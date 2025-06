Mario Kart World auf Metacritic: Erste Test-Wertungen sind live und ein absoluter Traum!

Jippi, da freut sich nicht nur Toad. Die ersten Wertungen für Mario Kart World zeigen sich begeistert.

Vorab wurden keine Nintendo Switch 2-Konsolen und Review-Muster verschickt, wir selbst haben Nintendos neuestes Flaggschiff erst am Release-Tag erhalten. Meinungen zur Konsole selbst und unser Test zum Launch-Titel Mario Kart World folgen also erst in den nächsten Tage auf GamePro.de. Für den Funracer sind heute aber schon erste Wertungen auf Metacritic reingeflattert, die wir hier für euch aufbereiten.

Metacritic-Score für Mario Kart World

*Abgerufen am 06. Juni 2025 um 10:06 Uhr.

Hinweis: Der durchschnittliche Metascore wird sich bei vier Wertungen noch sicherlich noch ändern. Wir werden diesen Artikel entsprechend updaten, sobald mehr Wertungen online sind.

Zum Vergleich: Vorgänger Mario Kart 8: Deluxe rühmt sich mit einem Metascore von 92 Punkten (basierend auf 95 Kritiken), hat also nach wie vor die Nase vorn, wenn auch knapp. Aber wie gesagt: kann sich alles noch ändern!

37:48 Die Nintendo Switch 2 ist da und wir drehen unsere ersten 37 Minuten in Mario Kart World

Was wird gelobt? Nintenduo vergibt eine Testwertung von 92 und schreibt:

Mario Kart World ist purer Spaß: spannende Rennen, eine entspannte offene Welt, innovative Spielmechanik und ein tadelloser Multiplayer-Modus – obwohl es etwas enttäuschend ist, dass lokale Matches mit mehr als drei Spieler*innen auf 30 fps abfallen. Nintendo hat klassische und moderne Elemente perfekt ausbalanciert und ein umfassendes, fesselndes und zugängliches Erlebnis geschaffen, das sowohl Veteranen als auch Neulinge begeistern wird.

Destructoid gibt Mario Kart World eine 90. Hierzu heißt es:

Mario Kart World ist der neueste und möglicherweise beste Teil der langjährigen Arcade-Rennspielreihe und wird mit der Hardware der Nintendo Switch 2 und einem umfangreichen Roster an Fahrern, Strecken und endlosem Spaß aufs nächste Level gehoben.

Wie geht es bei uns bezüglich Switch 2 und Mario Kart World die Tage weiter? Wie bereits erwähnt, haben wir die Konsole erst zum Release erhalten und sind kräftig am Zocken. Was euch die nächsten Tage auf GamePro.de erwartet, erklären wir euch im oben verlinkten Artikel!

Was ist eure Meinung zu Mario Kart World bislang? Habt ihr schon soweit gespielt, dass ihr eine persönliche Wertung vergeben würdet? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!