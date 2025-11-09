Switch-Angebote am Black Friday 2025: Switch 2-Konsolen, Spiele, Controller & mehr – Was werden die besten Deals?

Die ersten Black Friday Sales dürften bald beginnen. Wir erklären, auf welche Deals rund um die Switch und Switch 2 ihr achten solltet.

Es dauert nicht mehr lange bis zum Black Friday. Theoretisch findet dieser zwar erst am 28. November statt, die Sales der meisten Händler dürften aber schon viel früher beginnen. MediaMarkt beispielsweise hat im letzten Jahr die meisten Angebote schon über zwei Wochen früher gestartet, bei Amazon war es immerhin gut eine Woche. Sobald es in diesem Jahr bei Amazon losgeht, werdet ihr die Deals hier finden:

Wie immer am Black Friday ist es wichtig, frühzeitig zuzuschlagen, weil die besten Deals schnell ausverkauft sein können. Damit ihr gut vorbereitet seid, erklären wir euch hier schon mal, mit welchen Top-Angeboten rund um die Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 ihr diesmal rechnen könnt:

Switch-Konsolen am Black Friday: Die Chancen auf eine günstige Switch 2 stehen gut!

Die Preise der Switch 2 sind nicht mehr so in Stein gemeißelt wie zum Release. Zum Black Friday rechnen wir daher wenigstens mt kleineren Rabatten.

Die Preise der Nintendo Switch 2 sind nicht mehr so stabil wie in den ersten Monaten nach ihrem Release im Juni, bei Amazon gibt's die Konsole sogar aktuell schon etwas günstiger. Deshalb sind wir sehr zuversichtlich, dass wir die Switch 2 auch in dem einen oder anderen Black Friday Sale finden werden. Bei welcher der drei Varianten es den günstigsten Preis geben wird, können wir allerdings nicht vorhersagen, deshalb solltet ihr besser alle im Auge behalten:

Daneben könnt ihr natürlich auch bei der ersten Nintendo Switch beziehungsweise bei der Switch OLED und der Switch Lite mit günstigen Sonderangeboten rechnen. Schließlich wird es langsam höchste Zeit, dass die Händler noch ihre Restexemplare loswerden. Zum Kauf der alten Konsolen würden wir euch angesichts des sinkenden Switch 2-Preises aber nur noch raten, wenn es wirklich starke Rabatte gibt.

Switch-Spiele am Black Friday: Achtet auf die großen First-Party-Hits!

10:29 Pokémon-Legenden: Z-A - Testvideo zum neuen Taschenmonster-Abenteuer

Autoplay

Zum Black Friday gibt es stets eine stolze Auswahl an Switch-Spielen im Angebot. Dabei solltet ihr angesichts der Massen an Third-Party-Spielen nicht die großen Exklusivspiele übersehen, bei denen sich Angebote besonders lohnen, weil sie vergleichsweise preisstabil sind. Es wird vielleicht nicht alle First-Party-Hits günstiger geben, aber ein paar sind in jedem Black Friday dabei, auch weil die Händler sie gerne benutzen, um für ihre Sales zu werben.

Hier haben wir ein paar relativ aktuelle Spiele für euch aufgelistet, die gute Sale-Kandidaten und zum Teil sogar schon jetzt etwas günstiger zu bekommen sind:

Spiele für Switch 2:

Spiele für Switch 1:

Switch-Controller und Joy-Cons am Black Friday: Sind die Originale dabei?

Der alte Switch Pro Controller (rechts) ist zwar auch mit der Switch 2 kompatibel, der neue bietet aber ein paar Extra-Features wie den Chat-Button unten zwischen Steuerkreuz und rechtem Stick.

Beim Nintendo Switch Pro Controller erwarten wir zwar keine riesigen Rabatte, aber es wäre auch nicht das erste Mal, dass es das Original-Gamepad am Black Friday zumindest ein gutes Stück günstiger gibt. Größere Preisnachlässe als beim alten Modell erwarten wir jedoch bei der Switch 2-Version. Hier sind viele Händler nämlich offenbar schon kurz nach Release zu der Einsicht gekommen, dass der UVP von 89,99€ etwas zu hoch angesetzt ist.

Auch die Joy-Con Controller kann man zumindest mal im Auge behalten, wenngleich die Chancen auf günstige Deals hier erfahrungsgemäß eher mäßig stehen.

Falls es die Original-Controller nicht günstiger geben sollte, könnt ihr euch mit Sicherheit wenigstens ein paar der unzähligen Third-Party-Controller im Black-Friday-Angebot schnappen, die es für die erste Switch gibt. Diese sind auch mit Switch 2 kompatibel, wenngleich ein paar Features wie der neue Chat-Button fehlen. Bei Amazon findet ihr eine riesige Auswahl der teils sehr günstigen Gamepads:

Switch-Speicherkarten am Black Friday: Auch Switch 2-Karten könnten günstig werden!

Beim Kauf einer MicroSD-Speicherkarte für Switch 2 müsst ihr auf das EX-Logo achten, da nur die Express-Speicherkarten schnell genug sind für die Konsole.

Wenn ihr mehr Speicher für eure alte Nintendo Switch wollt, kommt ihr am Black Friday ganz sicher auf eure Kosten. Die Konsole kommt schließlich mit fast jeder halbwegs aktuellen MicroSD aus, die Auswahl ist also riesengroß. Wir können allerdings unmöglich vorhersagen, welche der vielen Karten es am günstigsten geben wird, weshalb wir euch aktuell nur empfehlen können, selbst einen Blick auf das reiche Sortiment zu werfen:

Die Switch 2 ist sehr viel anspruchsvoller als die alte Switch. Für die neue Konsole braucht ihr keine gewöhnliche MicroSD, sondern eine um ein Vielfaches schnellere, jedoch leider auch teurere MicroSD Express. Glücklicherweise gibt es bereits Anzeichen für ein Sinken der hohen Preise, zumal die offiziellen Speicherkarten von SanDisk und Samsung immer mehr Konkurrenz von inoffiziellen Switch 2-Karten bekommen. Diese Modelle solltet ihr im Auge behalten.