Nintendo Switch 2: Nacon enthüllt erstes Zubehör zur neuen Konsole - inklusive spannendem Mario-Kart-Lenkrad

Nacon hat Zubehör für die Nintendo Switch 2 vorgestellt.

Vor einer knappen Woche hat Nintendo endlich die seit langem erwartete Nintendo Switch 2 enthüllt. Die Konsole ist insgesamt etwas größer als die erste Switch und dürfte auch mehr Leistung liefern. Zudem erwartet Fans ein neues Mario Kart. Weitere Infos will Nintendo aber erst Anfang April verraten.

Der französische Publisher und Zubehör-Hersteller Nacon hat jetzt eine Reihe von Zubehörteilen vorgestellt, die für die Nintendo Switch 2 entworfen wurden und die zum Release der Konsole erscheinen sollen. Der Releasetermin wird dabei allerdings nicht verraten.

2:22 Nintendo enthüllt endlich die Switch 2 mit einem Trailer und zeigt die Konsole mit erstem Spiel

Nacon stellt Zubehör für die Nintendo Switch 2 vor

Eine offizielle Vorstellung des Zubehörs gibt es allerdings nicht. Nacon hat schlicht die Nintendo Switch 2 als neue Kategorie auf der Website eingeführt und eine Reihe von Produkten hinzugefügt. Aktuell gibt es allerdings immer wieder Probleme mit der Seite, sodass nicht die komplette Auswahl angezeigt wird.

Wie zu erwarten besteht das Portfolio wie auch schon bei der "normalen" Switch aus Tragetaschen, Schutzhüllen und Joy-Con-Grips. Letztere wurden überarbeitet und sollen einen größeren Komfort bieten, wenn nur ein Joy Con als Controller verwendet wird.

Auch an das neue Mario Kart hat Nacon gedacht und stellt zwei Arten von Lenkrädern vor. Die Joy-Con-Lenkräder sind schon bekannt. Sie kommen erneut im Zweierpack und können je einen Joy Con aufnehmen.

Das beliebte Lenkrad-Design gab es so ähnlich auch schon bei der Wii.

Spannender ist da das faltbare Lenkrad, in das beide Joy Con eingelegt werden können. Das Ganze wird dann offenbar mit Saugnäpfen am Tisch befestigt und dürfte so auch für andere, weniger arcadige Rennspiele interessant sein. Wie gut das dann letztlich funktioniert, bleibt allerdings abzuwarten.

Das neue Lenkrad könnte einen günstigen Einstieg ins Sim-Racing ermöglichen.

Das komplette Sortiment soll zum Start der Konsole im Handel erhältlich sein. Wann das der Fall ist, verrät Nacon freilich nicht. Bis Anfang April müssen wir uns also auf jeden Fall noch in Geduld üben. Dann könnte Nintendo den Releasetermin im Rahmen einer Nintendo Direct bekannt geben.

Was sagt ihr zu dem neuen Lenkrad? Genial oder unnötige Spielerei?