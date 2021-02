Der Valentinstag dürfte in diesem Jahr ein wenig anders ablaufen als sonst. Viele der üblichen Unternehmungen wie das romantische Essen im Restaurant müssen wohl leider ausfallen. Aber halb so wild, schließlich bietet ja auch die eigene Wohnung genügend Raum für romantische Aktivitäten.

Zum Beispiel Videospiele! Der Nintendo eShop hält nämlich eine ganze Menge Games für die Switch parat, die wie gemacht dafür gemacht sind, mit ihnen zu zweit den Tag der Liebe zu verbringen. In unseren zehn Vorschlägen sollte jedes Paar das passende Spiel für die eigene Vorstellung von Romantik finden:

Haven

In Haven flieht ein Paar auf einen verlassenen Planeten, um dort ein neues Leben zu beginnen und sich ein Zuhause aufzubauen. Dazu müssen die beiden die Gegend erkunden, Material und Lebensmittel sammeln, kochen und nützliche Gegenstände basteln und auch gemeinsam Monster bekämpfen. Neben dramatischen Momenten erleben wir dabei viele Szenen aus dem Beziehungsalltag, die dafür sorgen, dass uns das Pärchen ans Herz wächst. Haven kann man auch allein spielen, indem man beide Charaktere steuert. Aber gerade zum Valentinstag bietet es sich natürlich an, die Geschichte einer Liebe, die allen äußeren Widerständen trotzt, gemeinsam im Koop zu erleben.

Haven für 24,99€ im Nintendo eShop

Lovers in a Dangerous Spacetime

Lovers in a Dangerous Spacetime ist ein buntes 3D-Actionspiel. Im Weltraum bekämpfen wir die finsteren Mächte der Anti-Liebe, indem wir süße Weltraumhäschen befreien. Von der herzigen Thematik und dem niedlichen Look solltet ihr euch aber nicht in Sicherheit wiegen lassen, denn Lovers in a Dangerous Spacetime kann ganz schön fordernd sein. In dem Raumschiff, das ihr gemeinsam steuert, kann jede Person nur ein System bedienen, also etwa eine Waffe, einen Schild oder den Antrieb. Wenn ihr die zahlreichen Gefahren überstehen wollt, müsst ihr euch deshalb gut absprechen und bei Bedarf schnell zwischen den Systemen wechseln.

Lovers in a Dangerous Spacetime für 14,99€ im Nintendo eShop

Monster Prom XXL

In Monster Prom besuchen ihr eine High School für Monster und habt nur noch drei Wochen Zeit, um ein Date für den Abschlussball zu finden. Höchste Zeit also, euren Charme spielen zu lassen und die Entscheidung zu treffen, wen ihr bezirzen wollt. Zu Auswahl stehen zum Beispiel der offenherzige Partygeist Polly, der Hipster-Vampir Liam oder die fiese Gorgone Vera. Monster Prom kann man allein oder mit bis zu vier Spielern spielen. Zusammenarbeiten oder euch gegenseitig daten könnt ihr dabei nicht, vielmehr befindet ihr euch im Wettkampf um die besten Dates. So könnt ihr ein für allemal klären, wer von euch charmanter und romantischer ist.

Monster Prom XXL für 15,99€ im Nintendo eShop

Keep Talking and Nobody Explodes

Ihr habt das Gefühl, ihr solltet in eurer Beziehung ein wenig an der Kommunikation arbeiten? Man kann sich darüber streiten, ob der Valentinstag dafür der richtige Zeitpunkt ist, aber Keep Talking and Nobody Explodes ist auf jeden Fall das richtige Spiel. Hier müsst ihr gemeinsam eine Bombe entschärfen, wobei aber nur eine Person die Bombe und ihre komplizierten Mechanismen sehen kann, während die andere die Anleitung zum Entschärfen besitzt. Der Countdown bis zur Explosion ist ein hervorragendes Mittel, um auch die schweigsamsten Partner*innen zum Reden zu bringen.

Keep Talking and Nobody Explodes für 14,99€ im Nintendo eShop

Kingdom Two Crowns

Für alle Pärchen, die schon immer das Gefühl hatten, zu Höherem berufen zu sein - etwa als gütige Monarchen ein Königreich zu regieren - ist Kingdom Two Crowns das Richtige. Genau das tut ihr nämlich im lokalen Koop des 2D-Pixel-Strategiespiel. Um eine komplexe Simulation geht es dabei nicht, stattdessen wurde das Spielprinzip aufs Einfachste reduziert: Ihr reitet euer Reich ab und sammelt Geld ein, um es an anderer Stelle auszugeben. Je nachdem, wo ihr Münzen springen lasst, werden z.B. Gebäude aufgewertet, Krieger ausgebildet oder Wachtürme errichtet. Schon bald merkt man, dass die scheinbar einfachen Entscheidungen sehr schwerwiegende Folgen haben...

Kingdom Two Crowns für 19,99€ im Nintendo eShop

Unravel Two

Im Puzzle-Platformer Unravel Two hüpft und rennt das niedliche Wollknäuelfigürchen Yarny erneut durch hübsche Landschaften sowie den einen oder anderen düsteren Ort, wobei abermals eine Menge kleiner Rätsel gelöst werden müssen, um Hindernisse zu überwinden. Diesmal ist Yarny jedoch nicht allein, sondern hat einen nicht minder niedlichen Freund mitgebracht. Daraus ergeben sich neue Spielmechaniken. So kann sich beispielsweise das eine Wollknäuel am Fade des anderen über Abgründe schwingen. Prinzipiell kann man Unravel Two auch allein spielen, aber zu zweit geht es nicht nur leichter von der Hand, sondern macht auch viel mehr Spaß.

Unravel Two für 29,99€ im Nintendo eShop

Super Mario Maker 2

Super Mario Maker 2 liefert ein etwas anderes Erlebnis für Pärchen als all die Koop-Spiele auf unserer Liste. Statt gemeinsam in Abenteuer aufzubrechen, könnt ihr hier Abenteuer füreinander erschaffen. Mithilfe eines gut bestückten Werkzeugkastens bastelt ihr Mario-Levels zusammen, sowohl in moderner Grafik als auch im nostalgischen Pixellook. Dabei stehen euch im Vergleich zum ersten Teil viele neue Elemente zur Verfügung, vom Greifhaken bis zum Wirbelsturm. Wenn ihr wollt, könnt ihr übrigens auch gemeinsam kreativ sein und dürft beide gleichzeitig am selben Level mitbauen.

Super Mario Maker 2 für 59,99€ im Nintendo eShop

Snipperclips

Im Puzzlespiel Snipperclips spielt ihr die beiden Papierfigürchen Snip und Clip, die sich gegenseitig zurechtschneiden müssen, um zahlreiche Rätsel zu lösen. Wenn eine Figur die andere überlagert, kann sie ihr die Schnittfläche einfach entfernen und sie so in eine neue und nützlichere Form bringen. So kann zum Beispiel eine konkave Oberfläche dabei helfen, einen Ball zu fangen, oder eine Spitze eine Ballon zerplatzen lassen. Die Levels können zwar durchaus fordernd sein, dauern aber in der Regel nicht länger als ein paar Minuten, was Snipperclips zu einem idealen Spiel für Zwischendurch macht.

Snipperclips für 19,99€ im Nintendo eShop

Cat Quest 2

Für alle Pärchen, die auch ein Herz für Tiere haben, ist das Action-Rollenspiel Cat Quest 2 das Richtige. Während wir im Vorgänger noch als einsamer Katzenheld das Königreich Felingrad retten mussten, müssen diesmal eine Katze und ein Hund ihre alte Feindschaft begraben, um einen gemeinsamen Feind zu bekämpfen. Wie schon der erste Teil zeichnet sich Cat Quest 2 durch den niedlichen Look, die actionreichen Kämpfe, in denen es auf gutes Timing ankommt, und jede Menge katzen- und hundebezogene Wortspiele aus. Auch sind die Nebenquests wieder erstaunlich gut geschrieben. Hiervon könnte sich manches große RPG eine Scheibe abschneiden.

Cat Quest 2 für 14,99€ im Nintendo eShop

Cuphead

Während die meisten Spiele auf unserer Liste einen entspannten Valentinstag ermöglichen, ist Cuphead eher was für Hardcore-Zocker-Pärchen, die auch am Tag der Liebe nicht verweichlichen wollen. Von dem niedlichen Look im Stil eines Cartoons der 1930er darf man sich nicht in die Irre führen lassen, denn die Bosskämpfe, die den größten Teil des Shoot-'em-ups ausmachen, sind knallhart. Als Trickfilmfiguren mit Tassen als Köpfe sind wir nämlich allein oder zu zweit im Auftrag des Teufels unterwegs, um die Seelen der schlimmsten Sünder einzusammeln. Diese leisten erwartungsgemäß erbitterten Widerstand.

Cuphead für 19,99€ im Nintendo eShop