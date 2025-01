Die Nintendo Switch 2 hat eine mysteriöse Taste und diese Funktionen könnte sie haben

So sieht der rechte Joy-Con der Nintendo Switch 2 aus.

Endlich konnten wir einen Blick auf die Nintendo Switch 2 werfen – also zumindest im Trailer. In drei kurzen Minütchen hat der japanische Spielegigant gezeigt, wie der Switch-Nachfolger aussieht und was er kann. Ganz grob jedenfalls, denn ein paar Details bleiben nach wie vor ein Mysterium. Zum Beispiel der geheimnisvolle Zusatzknopf unter der Home-Taste auf dem rechten Joy-Con.

Handelt es sich um die vermeintliche "C-Taste"?

Damit ihr auf dem aktuellen Stand seid: Nintendo hat in einem Video-Clip die Switch 2 vorgestellt und dabei auch die neuen Joy-Con-Controller in den Fokus gerückt. Sie werden an das Gehäuse gesteckt statt geschoben und wohl auch noch magnetisch festgehalten.

Hier könnt ihr euch den Ankündigungs-Trailer noch einmal anschauen:

2:22 Nintendo enthüllt endlich die Switch 2 mit einem Trailer und zeigt die Konsole mit erstem Spiel

Bei Sekunde 45 könnt ihr ihn dann auch erkennen: einen mysteriösen schwarzen Knopf unter der Home-Taste. Er ist nicht beschriftet, es ist darauf auch kein Symbol zu erkennen und seine Funktion wird nicht demonstriert.

Ziemlich merkwürdig: die Taste ist im Trailer nicht beschriftet.

Zuvor machten Gerüchte die Runde, dass die Nintendo Switch 2 diese zusätzliche Taste haben, diese aber eigentlich auch beschriftet sein sollte. Nämlich mit einem "C", wie bei früheren Nintendo-Gamepads.

Dass der Konsolenhersteller ein Geheimnis aus der Taste macht, dürfte mit voller Absicht sein. Am zweiten April soll es nämlich noch eine längere Nintendo Direct geben, auf der dann mehr zur Konsole und wahrscheinlich auch ihren Funktionen und Spielen gezeigt wird:

Welche Funktion könnte die Taste haben?

Leaker gehen unter anderem davon aus, dass das "C" für "Campus" stehen könnte, also einer neuen Art Video- und Sprachchat. Es wird jetzt schon seit längerer Zeit vermutet, dass die Nintendo Switch 2 oder die Docking Station ein Mikrofon und eine Kamera integriert hat, im Video konnten wir dafür aber keine Anhaltspunkte erkennen.

Auch könnte ein Mikrofon über die Taste stummgeschaltet werden, ganz wie beim DualSense-Controller der PS5. Oder eine Funktionsleiste aufrufen, wie bei Xbox und PlayStation auch. Offizielle Informationen gibt es jedoch nicht, wir müssen uns also wohl noch ein bisschen gedulden, bis wir sehen, was der Knopf dann tatsächlich steuert.

Was glaubt ihr macht der Zusatzknopf?