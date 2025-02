Nintendo sagt selbst: Die Switch 2 wird wahrscheinlich teurer als die erste Switch, soll aber "bezahlbar" bleiben

Für die Switch 2 müsst ihr wahrscheinlich tief in die Tasche greifen.

Der Preis der Switch 2 ist auch zwei Wochen nach der Ankündigung ein Mysterium. Nintendo selbst hat sich zu diesem Thema bisher auch noch nicht geäußert, hat jetzt aber gewissermaßen das Schweigen gebrochen.

Nintendo spekuliert mit höheren Kosten und Preisen

Für Nintendo ist am 31. Januar das dritte Quartal des aktuellen Finanzjahres zu Ende gegangen, in einem umfangreichen Bericht verkündete der Konsolenhersteller stolz, dass mittlerweile mehr als 150 Millionen Switch-Konsolen über die Ladentheke gingen.

Dennoch verzeichnete Nintendo einen starken Rückgang bei den Absatzzahlen des Handhelds, aber die Nintendo Switch 2 steht ja schon in den Startlöchern.

2:22 Nintendo enthüllt endlich die Switch 2 mit einem Trailer und zeigt die Konsole mit erstem Spiel

Vor allem der Preis der Konsole scheint Investoren zu interessieren, weshalb Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa danach gefragt wurde. Er hielt sich vorerst bedeckt, es gäbe derzeit keine Ankündigung zu machen. Allerdings gestand er sich ein, dass sich die wirtschaftliche Situation massiv verändert habe.

Laut Furukawa müsse Nintendo die hohe Inflation des Yen in Japan berücksichtigen, genau wie sich stark verändernde Wechselkurse. Diese werden von einer Vielzahl ökonomischer Faktoren beeinflusst, etwa Zinssätzen, Finanzspekulationen oder Gesetzgebungen.

Zur Erinnerung: Die Nintendo Switch erschien 2017, also weit vor der Corona-Pandemie und einer Vielzahl geopolitischer Ereignisse wie dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Dadurch haben sich Handelsbedingungen zum Teil stark verschoben.

Für Nintendo sei dennoch ein "bezahlbarer" Preis wichtig

Zwar scheint ein höherer Startpreis bei der Switch 2 so gut wie unausweichlich zu sein, Furukawa habe aber nicht vergessen, dass die Nintendo-Kundschaft einen "erschwinglichen Preis erwartet" (via VideoGamesChronicle).

Das ist immerhin ein positives Signal, wie positiv, das muss sich aber erst noch zeigen. Konsolen sind in den vergangenen Monaten immer teurer geworden, gut erkennbar beispielsweise an der PS5 Pro, die für saftige 800 Euro veröffentlicht wurde.

Bei der Switch 2 gibt es darüber hinaus gemischte Signale von Insidern, mehrere Leaks sprechen von mehr als 400 Euro für den neuen Hybrid-Handheld, manche gehen sogar noch höher:

Solch ein "Schnäppchen" wie bei der ersten Switch mit ihrem 330 Euro-Launch-Preis sollten wir also nicht mehr erwarten, wobei Nintendo in der Vergangenheit immer wieder für eine Überraschung gut war. Vielleicht kann der japanische Konsolenhersteller ja doch den Preis in "bezahlbare" Regionen drücken.

Am zweiten April um 15 Uhr wissen wir wahrscheinlich mehr, dann möchte Nintendo mehr zur Switch 2 verraten und das kommende Spiele-Lineup enthüllen.

Wie hoch darf der Preis für euch maximal ausfallen?