Nintendo Switch - Hybrid-Konsole hat sich mittlerweile knapp 18 Millionen Mal verkauft

Nintendo hat den Finanzbericht für das Fiskaljahr 2017 vorgelegt, welches für das Unternehmen im März 2018 beendet ist. Wenig überraschend geht daraus hervor, dass die Hybrid-Konsole Switch weiterhin ein voller Erfolg für Nintendo ist; weltweit wurden 17,79 Millionen Exemplare des Systems abgesetzt. Die Gesamtzahl der bisherigen Software-Verkäufe beläuft sich auf 68,97 Millionen Einheiten. Damit wurden die vom Unternehmen aufgestellten Verkaufsprogonosen übertroffen.

Wie stark die Switch derzeit ist, wird insbesondere deutllich, wenn man die Verkaufszahlen des Systems mit denen der Vorgängerkonsole Wii U vergleicht. Schon jetzt wurden von der Switch nämlich mehr Einheiten verkauft, als von der Wii U in ihrem kompletten Lebenszyklus (knapp 14 Millionen).

Bestverkaufter Software-Titel ist Super Mario Odyssey (10,41 Millionen weltweit verkaufte Exemplare), gefolgt von Mario Kart 8 Deluxe (9,22 Millionen) und The Legend of Zelda: Breath of the Wild (8,48 Millionen). Obwohl Links aktuelles Abenteuer "nur" Rang 3 belegt, ist es trotzdem das bislang bestverkaufte Zelda-Spiel überhaupt.

Die Nintendo Switch erschien im März 2017

