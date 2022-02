Heute ist Valentinstag! Für alle Paare, die den romantischen Tag mit gemeinsamem Spielen verbringen wollen, haben wir 10 passende Switch-Spiele herausgesucht. Da Beziehungen nun mal verschieden sind, finden sich darunter auch welche, die nicht auf Romantik oder gemütliches Beisammensein setzen, sondern harte Herausforderungen und Wettkampf bieten. So sollte für jedes Pärchen das Richtige dabei sein. Durch das Februarfest im Nintendo eShop gibt es einige der Spiele gerade sogar günstiger.

Unravel Two

Wie schon im Vorgänger hüpft und rätselt ihr euch auch in Unravel Two mit dem niedlichen Wollknäuelmännchen Yarny durch hübsche Landschaften. Diesmal ist Yarny jedoch nicht allein, sondern wird von einem zweiten Wollknäuelfigürchen unterstützt. Daraus ergeben sich neue Spielmechaniken. Beispielsweise kann das eine Wollknäuel einen Faden herablassen, an dem sich das andere über einen Abgrund schwingt. Prinzipiell kann man Unravel Two auch allein spielen, indem man zwischen beiden Figürchen hin und her wechselt. Zu zweit macht der Puzzle-Platformer aber natürlich doppelt Spaß. Durch den Februar-Sale im Nintendo eShop könnt ihr Unravel Two gerade für nur 5,09 Euro statt 29,99 Euro bekommen.

Haven

In Haven flieht ein junges Paar auf einen einsamen, verlassenen Planeten und versucht, sich dort ein neues Leben aufzubauen. Dazu müssen die beiden die weite, offene Landschaft erkunden, Ressourcen für die Reparatur und den Ausbau ihres Schiffes sammeln, das als Behausung dient, und auch gegen das eine oder andere furchterregende Monster kämpfen. Neben solchen dramatischen Augenblicken erleben wir aber auch immer wieder rührende, romantische oder auch komische Momente aus dem Beziehungsalltag der beiden Hauptfiguren. Gerade das macht Haven zu etwas Besonderem. Selbst im Singleplayer spielt ihr übrigens beide Charaktere gleichzeitig, ihr könnt aber jederzeit in den Koop wechseln und einen Teil der Kontrolle abgeben.

Lovers in a Dangerous Spacetime

Lovers in a Dangerous Spacetime ist ein in bunten Neonfarben gehaltenes 2D-Actionspiel, in dem ihr gemeinsam im Koop ein Raumschiff durch ein Weltall voller Gefahren steuert, um süße Weltraumhäschen zu befreien. Von dem niedlichen Look solltet ihr euch nicht täuschen lassen: Nach einem leichten Anfang wird das Spiel schnell ziemlich fordernd, sodass ihr nur eine Chance habt, wenn ihr gut zusammenarbeitet. Jedes System des Raumschiffs, von den verschiedenen Waffen über die Schutzschilde bis hin zum Antrieb, wird nämlich von einem anderen Ort aus gesteuert, sodass ihr ständig absprechen müsst, wer wohin im Schiff geht und welches System übernimmt. Seid ihr erfolgreich und befreit viele Häschen, könnt ihr euer Schiff mit neuen Waffen und Schilden aufrüsten.

The Stretchers

In The Stretchers spielt ihr eine Sanitäterin und einen Sanitäter, die gemeinsam versuchen, die Leben sich reichlich dämlich verhaltender Menschen zu retten. Das bunte, mit viel Slapstick-Humor ausgestattete Koop-Spiel bietet eine Mischung aus Action und Rätselspaß. Zunächst müsst ihr möglichst schnell mit dem Krankenwagen zum Einsatzort, wobei ihr auf Verkehrsregeln pfeift und schon mal die eine oder andere Wand durchbrecht. Dort angekommen müsst ihr möglichst viele Patienten mit der Trage einsammeln, was nicht einfach ist, da euch zahlreiche Hindernisse und Gefahren den Weg versperren. Hier kommt das Rätsel-Gameplay ins Spiel. Durch das Februarfest im Nintendo eShop bekommt ihr The Stretchers aktuell 30 Prozent günstiger.

Chicory: A Colorful Tale

Chicory ist einer der Indie-Kritikerlieblinge des letzten Jahres. Das Adventure, in dem wir die niedliche Spielfigur aus der Vogelperspektive steuern, hat nicht nur einen Malbuch-Grafikstil, sondern auch Malbuch-Gameplay: Mit einem magischen Pinsel ausgestattet verleihen wir unserer Umgebung Farbe, wodurch wir Rätsel lösen und den Bewohnern der sogenannten Picknick-Provinz helfen. Im Koop könnt ihr mit zwei Pinseln gemeinsam malen. Da die zweite Person dabei die Spielfigur nicht steuern muss, sondern sich ganz aufs Malen konzentrieren kann, und Chicory zudem generell ein ziemlich entspanntes Erlebnis ist, ist es das ideale Spiel, um mit Partner*innen gespielt zu werden, die mit Videospielen sonst nicht viel am Hut haben.

Monster Prom XXL

Monster Prom ist eine humorvolle Dating-Simulation, die an einer Schule für Monster spielt. Ihr habt nur noch drei Wochen Zeit, eine Begleitung für den Abschlussball zu finden, weshalb ihr euch schnellstmöglich für eine Partnerin oder einen Partner entscheiden und diese oder diesen bezirzen müsst. Zur Auswahl stehen etwa der kontaktfreudige Geist Polly, der Hipster-Vampir Liam, der sportliche Werwolf Scott oder die furchterregende Gorgone Vera. Im lokalen Multiplayer arbeitet ihr nicht zusammen oder datet euch gar gegenseitig, sondern tretet gegeneinander an und findet so im Wettkampf heraus, wer mehr Charme besitzt. Übrigens: Pünktlich zum heutigen Valentinstag ist mit Monster Prom 2: Monster Camp XXL eine Fortsetzung erschienen.

Keep Talking and Nobody Explodes

Keep Talking and Nobody Explodes ist das richtige Spiel für alle Paare, die gern an ihrer Kommunikation arbeiten würden. Hier müsst ihr zu zweit eine Bombe unschädlich machen, die aber nur eine Person sehen kann, während die andere die Anleitung zum Entschärfen besitzt. Mit den komplizierten Mechanismen kommt ihr nur zurecht, wenn ihr euch gegenseitig genau beschreiben könnt, was ihr vor euch habt. Der nur ein paar Minuten laufende Countdown bis zur Explosion ist dabei ein gutes Druckmittel, um selbst schweigsame Partner*innen zum Reden zu bringen. Keep Talking and Nobody Explodes gibt es im Nintendo eShop noch bis zum 20. Februar 40% günstiger im Sonderangebot.

Cuphead

Angeblich können gemeinsam bestandene Herausforderungen eine Beziehung stärken. Falls ihr daran glaubt, ist Cuphead das richtige Spiel für euch. Der Action-Plattformer mit Bullet-Hell-Elementen ist nämlich knallhart, auch wenn die wunderhübsche Grafik im Stil eines Cartoons aus den 1930ern eher niedlich wirkt. Die Story ist dem hohen Schwierigkeitsgrad schon eher angemessen: Um Schulden zu begleichen, sind wir im Auftrag des Teufels damit beschäftigt, die Seelen von Sündern einzutreiben. Die Bosskämpfe gegen eben jene Sünder, unter denen sich beispielsweise ein Drache, ein fieser Clown und eine riesige Karotte befinden, stehen im Mittelpunkt des Spiels, dazwischen gibt es aber auch gewöhnliche Jump&Run-Levels.

Kingdom Two Crowns

Wenn ihr euch als Paar zu Höherem berufen fühlt, solltet ihr vielleicht Kingdom Two Crowns spielen. Hier regiert ihr gemeinsam im Koop ein kleines Königreich. Spielmechanisch ist das 2D-Pixel-Strategiespiel auf den ersten Blick einfach gestrickt: Ihr reitet durch euer Reich, sammelt Goldmünzen ein und investiert diese an der passenden Stelle, um beispielsweise Wachtürme zu errichten, Gebäude aufzuwerten oder weitere Krieger auszubilden. Das Spiel ist aber kniffliger, als es zunächst scheint, denn schon bald stehen feindliche Armeen vor der Tür. Habt ihr bis dahin nicht für sichere Grenzen gesorgt, wird euer kleines Reich überrannt. Bis zum 20. Februar bekommt ihr im Nintendo eShop 75 Prozent Rabatt, sodass ihr nur noch 4,99 Euro bezahlt.

Nidhogg 2

Auch in einer gut funktionierenden Beziehung muss nicht immer alles harmonisch ablaufen. Wer vor ein bisschen gesundem Wettkampf nicht zurückschreckt, kann sich in Nidhogg 2 spannende Fechtduelle liefern. Ziel ist es dabei nicht, sich einfach nur gegenseitig umzubringen, denn auf den Tod folgt nach nur wenigen Sekunden der Respawn. Stattdessen müssen wir das Ende des 2D-Levels erreichen, um uns dort dem Drachen Nidhogg zu opfern. Im Vergleich zum Vorgänger fällt vor allem der skurrile neue Look mit seinen makaberen Animationen auf, es gibt aber auch spielerische Änderungen wie die deutlich größere Waffenauswahl. Zwar wird auch Online-Multiplayer geboten, aber lokale Duelle eins gegen eins sind der Kern des Spiels.