hardware-Hersteller. Es handelt sich also in jedem Fall um illegal in Umlauf gebrachte Exemplare der Switch 2.

Woher stammt die Behauptung? Es lässt sich aktuell nicht mit Sicherheit sagen, ob dieser neue Leak wirklich stimmt. Ihr solltet ihn also mit der gebotenen Vorsicht genießen. Aber immerhin kommt er aus einer Quelle, die in der Vergangenheit schon mehrfach richtig gelegen hat: Der Leak geht auf den Apple-Insider Kang zurück.

Der Apple-Leaker Kang hat auf einen IGN-Post bei Weibo reagiert, in dem es eigentlich darum ging, dass der Hardware-Hersteller Genki offenbar von Nintendos Rechtsabteilung kontaktiert worden sein soll. Genki hatte ein Dummy-Modell der Nintendo Switch 2 erstellt und präsentiert. Auf der CES 2025 soll der Genki-Chef sogar behauptet haben, tatsächlich eine echte Switch 2 auf dem Schwarzmarkt gekauft zu haben. Später ruderte er aber wieder zurück.

Was haltet ihr davon? Könnt ihr euch vorstellen, dass irgendwer die Nintendo Switch 2 geklaut und anschließend verkauft hat?