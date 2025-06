Zu heiß für Nintendo Switch 2: Ab diesen Temperaturen solltet ihr nicht mehr draußen zocken

Sowohl bei Hitze als auch Kälte solltet ihr mit der Nintendo Switch 2 vorsichtig sein.

Hitzewellen im Sommer setzen nicht nur vielen von uns zu, auch technische Geräte haben damit zu kämpfen. Besonders bei der Nintendo Switch 2 ist das aktuell wieder relevant, immerhin wird sie als Handheld auch viel mit nach draußen genommen. Nintendo selbst gibt dabei vor, welchen Temperaturen wir sie maximal aussetzen sollten.

So heiß oder kalt darf es für die Nintendo Switch 2 maximal werden

Anders als wir lässt sich die Nintendo Switch 2 nicht mal eben mit einem Sprung ins kalte Nass abkühlen. Deshalb will eine Nutzung bei heißen Temperaturen gut überlegt sein. Immerhin überhitzt die Hybrid-Konsole dann potenziell schneller.



Schon während der Hitzewelle im Sommer 2022 hatte Nintendo davor gewarnt, die originale Switch bei zu heißen Temperaturen draußen zu benutzen. Laut der japanischen Support-Seite zur Switch 2 gelten diese Richtwerte auch für die Nachfolge-Konsole:

Innerhalb dieser Temperaturen solltet ihr die Nintendo Switch 2 benutzen: zwischen 5 und 35 Grad Celsius

Nicht nur zu heiße Temperaturen können also der Hybridkonsole schaden, auch wenn es zu kalt wird, kann das die Funktion der Switch 2 beeinträchtigen. Dabei müsst ihr euch in der Regel allerdings keine Sorgen machen, dass sie direkt kaputt geht.

Wie Nintendo an anderer Stelle schreibt (via Polygon), besitzt die Switch 2 eine automatische Ruhemodus-Funktion, die sich auch einschaltet, wenn die Konsole droht, zu heiß zu werden. Im schlimmsten Falle könnt ihr dann also einfach für eine Weile nicht zocken, während sie runterkühlt.

So haltet ihr die Switch 2 kühl

Trotzdem ist es natürlich immer empfehlenswert, die Nintendo Switch 2 wie auch andere technische Geräte bei der Nutzung möglichst kühl zu halten. Schließlich belastet Hitze auch die Komponenten, was sich auf die Lebensdauer auswirkt. Wollt ihr bei warmen Temperaturen doch draußen zocken, sucht euch vor allem ein schattiges Plätzchen mit guter Luftzirkulation.

Allgemein solltet ihr darauf achten, die Switch und andere Konsolen an möglichst kühlen Orten zu lagern. Stellt außerdem sicher, dass die Lüftungsschlitze nicht blockiert sind und es genug freie Fläche drumherum gibt, dass die Luft zirkulieren kann. Zuletzt solltet ihr eure Switch natürlich selbstverständlich stets von extremen Temperaturen wie der Hitze eines Herdes oder einem kalten Gefrierfach fernhalten.

