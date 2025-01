Neue Knöpfe, Magnete und mehr: 7 Hardware-Details, die wir schon jetzt über die Switch 2 wissen

Mario weiß wahrscheinlich einiges über die Nintendo Switch 2 – der grinst auch so verwegen.

Kaum ein Tag vergeht ohne Leak zur Switch 2 – sollte Nintendos Nachfolgekonsole denn tatsächlich so heißen, wie von mehreren Insidern angenommen. Es gibt mittlerweile etliche sich überscheidende Berichte zu den Hardware-Features, die im Handheld selbst oder den Joy-Cons verbaut sind. Die wichtigsten haben wir euch hier zusammengefasst.

#1 – Das Display wird schön groß

In mehreren Leaks war zu sehen, dass Nintendo auf ein 8 Zoll-Display setzt, das wäre dann sogar noch größer bei vielen PC-Handhelds, etwa dem Steam Deck. Wir haben auch schon in 8 Zoll auf einem PlayStation Portal gezockt und können sagen: Jop, das macht sich mal richtig bemerkbar!

Mobil mit solch einer Bildschirmgröße zu zocken hat was!

Gleichzeitig soll die Switch 2 aber auch ziemlich schlank sein und könnte somit ein Stückchen leichter ausfallen als die Konkurrenz. Allerdings kommt wohl kein OLED-Display zum Einsatz, sondern nur ein LCD-Bildschirm, die Farbintensität der OLED-Switch wird der kommende Nintendo-Handheld also wahrscheinlich nicht erreichen.

#2 – Die Joy-Cons werden magnetisch

In einem Trailer von einem Zubehörhersteller ist zu sehen, dass jeweils eine Zusatztaste neben den Joy-Con-Triggern genutzt werden kann, um die Controller vom Bildschirm zu entfernen. Die Tasten funktionieren offenbar über einen Magnetmechanismus, der leichtgängiger als die Mini-Tasten an der Rückseite des Originals sind.

Grundsätzlich scheint es aber weiterhin eine mechanischen Einrastfunktion zu geben, die Joy-Cons werden also nicht rein magnetisch an der Nintendo Switch 2 gehalten.

Allerdings hat Genki (die Firma hinter dem Trailer) widersprüchliche Aussagen zur Basis des Trailers genannt: Ein Sprecher sagte zuerst, dass das Unternehmen bereits eine echte Switch 2 besitzt, kurze Zeit später wurde dies wieder dementiert. Da zuvor aber viele Leaks eine magnetische Joy-Con-Halterung genannt haben, ist es immer noch sehr wahrscheinlich, dass sie den Weg in die fertige Konsole findet.

#3 – Es gibt eine neue Taste

Mehrere Zubehörhersteller haben nach eigenen Angaben auf Basis von offiziellen Design-Dokumenten der Nintendo Switch 2 ein paar Dummys erstellt, die das Gehäuse und Bedienelemente von außen zeigen.

Auffällig ist bei ihren Berichten eine zusätzliche Taste neben dem Home-Knopf, der übereinstimmend von Leakern und den (nicht lizenzierten) Zubehörstellern "C-Button" genannt wird. Was damit gesteuert wird, ist nicht klar, damit könnte aber beispielsweise ein eingebautes Mikrofon ein- und ausgeschaltet werden.

Das soll laut mehrerer Hardware-Leaks nämlich im Display verbaut sein, um beispielsweise in Online-Spielen kommunizieren zu können – ganz wie beim DualSense-Controller von Sony.

Der DualSense-Controller der PS5 hat auch eine Zusatztaste, um das eingebaute Mikrofon stummzuschalten, bei der Switch 2 könnte das ähnlich sein.

#4 – In den Joy-Cons steckt ein Laser

Neben dem Magnet-Leak des Herstellers Genki gibt es im Trailer des Zubehörherstellers und auf Fotos des anscheinend fertigen Zubehörs noch ein weiteres Detail zu erspähen: Eine kleine Aussparung in den Joy-Cons. Diese verbirgt womöglich eine Linse, hinter der sich ein optischer Sensor befinden könnte.

Entsprechende Gerüchte gab es auch schon vor längerer Zeit, damals in Verbindung mit Infrarot-Technik. Was damit möglich wäre? Schwer zu sagen. Wie beim Lenovo Legion Go könnte damit so etwas wie eine Maussteuerung ermöglicht werden:

Andererseits könnte sich Nintendo einen anderen Verwendungszweck auf derselben technischen Basis überlegt haben. Immerhin sind die Sensoren offenbar auch an der Innenseite der Joy-Cons verbaut, also genau dort, wo normalerweise die Joy-Con-Schlaufen angebracht werden.

Zudem gibt es auch noch ein paar Dummys, bei denen ein schwarzes Feld an der Unterseite des rechten Joy-Con zu erkennen ist, auch dort könnte sich der optische Sensor befinden. Gänzliche Klarheit, wo die Sensorik angebracht ist, herrscht offenbar noch nicht.

#5 – An der Switch 2 kann sogar beim Laden gut gezockt werden

Gänzlich einig sind sich alle Leaks im Hinblick auf die Implementierung von zwei USB-C-Ports. Einen an der Unterseite für die Übertragung im TV-Modus und ein weiterer zum Laden an der Oberseite, ganz wie bei anderen Handhelds.

Abends auf der Couch rumlümmeln und entspannt weiterzocken, obwohl der Akku leer ist, macht schon Laune. Der Anschluss oben ist dafür deutlich komfortabler. (Bild: ASUS ROG Ally)

Das ist deshalb so praktisch, da ihr nicht mehr das USB-Kabel unten an der Switch knickt, wenn ihr während des Ladevorgangs weiterzocken wollt.

#6 – Die Switch 2 wird richtig zackig laden

Kürzlich ist ein Bild aufgetaucht, das angeblich die Docking Station der Nintendo Switch 2 zeigt und darauf ist eine über doppelt so hohe Ausgangsleistung zum Laden des Handhelds erkennbar. Daraus lässt sich eine deutlich flottere Ladezeit des Akkus ableiten.

Aber das überrascht herzlich wenig, denn die Nintendo Switch wurde mit einem ziemlich langsam ladenden Akku ausgestattet, der selbst an einem schnellen Drittherstellernetzteil über drei Stunden für eine volle Ladung benötigt. Daran musste sich einfach etwas ändern!

56:00 Konsolen 2025: Wird die Switch 2 die letzte erfolgreiche Konsole?

#7 – Die Switch 2 liefert deutlich mehr Leistung

Zuvor gab es Leaks von vermeintlichen Hardware-Specs, die sich mit der Veröffentlichung eines Fotos einer vermeintlichen Switch 2-Platine bestätigt haben. Die Nachfolgekonsole der Switch erhält demnach einen Nvidia-Prozessor mit Ampere-Architektur.

Zur Einordnung: Ampere machte einen gewaltigen Schwung bei der Spieleleistung und steckte in den Grafikkarten der RTX 3080-Reihe. Die brachte richtig viel Performance für Echtzeitspiegelungen und -Schatten auf Ray-Tracing-Basis und unterstützte DLSS.

Mit Letzterem können niedrig aufgelöste Titel mit deutlich mehr Schärfe ausgegeben werden. Die Switch 2 könnte mit DLSS zum Beispiel Spiele auf 4K bringen und ihnen somit einen ordentlichen Auflösungs-Boost verpassen.

Es gibt noch jede Menge, das wir nicht wissen

Zwar haben wir bereits eine gute Vorstellung, wie die Nintendo Switch 2 und die Joy-Cons aussehen, im Normalfall schauen wir uns Handhelds und Konsolen aber ja nicht nur an. Welche Funktionen hinter den einzelnen Tasten und Bedienelementen stecken, ist nach wie vor mysteriös und das Geheimnis darum dürfte erst mit den ersten Hands-On-Previews gelüftet werden.

Das wichtigste werden aber natürlich die Spiele! Die geben der Hardware letztendlich ihren Sinn und es wird spannend zu sehen, was sich Nintendo überlegt hat.

Welches Hardware-Detail findet ihr bisher am interessantesten?