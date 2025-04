Nintendo Switch 2-Fans ziehen gemeinsam in die Schlacht gegen Scalper und melden haufenweise eBay-Angebote

Nintendo Switch 2-Scalper stehen in Deutschland sowieso auf verlorenem Posten, aber das ist nicht überall so.

Bei der Nintendo Switch 2 ist es in Deutschland zumindest nicht so akut, aber anderswo sorgen Scalper wieder für großen Unmut. Sie kaufen begehrte Konsolen auf und verkaufen sie in der Regel für sehr viel mehr Geld weiter. Aber einige Fans lassen das nicht auf sich sitzen und gehen im Netz gegen die Angebote der Fieslinge vor.

Nintendo Switch 2-Scalper im Fadenkreuz: Fans melden reihenweise überteuerte Angebote

Was ist das Problem? In Großbritannien und manchen anderen Ländern ist die Nintendo Switch 2 bereits nicht mehr gut zu bekommen. Das sorgt erneut dafür, dass manche Menschen aus dieser Lage Profit schlagen wollen. Sie kaufen mehr Konsolen, als sie brauchen, um sie für Mondpreise wieder zu verticken.

Aber nicht mit diesen Fans: Weil diese Praxis verständlicherweise sehr unbeliebt ist, gibt es immer mehr Gegenwehr. Die kann zum Beispiel darin bestehen, die eBay-Angebote der Wiederverkäufer*innen zu melden und so dafür zu sorgen, dass sie offline genommen werden.

Wie das dann aussieht, wenn es im großen Stil erfolgt, könnt ihr euch zum Beispiel hier in diesem oder einem weiteren Reddit-Post ansehen, der in den Kommentaren massiv gefeiert wird:

Die Leute in den Kommentaren freut's:

"Nicht alle Helden tragen Capes!"

Wie geht denn das? Ihr könnt bei eBay ein Angebot melden und dort dann als Begründung angeben, dass es gegen die "Grundsätze zum Einstellen von Artikeln" verstößt, und zwar aufgrund der "unangemessenen Bedingungen des Verkäufers". Es geht hier nämlich um die Lieferzeiten.

Offiziell sind überteuerte Resales bei eBay tatsächlich überhaupt kein Problem. Was aber nicht geht, ist so ein Angebot viel zu früh einzustellen. Bei Vorabverkäufen muss garantiert werden, dass die Artikel innerhalb von 40 Tagen geliefert werden können. Genau darauf könnt ihr hinweisen.

Dabei gilt es allerdings zu beachten, dass in den Geschäftsbedingungen von eBay normalerweise 40 Geschäfts-Tage gemeint sind, was das Zeitfenster noch einmal deutlich verlängert. Immerhin gibt es bis zum 5. Juni noch den ein oder anderen Sonn- und Feiertag.

Fans haben in der Vergangenheit bereits bei der PlayStation 5 30th Anniversary-Edition versucht, Scalper auf eBay zu melden.

Allerdings ohne Erfolg: Bei uns kam lediglich eine Antwort zurück, dass eBay keinerlei Probleme erkennen könnte – obwohl die Frist nicht eingehalten wurde. Was womöglich daran liegt, dass viele Meldungen nicht von Menschen, sondern offenbar von einer sogenannten KI überprüft werden.

Zum Glück kein großes Problem in Deutschland: Nintendo hat offenbar sehr viele Nintendo Switch 2-Konsolen produzieren lassen. Zumindest lässt sich die Konsole hierzulande bei diversen Händlern noch problemlos vorbestellen.

Bei Nintendo selbst gelten ganz besondere Regeln für diejenigen, die eine neue Konsole vorbestellen wollen. Ihr werdet beispielsweise anhand eurer in Spielen verbrachten Zeit ausgewählt. Offenbar handelt es sich dabei um einen recht erfolgreichen Versuch, Scalpern einen Riegel vorzuschieben.

Wie ist eure Erfahrung mit den Nintendo Switch 2-Vorbestellungen und Scalpern? Wie findet ihr die Melde-Aktion?