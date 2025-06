Nintendo Switch 2: YouTube App funktioniert nicht - jetzt meldet sich auch YouTube selbst zu Wort und verspricht "bald"

Aktuell könnt ihr YouTube auf der Nintendo Switch 2 nicht problemlos schauen.

Update 08. Juni: Jetzt hat sich auch YouTube selbst zu Wort gemeldet und bestätigt, dass man zusammen mit Nintendo daran arbeite, die App auf der Switch 2 verfügbar zu machen. Wann es soweit sein wird, wissen wir aber noch nicht. Bislang heißt es nur "bald".

Orighinalmeldung: Die Nintendo Switch 2 ist eigentlich die perfekte Konsole, um gemütlich abends vor dem Schlafen gehen noch ein paar YouTube-Videos im Bett zu schauen. Beim Vorgänger war das schließlich auch möglich, auf der Switch 2 gibt es allerdings Probleme. Die sollten aber nicht von Dauer sein.

YouTube-App kann auf Switch 2 nicht gestartet werden - das steckt dahinter

Aktuell könnt ihr die YouTube-App problemlos wie schon beim Vorgänger im Nintendo eShop downloaden. Wenn ihr sie allerdings starten wollt, folgt das Ärgernis: Hier bekommt ihr nämlich nur die Meldung "Die Software konnte nicht gestartet werden."

0:40 Nintendo Switch 2 Unboxing - Wir zeigen euch, was wirklich im Karton drin steckt

Tatsächlich gibt es für dieses Problem aktuell noch keine Lösung. Auf der offiziellen Nintendo-Support-Seite zur App steht lediglich, dass die Nintendo Switch YouTube-App nicht mit der Nintendo Switch 2 kompatibel ist. Das ist umso verwirrender, da an anderer Stelle auf der Seite angegeben ist, dass sich beispielsweise 360-Grad-Videos auf der Switch 2 schauen lassen.

An einer Lösung wird wohl gearbeitet

Hierbei dürfte es sich aber vermutlich nicht um eine dauerhafte Inkompatibilität handeln. Auf Nintendos Infomationsseite zur Kompatibilität von Spielen und Apps wird die YouTube-App nämlich nicht bei der Software aufgeführt, die nicht auf der Switch 2 verfügbar ist, anders als etwa Crunchyroll.

Stattdessen findet sie sich in der Liste mit Titeln, die derzeit noch Probleme mit der Kompatibilität haben. Laut Nintendo werden diese Probleme untersucht, es wird also in jedem Falle an einer Lösung gearbeitet. Einige der Spiele, die im April noch auf dieser Liste standen, wurden etwa inzwischen mit einem Update gefixt.

Interessanterweise fand sich die YouTube-App nicht in der ursprünglich veröffentlichen Liste mit inkompatiblen Spielen, das Problem wurde augenscheinlich also erst kurz vor Release der Switch 2 entdeckt.

Es bleibt also die Hoffnung, dass die Probleme mit der Video-Streaming-Plattform auf der Nintendo Switch 2 in naher Zukunft behoben werden können. Abzuwarten bleibt, ob wir ein Update für die existierende App bekommen oder ob eine neue, native App für die Switch 2 erscheinen muss.

Fehlen euch noch Apps auf der Nintendeo Switch 2? Benutzt ihr sie überhaupt zum Streamen?