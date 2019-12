Nintendo Switch – Das beste Zubehör zu Weihnachten

Ihr sucht noch nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk für einen Nintendo-Switch-Besitzer oder wollt euch selbst zu den Feiertagen eine Freude machen? Dann haben wir einige Vorschläge für euch, die über den üblichen Spielekauf hinausgehen.

* Diese Kaufberatung ist nicht von einem Werbepartner in Auftrag gegeben, sondern eine Liste mit Empfehlungen. Die hier aufgeführten Angebote sind aber mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr GamePro: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision. Habt ihr Vorschläge für Artikel, die wir aufnehmen sollten? Schreibt sie gerne in die Kommentare.

1. Controller

Die Joy-Cons der Nintendo Switch gefallen nicht jedem, insbesondere Spieler mit großen Händen klagen oft über Schmerzen nach längeren Gaming-Session. Gut, dass es eine große Auswahl an Controllern gibt, die dieses Problem beheben. Für alle, die sich genau informieren wollen, haben wir bereits eine Liste mit den besten Controllern zusammengestellt. Hier wollen wir kurz ein paar Modelle vorstellen, die sich unserer Meinung nach besonders gut als Geschenk eignen.

Nintendo Switch Pro Controller

Eine naheliegende Möglichkeit ist natürlich der von Nintendo selbst hergestellte Pro Controller. Dieser ist einer der besten, zugleich aber mit ca. 60 Euro auch einer der teuersten Controller für die Switch. Er bietet Bewegungssteuerung, Vibration und einen NFC-Kontaktpunkt zum Einlesen von Amiibos und funktioniert natürlich kabellos. Die Verarbeitung ist hochwertig, nur das Steuerkreuz ist etwas unpräzise.

ECHTPower Switch-Controller

Deutlich günstiger ist der Switch-Controller von ECHTPower, den es schon für etwa 25-30€ gibt. Er besitzt fast alle Features des Nintendo Pro Controllers, nur der NFC-Kontaktpunkt fehlt und die Akkukapazität ist nicht ganz so groß, reicht aber noch immer für bis zu 20 Stunden Spielzeit. Das Preis-Leistungs-Verhältnis kann sich also sehen lassen, er wirkt aber eben nicht so hochwertig wie das Original.

8Bitdo SF30 Pro

Die Controller von 8Bitdo wie der SF30 Pro und der SN30 Pro unterscheiden sich durch ihr Retro-Design im SNES-Stil deutlich von den anderen Gamepads für die Switch. Sie sind deshalb auch als Geschenk für diejenigen geeignet, die schon einen Pro-Controller besitzen. Die Qualität ist hoch, bis auf den NFC-Kontaktpunkt besitzt der SF30 Pro alle Features. Da er auf Griffe verzichtet, ist er für Spieler mit großen Händen aber nicht so gut geeignet wie andere Controller.

Hori Nintendo Switch Battle Pad

Auch das Battle Pad von Hori kommt im schicken Retro-Design, aber in dem des Gamecube-Controllers. Es ist vor allem bei Fans von Super Smash Bros. und anderen Fighting Games beliebt und eine ideale Ergänzung zu gewöhnlichen Controllern. Als Hauptcontroller taugt das Battle Pad aber nicht so gut, da neben dem Amiibo-Support auch Features wie Bewegungssteuerung und Rumble fehlen. Dafür ist es mit ca. 25€ recht günstig.

2. Hori Split Pad Pro

Gewöhnliche Controller eignen sich zwar gut, wenn man die Switch als Heimkonsole benutzt, sind aber nicht so praktisch beim mobilen Spielen. Für alle, die für unterwegs eine Alternative zu den Joy-Cons suchen, ist das Hori Split Pad Pro das Richtige. Dieses ist aufgrund seiner Größe deutlich angenehmer zu halten und funktioniert auch präziser als die Joy-Cons.

Einen Haken gibt es aber auch: Das Hori Split Pad Pro funktioniert nur, wenn es im mobilen Betrieb seitlich an die Switch angekoppelt ist. Losgelöst lassen sich die beiden Teile nicht verwenden und sie lassen sich auch nicht zu einem normalen Controller zusammenstecken. Für Spieler, die die Switch hauptsächlich im Handheld-Modus nutzen, ist es dennoch die knapp 50€ wert.

Für alle, die an den Joy-Cons nicht die Form, sondern nur das Fehlen eines richtigen Steuerkreuzes nervt, gibt es übrigens eine andere Alternative. Zum Preis von 25€ bietet Hori nämlich auch einen einzelnen linken Joy-Con an, der genau dieses Steuerkreuz liefert.

3. Speicherkarten

Die Nintendo Switch verfügt mit 32 GB nur über sehr begrenzten Speicherplatz. Für alle, die sich ab und zu auch mal ein Spiel per Download holen, führt deshalb kaum ein Weg an einer zusätzlichen Speicherkarte vorbei.

Für die Switch braucht man eine Micro-SD mit einer Lesegeschwindigkeit von mindestens 60 MB/s, wir würden jedoch eher 80 bis 100 MB/s empfehlen. Da größere Spiele bis zu 30 GB belegen können, sollte man wenigstens zu einem Modell mit 128 GB greifen, damit auch ein paar Titel draufpassen und man nicht ständig wechseln muss. Mehr darüber, worauf ihr bei einer Switch-Speicherkarte achten solltet, erfahrt ihr hier.

Die Preise der Karten variieren stark je nach Größe und Geschwindigkeit, aber gute Modelle bis 200 GB findet man oft schon für unter 30€. Recht preiswert ist beispielsweise die SanDisk Ultra mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 MB/s. 128 GB gibt es bei Amazon derzeit für 14,99€, 200 GB kosten 24,99€. Nur für größere Varianten muss man deutlich tiefer in die Tasche greifen. 400 GB beispielsweise kosten momentan 59,99€.

4. Akkus

Ein weiteres Problem der Switch ist die kurze Akkulaufzeit. Bei anspruchsvolleren Titeln wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild reicht die Energie gerade mal für drei Stunden. Die neue Edition der Switch kommt immerhin auf 4 bis 5 Stunden Laufzeit, aber auch das ist nicht sonderlich viel, wenn man lange unterwegs ist.

Das Problem kann man durch spezielle Akku-Aufsätze lösen, die an der Rückseite der Switch befestigt werden. Diese verfügen in der Regel über eine Kapazität von 6000 bis 10000 mAh und erhöhen die Laufzeit beträchtlich. Zum Vergleich: Der interne Akku der Switch bietet nur 4310 mAh.

Die Akkus sind manchmal noch mit ein paar Extras ausgestattet, zum Beispiel mit Standfüßen, sodass sich die Switch auf den Tisch stellen lässt, oder mit Griffen an den Seiten, um das Spielen mit angeschlossenem Akku komfortabler zu machen. Die Preise liegen je nach Größe des Akkus und Anzahl der Extras zwischen 20 und 50 Euro.

5. Etuis & Tragetaschen

Ein kostspieliges und empfindliches Stück Hardware wie die Switch sollte man beim Transport besser nicht einfach in irgendeine Tasche packen. Sie sollte einen festen Platz haben, an dem sie nicht verrutschen kann und gut geschützt wird. Aus diesem Grund gibt es eine Menge verschiedener Tragetaschen und Etuis speziell für die Switch.

Die einfachsten Modelle kosten nur ein paar Euro und sind eher eine nette Zugabe als ein vollwertiges Geschenk. Für 15 bis 20€ kann man aber schon etwas aufwendigere und mit Spielemotiven verzierte Exemplare bekommen. Hier ein paar Vorschläge:

6. Accessoire-Pakete

Für die Switch gibt es außerdem eine ganze Menge nützlicher Kleinigkeiten, von Thumb Grips über Schutzhüllen und Touch Pens bis hin zu Joy-Con-Griffen. Einzeln machen diese Gadgets nicht viel her, aber zusammen ergeben sie ein gutes Weihnachtsgeschenk für Switch-Spieler, die sonst schon alles haben.

Solche Bundles gibt es in ganz verschiedenem Umfang und dementsprechend zu sehr verschiedenen Preisen. Die günstigsten mit nur wenigen Teilen kosten zwischen 10 und 20 Euro, bei den umfangreichsten kann der Preis über 50€ liegen. Hier zwei Beispiele:

Wir hoffen, unsere kleine Liste hat euch bei eurer Suche geholfen. Falls ihr noch mehr Anregungen braucht, findet ihr hier unsere Top 10 des besten Switch-Zubehörs für den mobilen Einsatz.